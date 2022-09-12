Steve Jobs細女違背父親心願做超模　被嘲借父蔭登上時裝雜誌封面

喬布斯的小女兒 Eve 正在努力成為真正的超模。在日本版《VOGUE》的10月刊封面上，我們見到了一張略顯陌生的年輕面孔，她的名字叫 Eve Jobs（伊芙.喬布斯）。你可能從姓氏猜到了，他的父親正是蘋果公司的創始人，Steve Jobs（喬布斯）。



「從樹枝上掉下來的蘋果裏，她是離樹最近的一棵。」在暢銷全球的《喬布斯傳》中，老喬布斯這樣描述自己和小女兒 Eve 的親近。在他的眼中，年幼的 Eve 是一個「意志堅強、可愛的小炮仗」，她甚至會直接打電話給喬布斯的助理，確認爸爸的日程表裏有自己的一席之地。「説實話，我對這些細節的記憶為零。」如今24歲的 Eve 這樣對媒體説道。畢竟在她13歲那一年，父親就在全世界的矚目下離開了這個世界，一切都埋入了 Eve 童年的模糊回憶裏。

因為看到了女兒身上少見的天賦和衝勁，喬布斯曾經對 Eve 的期望很高，想象她能接手蘋果帝國，甚至競選美國總統。Eve 卻選擇了當職業超模，今年還加入了知名的模特經紀公司DNA。説實話，這些選擇談不上多叛逆，因為走T台、拍大片，已經成了她這樣名門千金的一條固定道路。

Eve Jobs無視傳媒的冷嘲熱諷，專注做好模特兒工作，並以此為榮。（點擊放大瀏覽）

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1. 喬布斯最疼愛的小女兒

在10月刊日本《VOGUE》封面，24歲的 Eve 嘗試了一把更華麗的風格，這位24歲的金髮女郎，多了一些日式蒸汽的異域味道。「雖然外貌上並沒太多特點，但從她的臉上，還是能看到一些喬布斯年輕時候的帥氣模樣。」有媒體這樣評價道 Eve 的日式封面大片。

喬布斯一共有四個兒女。大女兒麗莎（Lisa Brennan Jobs）是他年輕時和女友布倫南（Chrisann Brennan）的非婚女，前幾年因為出書爆料很多家庭內幕，稱自己兒時被父親冷暴力對待、當保姆，現在和他們關係鬧得很僵。後面三個弟弟妹妹都是喬布斯與妻子勞倫（Laurene Powell Jobs）所生，其中小女兒 Eve 是最受關注的一位，加上顏值出眾，很受媒體青睞。作為喬布斯的後代，他們兒時的生活和正常孩子很不一樣，一方面是家境極其優渥，但同時沒能享受到大忙人父親足夠的愛，成了童年一大缺失。

Eve 1998年出生，當時喬布斯剛回到蘋果不久，正是靠iMac搶奪家用機市場的關鍵時刻，無暇顧家。Eve 5歲時，喬布斯就被確診了胰臟癌，接下來的8年時間，父親一直在和病魔做抗爭，同時操心著公司的一切，直到去世。

「我記得在公司裏陪他工作的場景，在他辦公室的一塊白板上畫畫，我相信這塊白板現在還被保留著，所有的小塗鴉都在上面。」這塊白板的確還被保留在蘋果公司總部，這些細節其實很能説明喬布斯對於女兒的愛。在媒體記者採訪她時，她指著桌上正在錄音中的iPhone，説至今這些產品仍會讓她想起爸爸，「每天每時每刻，都是如此，這讓我感到温暖。」

Eve 走的是典型的美國精英教育路線，上名校，學馬術。6歲開始，她就會帶著胡蘿蔔去看姐姐騎馬，然後開始了正規的小馬課程。父母原本想讓她以學業為主，只是在暑假、春假期間參加馬術比賽。但 Eve 漸漸展露出了職業天賦，以及難以動搖的熱情。「我想試試自己到底能走多遠，這項運動非常難，你只有兩分鐘時間展示自己，而且要與一頭動物合作。」喬布斯去世後， Eve 對於賽馬的熱情依然沒有改變。

父親生前對於兒女的遺產問題曾明確表示過「不會留太多」，但媽媽為了讓 Eve 好好練騎馬，2016年斥資1500萬美元在佛羅里達州買了一個豪華的馬場。這個馬場的位置就在蓋茨家的馬場隔壁。因為馬術， Eve 和 Bill Gates （比爾.蓋茨）的女兒 Jennifer Gate 成了很好的朋友。從小到大， Eve 練習馬術的夥伴中有許多類似的富豪千金，比如彭博社（Bloomberg）創始人彭博的女兒 Georgina 、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的女兒 Destry、搖滾老炮 Bruce Springsteen 的女兒 Jessica 等等。

