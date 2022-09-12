Steve Jobs細女違背父親心願做超模　被嘲借父蔭登上時裝雜誌封面

撰文：外灘
出版：更新：

喬布斯的小女兒 Eve 正在努力成為真正的超模。在日本版《VOGUE》的10月刊封面上，我們見到了一張略顯陌生的年輕面孔，她的名字叫 Eve Jobs（伊芙.喬布斯）。你可能從姓氏猜到了，他的父親正是蘋果公司的創始人，Steve Jobs（喬布斯）。

「從樹枝上掉下來的蘋果裏，她是離樹最近的一棵。」在暢銷全球的《喬布斯傳》中，老喬布斯這樣描述自己和小女兒 Eve 的親近。在他的眼中，年幼的 Eve 是一個「意志堅強、可愛的小炮仗」，她甚至會直接打電話給喬布斯的助理，確認爸爸的日程表裏有自己的一席之地。「説實話，我對這些細節的記憶為零。」如今24歲的 Eve 這樣對媒體説道。畢竟在她13歲那一年，父親就在全世界的矚目下離開了這個世界，一切都埋入了 Eve 童年的模糊回憶裏。

因為看到了女兒身上少見的天賦和衝勁，喬布斯曾經對 Eve 的期望很高，想象她能接手蘋果帝國，甚至競選美國總統。Eve 卻選擇了當職業超模，今年還加入了知名的模特經紀公司DNA。説實話，這些選擇談不上多叛逆，因為走T台、拍大片，已經成了她這樣名門千金的一條固定道路。

Eve Jobs無視傳媒的冷嘲熱諷，專注做好模特兒工作，並以此為榮。（點擊放大瀏覽）

+15

1. 喬布斯最疼愛的小女兒

在10月刊日本《VOGUE》封面，24歲的 Eve 嘗試了一把更華麗的風格，這位24歲的金髮女郎，多了一些日式蒸汽的異域味道。「雖然外貌上並沒太多特點，但從她的臉上，還是能看到一些喬布斯年輕時候的帥氣模樣。」有媒體這樣評價道 Eve 的日式封面大片。

喬布斯一共有四個兒女。大女兒麗莎（Lisa Brennan Jobs）是他年輕時和女友布倫南（Chrisann Brennan）的非婚女，前幾年因為出書爆料很多家庭內幕，稱自己兒時被父親冷暴力對待、當保姆，現在和他們關係鬧得很僵。後面三個弟弟妹妹都是喬布斯與妻子勞倫（Laurene Powell Jobs）所生，其中小女兒 Eve 是最受關注的一位，加上顏值出眾，很受媒體青睞。作為喬布斯的後代，他們兒時的生活和正常孩子很不一樣，一方面是家境極其優渥，但同時沒能享受到大忙人父親足夠的愛，成了童年一大缺失。

Eve 1998年出生，當時喬布斯剛回到蘋果不久，正是靠iMac搶奪家用機市場的關鍵時刻，無暇顧家。Eve 5歲時，喬布斯就被確診了胰臟癌，接下來的8年時間，父親一直在和病魔做抗爭，同時操心著公司的一切，直到去世。

「我記得在公司裏陪他工作的場景，在他辦公室的一塊白板上畫畫，我相信這塊白板現在還被保留著，所有的小塗鴉都在上面。」這塊白板的確還被保留在蘋果公司總部，這些細節其實很能説明喬布斯對於女兒的愛。在媒體記者採訪她時，她指著桌上正在錄音中的iPhone，説至今這些產品仍會讓她想起爸爸，「每天每時每刻，都是如此，這讓我感到温暖。」

Eve 走的是典型的美國精英教育路線，上名校，學馬術。6歲開始，她就會帶著胡蘿蔔去看姐姐騎馬，然後開始了正規的小馬課程。父母原本想讓她以學業為主，只是在暑假、春假期間參加馬術比賽。但 Eve 漸漸展露出了職業天賦，以及難以動搖的熱情。「我想試試自己到底能走多遠，這項運動非常難，你只有兩分鐘時間展示自己，而且要與一頭動物合作。」喬布斯去世後， Eve 對於賽馬的熱情依然沒有改變。

父親生前對於兒女的遺產問題曾明確表示過「不會留太多」，但媽媽為了讓 Eve 好好練騎馬，2016年斥資1500萬美元在佛羅里達州買了一個豪華的馬場。這個馬場的位置就在蓋茨家的馬場隔壁。因為馬術， Eve 和 Bill Gates （比爾.蓋茨）的女兒 Jennifer Gate 成了很好的朋友。從小到大， Eve 練習馬術的夥伴中有許多類似的富豪千金，比如彭博社（Bloomberg）創始人彭博的女兒 Georgina 、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的女兒 Destry、搖滾老炮 Bruce Springsteen 的女兒 Jessica 等等。

同場加映：Bill Gates嫁女｜由V.Wang婚紗到馬場佈置　耗資1200萬的豪門婚禮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+7

2. 從賽馬場走向T台

Eve 沒有辜負母親的投入，她的馬術成績非常出色，在美國25歲以下的1000名騎手中，她排名第5，屬於超高的專業水準。參加奧運會一直都是 Eve 的夢想，她離這個夢想只有一步之遙。她獲得了國家隊資格，作為美國馬術隊的一員出戰2020年東京奧運會。不料因為疫情爆發，奧運會被推遲。因為無法兼顧史丹福的學業，她無奈放棄了奧運會。

