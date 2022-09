Steve Jobs細女違背父親心願做超模　被嘲借父蔭登上時裝雜誌封面

喬布斯的小女兒 Eve 正在努力成為真正的超模。在日本版《VOGUE》的10月刊封面上,我們見到了一張略顯陌生的年輕面孔,她的名字叫 Eve Jobs(伊芙.喬布斯)。你可能從姓氏猜到了,他的父親正是蘋果公司的創始人,Steve Jobs(喬布斯)。



「從樹枝上掉下來的蘋果裏,她是離樹最近的一棵。」在暢銷全球的《喬布斯傳》中,老喬布斯這樣描述自己和小女兒 Eve 的親近。在他的眼中,年幼的 Eve 是一個「意志堅強、可愛的小炮仗」,她甚至會直接打電話給喬布斯的助理,確認爸爸的日程表裏有自己的一席之地。「説實話,我對這些細節的記憶為零。」如今24歲的 Eve 這樣對媒體説道。畢竟在她13歲那一年,父親就在全世界的矚目下離開了這個世界,一切都埋入了 Eve 童年的模糊回憶裏。

因為看到了女兒身上少見的天賦和衝勁,喬布斯曾經對 Eve 的期望很高,想象她能接手蘋果帝國,甚至競選美國總統。Eve 卻選擇了當職業超模,今年還加入了知名的模特經紀公司DNA。説實話,這些選擇談不上多叛逆,因為走T台、拍大片,已經成了她這樣名門千金的一條固定道路。

Eve Jobs無視傳媒的冷嘲熱諷,專注做好模特兒工作,並以此為榮。

1. 喬布斯最疼愛的小女兒

在10月刊日本《VOGUE》封面,24歲的 Eve 嘗試了一把更華麗的風格,這位24歲的金髮女郎,多了一些日式蒸汽的異域味道。「雖然外貌上並沒太多特點,但從她的臉上,還是能看到一些喬布斯年輕時候的帥氣模樣。」有媒體這樣評價道 Eve 的日式封面大片。

喬布斯一共有四個兒女。大女兒麗莎(Lisa Brennan Jobs)是他年輕時和女友布倫南(Chrisann Brennan)的非婚女,前幾年因為出書爆料很多家庭內幕,稱自己兒時被父親冷暴力對待、當保姆,現在和他們關係鬧得很僵。後面三個弟弟妹妹都是喬布斯與妻子勞倫(Laurene Powell Jobs)所生,其中小女兒 Eve 是最受關注的一位,加上顏值出眾,很受媒體青睞。作為喬布斯的後代,他們兒時的生活和正常孩子很不一樣,一方面是家境極其優渥,但同時沒能享受到大忙人父親足夠的愛,成了童年一大缺失。

Eve 1998年出生,當時喬布斯剛回到蘋果不久,正是靠iMac搶奪家用機市場的關鍵時刻,無暇顧家。Eve 5歲時,喬布斯就被確診了胰臟癌,接下來的8年時間,父親一直在和病魔做抗爭,同時操心著公司的一切,直到去世。

「我記得在公司裏陪他工作的場景,在他辦公室的一塊白板上畫畫,我相信這塊白板現在還被保留著,所有的小塗鴉都在上面。」這塊白板的確還被保留在蘋果公司總部,這些細節其實很能説明喬布斯對於女兒的愛。在媒體記者採訪她時,她指著桌上正在錄音中的iPhone,説至今這些產品仍會讓她想起爸爸,「每天每時每刻,都是如此,這讓我感到温暖。」

Eve 走的是典型的美國精英教育路線,上名校,學馬術。6歲開始,她就會帶著胡蘿蔔去看姐姐騎馬,然後開始了正規的小馬課程。父母原本想讓她以學業為主,只是在暑假、春假期間參加馬術比賽。但 Eve 漸漸展露出了職業天賦,以及難以動搖的熱情。「我想試試自己到底能走多遠,這項運動非常難,你只有兩分鐘時間展示自己,而且要與一頭動物合作。」喬布斯去世後, Eve 對於賽馬的熱情依然沒有改變。

父親生前對於兒女的遺產問題曾明確表示過「不會留太多」,但媽媽為了讓 Eve 好好練騎馬,2016年斥資1500萬美元在佛羅里達州買了一個豪華的馬場。這個馬場的位置就在蓋茨家的馬場隔壁。因為馬術, Eve 和 Bill Gates (比爾.蓋茨)的女兒 Jennifer Gate 成了很好的朋友。從小到大, Eve 練習馬術的夥伴中有許多類似的富豪千金,比如彭博社(Bloomberg)創始人彭博的女兒 Georgina 、史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的女兒 Destry、搖滾老炮 Bruce Springsteen 的女兒 Jessica 等等。