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2. 從賽馬場走向T台

Eve 沒有辜負母親的投入，她的馬術成績非常出色，在美國25歲以下的1000名騎手中，她排名第5，屬於超高的專業水準。參加奧運會一直都是 Eve 的夢想，她離這個夢想只有一步之遙。她獲得了國家隊資格，作為美國馬術隊的一員出戰2020年東京奧運會。不料因為疫情爆發，奧運會被推遲。因為無法兼顧史丹福的學業，她無奈放棄了奧運會。

Eve 如今已經順利從史丹福大學（Stanford University）畢業，回想起這些選擇，似乎並沒那麼遺憾，「我已經完成了想在這項運動中實現的一切，我感到很平靜。」雖然沒能在2020年登上奧運賽場，但她在那一年開啟了另一項事業——模特。她的出道動作，是為彩妝品牌 Glossier 拍攝宣傳照，光著身子坐在滿是泡泡的浴缸裏，邊敷眼膜邊塗唇彩。這次帶貨的反響不錯，媒體稱她為「下一個it girl」，這條路似乎走得通。

去年的巴黎時裝週，她走出了自己的T台處女秀，與GiGi Hadid一起為 Coperni 品牌走秀，身上所穿的設計師服裝靈感正好來自蘋果的產品。1.75米的高挑身材，腕線過襠手長腳長，台步有模有樣。Eve 讓大家看到了她不是隻會拍拍糖水片，真走秀也是拿得出手的。

藉助著喬布斯女兒的名號， Eve 的知名度在時尚圈以火箭般的速度躥升。Vogue Paris的100週年晚宴，她被大前輩娜Naomi Campbell（娜奧美.金寶）摟在臂膀裏，照片潛台詞就是四個字：備受肯定。今年3月，她簽入了世界頂級模特公司DNA Model Management，和Aivita Muze、AndreeaDiaconu、Devyn Garcia、秦舒培等名模成了同事。

Eve 發現，當模特走台步、拍照，和一次兩分鐘的馬術表演其實沒什麼不同。「我小時候從沒想過要當模特，完全是一時興起，腦子裏閃過一個念頭：why not？」「我把我熟悉的東西用在了這個行業中，激活了之前總會在比賽中表現的那一部分熱情。」

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3. 不在意媒體冷嘲熱諷

今年 Eve 的勢頭特別猛，似乎正在迎來自己的坦蕩星途。她成為了Louis Vitton的簽約模特，接下來許多LV廣告中我們都能見到她的面孔。在5月的Met Gala上，她身著LV長裙高調亮相。她還和「石頭姐」Emma Stone、谷愛凌等人一起組成的品牌明星團集體登場，又是走秀又是幕後大片，排面拉滿。

5月刊的美版《Vogue》上， Eve 又回到了馬場。她牽著愛馬出現在了時尚攝影師Christian MacDonald的鏡頭中，身上穿著的不再是馬褲馬靴，而是長裙和牛仔風時裝。理所當然的，有媒體開始對她發起了挑戰。

今年在西方社交平台上，「NepotismBaby」的話題非常火，Nepotism直譯為裙帶關係，「裙帶寶寶」指的就是這些在娛樂圈亮相的富二代、星二代們，通常學藝不精，憑著父輩的關係上位，引起羣嘲。

在當今的超模圈，有大批這樣身份的星二代，比如Jude Law（祖狄羅）的女兒 Iris、Cindy Crawford（仙蒂歌羅馥）的女兒 Kaia，以及曾經的超模女神 Kate Moss 的女兒Lila Grace 等等。「你們都可以往後稍稍了，現在最強的裙帶寶寶—— Eve 來了！」有媒體這樣寫道，滿滿的嘲諷語氣。

Eve 卻對這一切看得很淡定，從小看著父母生活在聚光燈下，對於如何應對媒體她耳濡目染，知道最重要的是不要讓外界評價影響了自己的決定。她著迷於眼前的生活，並且以此為榮，有時也會表現出和父親如出一轍的「倔」。「我的生活正以這樣的方式展開，我想找到一個能影響更多人的方法，像我的父母一樣，專注在眼前的事情上，花時間把它做好。」

Eve 收集了許多的復古蘋果T恤，其中有一件印的文字很特別，正面是「 Eve had the right idea」，原意指的是聖經中「夏娃是對的」，也指代 Eve 自己。T恤的背面，寫著另一行字：「She picked an Apple」，她挑了個蘋果。Eve 現在挑中了自己的蘋果。這到底是一隻表面光鮮、內裏腐壞的毒蘋果，還是一個像父親創造的那樣有著綿長影響力的「蘋果」？初出茅廬的超模 Eve ，有著自己的答案。