Eve 如今已經順利從史丹福大學（Stanford University）畢業，回想起這些選擇，似乎並沒那麼遺憾，「我已經完成了想在這項運動中實現的一切，我感到很平靜。」雖然沒能在2020年登上奧運賽場，但她在那一年開啟了另一項事業——模特。她的出道動作，是為彩妝品牌 Glossier 拍攝宣傳照，光著身子坐在滿是泡泡的浴缸裏，邊敷眼膜邊塗唇彩。這次帶貨的反響不錯，媒體稱她為「下一個it girl」，這條路似乎走得通。

去年的巴黎時裝週，她走出了自己的T台處女秀，與GiGi Hadid一起為 Coperni 品牌走秀，身上所穿的設計師服裝靈感正好來自蘋果的產品。1.75米的高挑身材，腕線過襠手長腳長，台步有模有樣。Eve 讓大家看到了她不是隻會拍拍糖水片，真走秀也是拿得出手的。

藉助著喬布斯女兒的名號， Eve 的知名度在時尚圈以火箭般的速度躥升。Vogue Paris的100週年晚宴，她被大前輩娜Naomi Campbell（娜奧美.金寶）摟在臂膀裏，照片潛台詞就是四個字：備受肯定。今年3月，她簽入了世界頂級模特公司DNA Model Management，和Aivita Muze、AndreeaDiaconu、Devyn Garcia、秦舒培等名模成了同事。

Eve 發現，當模特走台步、拍照，和一次兩分鐘的馬術表演其實沒什麼不同。「我小時候從沒想過要當模特，完全是一時興起，腦子裏閃過一個念頭：why not？」「我把我熟悉的東西用在了這個行業中，激活了之前總會在比賽中表現的那一部分熱情。」

同場加映：名媛Paris Hilton的4件事　遭前度出賣成AV主角　40歲等嫁人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+16

3. 不在意媒體冷嘲熱諷

今年 Eve 的勢頭特別猛，似乎正在迎來自己的坦蕩星途。她成為了Louis Vitton的簽約模特，接下來許多LV廣告中我們都能見到她的面孔。在5月的Met Gala上，她身著LV長裙高調亮相。她還和「石頭姐」Emma Stone、谷愛凌等人一起組成的品牌明星團集體登場，又是走秀又是幕後大片，排面拉滿。

5月刊的美版《Vogue》上， Eve 又回到了馬場。她牽著愛馬出現在了時尚攝影師Christian MacDonald的鏡頭中，身上穿著的不再是馬褲馬靴，而是長裙和牛仔風時裝。理所當然的，有媒體開始對她發起了挑戰。

今年在西方社交平台上，「NepotismBaby」的話題非常火，Nepotism直譯為裙帶關係，「裙帶寶寶」指的就是這些在娛樂圈亮相的富二代、星二代們，通常學藝不精，憑著父輩的關係上位，引起羣嘲。

在當今的超模圈，有大批這樣身份的星二代，比如Jude Law（祖狄羅）的女兒 Iris、Cindy Crawford（仙蒂歌羅馥）的女兒 Kaia，以及曾經的超模女神 Kate Moss 的女兒Lila Grace 等等。「你們都可以往後稍稍了，現在最強的裙帶寶寶—— Eve 來了！」有媒體這樣寫道，滿滿的嘲諷語氣。

Eve 卻對這一切看得很淡定，從小看著父母生活在聚光燈下，對於如何應對媒體她耳濡目染，知道最重要的是不要讓外界評價影響了自己的決定。她著迷於眼前的生活，並且以此為榮，有時也會表現出和父親如出一轍的「倔」。「我的生活正以這樣的方式展開，我想找到一個能影響更多人的方法，像我的父母一樣，專注在眼前的事情上，花時間把它做好。」

Eve 收集了許多的復古蘋果T恤，其中有一件印的文字很特別，正面是「 Eve had the right idea」，原意指的是聖經中「夏娃是對的」，也指代 Eve 自己。T恤的背面，寫著另一行字：「She picked an Apple」，她挑了個蘋果。Eve 現在挑中了自己的蘋果。這到底是一隻表面光鮮、內裏腐壞的毒蘋果，還是一個像父親創造的那樣有著綿長影響力的「蘋果」？初出茅廬的超模 Eve ，有著自己的答案。

騎馬為CHANEL時裝秀開場　35歲摩納哥叛逆公主未婚誕子的斜槓人生王室｜摩納哥王妃封最時尚名媛　曾調查毒梟任政治記者為公義發聲家暴離婚到73歲超模　Elon Musk母親Maye Musk苦盡甘來憑堅持不懈Johnny Depp案大贏家是她！美女律師卡米爾獲升任合夥人名利雙收貝索斯前妻MacKenzie成慈善家　捐一半身家回歸平凡改嫁科學老師華為小公主姚安娜撕下富二代標籤　哈佛學霸名媛寧闖娛樂圈當綠葉
模特兒
Steve Jobs
名人故事
喬布斯
歐美名人娛樂
模特兒新貴
模特兒
外灘