2. 從賽馬場走向T台

Eve 沒有辜負母親的投入,她的馬術成績非常出色,在美國25歲以下的1000名騎手中,她排名第5,屬於超高的專業水準。參加奧運會一直都是 Eve 的夢想,她離這個夢想只有一步之遙。她獲得了國家隊資格,作為美國馬術隊的一員出戰2020年東京奧運會。不料因為疫情爆發,奧運會被推遲。因為無法兼顧史丹福的學業,她無奈放棄了奧運會。

Eve 如今已經順利從史丹福大學(Stanford University)畢業,回想起這些選擇,似乎並沒那麼遺憾,「我已經完成了想在這項運動中實現的一切,我感到很平靜。」雖然沒能在2020年登上奧運賽場,但她在那一年開啟了另一項事業——模特。她的出道動作,是為彩妝品牌 Glossier 拍攝宣傳照,光著身子坐在滿是泡泡的浴缸裏,邊敷眼膜邊塗唇彩。這次帶貨的反響不錯,媒體稱她為「下一個it girl」,這條路似乎走得通。

去年的巴黎時裝週,她走出了自己的T台處女秀,與GiGi Hadid一起為 Coperni 品牌走秀,身上所穿的設計師服裝靈感正好來自蘋果的產品。1.75米的高挑身材,腕線過襠手長腳長,台步有模有樣。Eve 讓大家看到了她不是隻會拍拍糖水片,真走秀也是拿得出手的。

藉助著喬布斯女兒的名號, Eve 的知名度在時尚圈以火箭般的速度躥升。Vogue Paris的100週年晚宴,她被大前輩娜Naomi Campbell(娜奧美.金寶)摟在臂膀裏,照片潛台詞就是四個字:備受肯定。今年3月,她簽入了世界頂級模特公司DNA Model Management,和Aivita Muze、AndreeaDiaconu、Devyn Garcia、秦舒培等名模成了同事。

Eve 發現,當模特走台步、拍照,和一次兩分鐘的馬術表演其實沒什麼不同。「我小時候從沒想過要當模特,完全是一時興起,腦子裏閃過一個念頭:why not?」「我把我熟悉的東西用在了這個行業中,激活了之前總會在比賽中表現的那一部分熱情。」

3. 不在意媒體冷嘲熱諷

今年 Eve 的勢頭特別猛,似乎正在迎來自己的坦蕩星途。她成為了Louis Vitton的簽約模特,接下來許多LV廣告中我們都能見到她的面孔。在5月的Met Gala上,她身著LV長裙高調亮相。她還和「石頭姐」Emma Stone、谷愛凌等人一起組成的品牌明星團集體登場,又是走秀又是幕後大片,排面拉滿。

5月刊的美版《Vogue》上, Eve 又回到了馬場。她牽著愛馬出現在了時尚攝影師Christian MacDonald的鏡頭中,身上穿著的不再是馬褲馬靴,而是長裙和牛仔風時裝。理所當然的,有媒體開始對她發起了挑戰。

今年在西方社交平台上,「NepotismBaby」的話題非常火,Nepotism直譯為裙帶關係,「裙帶寶寶」指的就是這些在娛樂圈亮相的富二代、星二代們,通常學藝不精,憑著父輩的關係上位,引起羣嘲。

在當今的超模圈,有大批這樣身份的星二代,比如Jude Law(祖狄羅)的女兒 Iris、Cindy Crawford(仙蒂歌羅馥)的女兒 Kaia,以及曾經的超模女神 Kate Moss 的女兒Lila Grace 等等。「你們都可以往後稍稍了,現在最強的裙帶寶寶—— Eve 來了!」有媒體這樣寫道,滿滿的嘲諷語氣。

Eve 卻對這一切看得很淡定,從小看著父母生活在聚光燈下,對於如何應對媒體她耳濡目染,知道最重要的是不要讓外界評價影響了自己的決定。她著迷於眼前的生活,並且以此為榮,有時也會表現出和父親如出一轍的「倔」。「我的生活正以這樣的方式展開,我想找到一個能影響更多人的方法,像我的父母一樣,專注在眼前的事情上,花時間把它做好。」

Eve 收集了許多的復古蘋果T恤,其中有一件印的文字很特別,正面是「 Eve had the right idea」,原意指的是聖經中「夏娃是對的」,也指代 Eve 自己。T恤的背面,寫著另一行字:「She picked an Apple」,她挑了個蘋果。Eve 現在挑中了自己的蘋果。這到底是一隻表面光鮮、內裏腐壞的毒蘋果,還是一個像父親創造的那樣有著綿長影響力的「蘋果」?初出茅廬的超模 Eve ,有著自己的答案。