5個提升幸福感的生活小確幸　踢走工作壓力及鬱悶　治癒疲憊的心

每天忙著工作總讓你頭昏腦脹、筋疲力竭，甚至懷疑忙碌的意義到底是什麼？你也想放鬆自己，讓自己享受生活的小確幸，卻又不知從何下手？



以前的我也常常把自己栽在工作當中，甚至去壓抑小確幸，不允許自己享受娛樂，因為會覺得那是在「浪費時間」。然而，當我一度在工作中迷失自己、在壓力下失去健康、每天都很沉悶、憂鬱，這時讓我逐漸反思，原本的生活模式，有沒有問題？探索後才發現，「的確，成就是很吸引人的一件事，但，小確幸才是日常。」

如果我們無法感受每一天的小幸福，這時擁有成就，又何如？後來我花了將近一年的時間調整自己面對工作、生活的態度，重新找到享受生活的方式。如果你也想要從今天開始，重新感受生活的美麗，可以從這五個小舉動下手！

透過這五個方法，藉著自己的能量增加日常生活中的小確幸，讓你的每一天變得更有溫度、更快樂。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、洗出紙本相片

現代人手機裡常有上千張、上萬張的照片（我就有 1 萬多張！！）對於我們而言，用手機紀錄各種生活是非常習以為常的事。又或是我們會藉由 Facebook、 Instagram 來儲存相片。不知道你有沒有想過，如果哪一天，Facebook、Instagram 大當機，或是出於某些無法控制的原因，整個社交軟體的系統都消失了，這時照片會毫無預警地全部不見！

你認為這個發生的機率很低？又或是你可以想想看，如果有一天有新的社交軟體出現，有新的地方儲存相片，當我們不再使用現有的社交軟體時，裡面的相片也可能會不知不覺地被遺忘掉。恩，現在在使用 Instagram 的你，還記得 Facebook 上的照片嗎？

照片對於現代的人們而言很容易取得，但也因為太容易取得，因而不太會「記得」要去好好珍藏它。這時可以透過洗出紙本的相片，以實體的方式保存照片，而且，當自己透過手感觸摸相片時，能夠和照片當時的情境、故事、人物與感受做連結，體驗相片、回憶帶給你的溫度。還記得剛拿到今年洗出來的照片時，邊看邊有股暖流流竄身體，尤其看到很喜歡的畫面時，還會不自覺地姨母笑呢。

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二、探索新道路

現代生活十分講求效率，或是出於自己的習慣，我們會去走平常常走的路。然而，有時候我們可以透過走一些沒走過的路來提升生活的新鮮感（還可以活絡大腦喔超棒）。比方說，以前想要跑步、散步，第一直覺會想到的是「去操場」。

但最近我偶爾會改在台北的街頭上晃晃，走一些平常沒走過的小路，有時會意外地發現，「哇，這裡有一個綠意盎然的小公園」、「天啊，這裡有一家我很喜歡的咖啡廳！」、「原來這裡有好吃自助餐！」走一些平常沒走過的地方，可能能帶給你意外的驚喜。而且當你實際走過後，你可能會發現，原來我從未真正了解這個平常自以為再熟悉不過的地方。

三、使你開心的小物

使你開心的物品，你第一個聯想到的是什麼呢？對我來說，乾燥花、CD、草木香，這三個東西總能療癒我。我會在房間內裝飾乾燥花束，或是擦上很喜歡的草木香香水膏，讓自己看得開心、聞得爽（OwO）。

除此之外，CD 對於我而言，已經算是懷舊的東西了。現在大家基本上都使用手機、電腦來收聽音樂，我也是如此。但偶爾，我也會翻一翻書櫃陳列的 CD，因為對於我買 CD 的年代而言（怎麼感覺好老Q），自己沒什麼錢可以買所有想要的 CD，所以每一次下單，都是出於謹慎評估，確定喜歡、渴望想要、而且有足夠的錢，才會買單。

所以現在去翻 CD 時，既有種懷念的感覺，也會與小時候喜歡的歌手產生連結，有種不可言喻、只有自己能夠感受的幸福感。諸如此類，這些小物總能讓我會心一笑，讓我的日常增添微小幸福感。那對你來說，會使你開心的小物是什麼呢？

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四、手寫

你有多久沒有好好寫寫字了呢？除了考試之外。當手機電腦越來越發達之後，現在的人漸漸越來越少寫字了。手寫不僅能夠連結人的內心、感受當下，甚至能夠體驗到一種手機無法給予的寧靜與溫度。

比如說可以寫日記、手寫行事曆、用紙筆作筆記等等，這些手寫的過程，能夠使你沉澱內心、爬梳思緒、穩定情緒。有時候回頭去翻閱過去自己手寫的筆記，從字跡、挑選的句型與排版來看，其實就能夠感受出當下的自己處於什麼狀態。

比如前幾天我翻著一年前的筆記，邊看邊覺得「原來那時候的自己很在意別人的眼光啊！」、「原來那時候的我在讀這本書，看來當時我很擔心….」等等。這種和過去自己對話的過程，非常耐人尋味，而且有種看著自己一步步成長的感覺。

五、用五感，感受世界

前幾天翻到蔣勳的書，他認為，如果要感受世界的美，就必須打開你的五官去感受。當下我非常非常認同他的想法，如果沒有用心、用感官去體驗生活，即便你擁有的一切看似繽紛，卻無法從中感受它帶給你的歡喜。那種感覺就像你吃著山珍海味，每一口入嘴，卻是枯燥乏味。

以前我每天 24 小時，365 天都在奔波忙碌的時候，沒有時間好好吃飯，常常不到 10 分鐘就吞完一整盒飯，曾經我的夥伴還睜大大的眼看著我，說「你吃完了？？？」，不敢置信上一秒的我才打開便當，下一秒轉頭，我就把便當吃完了。

又或是，每天的日常生活中，我基本上不是在工作，就是在趕著去工作的路上，完全沒有時間欣賞路途中的風景，也沒有興致感受周圍的小事。其實忙著工作也不是什麼壞事，只是這種趕來趕去的生活，到某一種程度之後，很容易身心俱疲，甚至是憂鬱。因此，當我們試著放慢腳步，並且打開我們的五感，給自己一點時間和這個世界互動，不僅能幫身體充電，有時也能讓心靈富足。

比如拿下正在聽音樂、聽 Podcast 的耳機，好好用你的耳朵聽聽看在你周遭有哪些聲音圍繞著你。又或是放下手機，抬起你的頭，觀賞樹葉搖曳的姿態，欣賞各式建築的設計，觀察人與人之間的微妙互動等等。相信我，真的去用心感受時，會有意外的收穫。在我尚未打開五感感受世界之前，有時候覺得自己的存在很飄渺，然而，當我真正用心去感受當下、連結自己與環境，反而，有一種堅定的踏實感。

你最想要嘗試的方法是什麼呢？

一起來增添日常的小確幸吧！



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：阿席娜 Athena，原文：「別忘了好好生活」－5 個提升微小幸福的生活提案】