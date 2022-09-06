9種生活特質決定你是貧窮或富有　想做百萬富翁由儲20%收入開始！

多數人都會誤以為「富裕」是種天賦，認為自己之所以生活無法富足，是因為出身不好或基因不好而沒有賺錢的「命」，但創立Podcast節目《人生實用商學院》的吳淡如卻不這麼認為。



她認為富有是一種可以培養的能力、是物質面和精神面的「雙重得意」，所以必須建立在多元條件上，這就分享想要變富有最好先具備的9種生活致富特質。

9個生活習慣養成致富體質，與其羨慕別人住豪宅開名車，倒不如增值自己積累財富。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 養成良好的生活習慣

第1個想變得富有最好先具備的生活特質為「養成良好的生活習慣」，吳淡如表示有好的生活習慣，代表在健康方面也比較不需要讓人擔心，比如睡眠品質、運動、飲食控制都是不錯的習慣，維持健康就能省下醫療花費，這是最好的節省行為。當然，有了健康你也才有享受富有的資格。

2. 定義自己的夢想，並提高行動力

第2個想變得富有最好先具備的生活特質為「定義自己的夢想，並提高行動力」有些人一聽到夢想就會腦袋一片空白，這是因為人們把夢想想得太偉大了，其實它只是你活著的動力和意義，最終目的就是把自己活得好一點！吳淡如表示，不管多大年紀，提升自己都是必要的，「人雖然想活得舒服，但原地踏步你會愈活愈不舒服。」

3. 規律性固定學習充實知識

第3個想變得富有最好先具備的生活特質為「規律性固定學習充實知識」，在科技的協助下，愈來愈多管道可以充實知識，線上課程、電子書、Podcast，只要有手機就可以開始學習。通常有固定學習習慣的人，「時間管理」和「自律」必定不會太差，學習就跟投資一樣，每天堅持一點點也能創造複利效果。吳淡如也特別指出一個觀點，有些人會誤把「訊息」、「資訊」當作知識，新聞不是知識、八卦不是知識、經驗也不是知識，知識還是要經過系統化學習，或者比你專業的人幫你整理出理路和邏輯。

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4. 和正向的人做朋友

第4個想變得富有最好先具備的生活特質為「和正向的人做朋友」，多數人到了一定年紀後才會發現不可能和每個人都成為朋友，因為時間、精力有限，有時更想把時間留給自己獨處，「如果要活得愉快，就要跟正向的人做朋友；會帶給你負面能量的人，那就斷捨離。」

5. 存下收入的2成

坐吃山空是很可怕的事！所以第5個想變得富有最好先具備的生活特質為「存下收入的2成」，吳淡如強烈建議從年輕時一定要養成「先存錢再消費」的習慣，而且隨著收入愈多，比例就更該提高，而不是因為收入變多而膨脹消費金額。

6. 做你自己喜歡的工作

第6個想變得富有最好先具備的生活特質為「做你自己喜歡的工作」，這邊想表達的是你的人生不是為了滿足別人的期待，而是滿足自己人生的目標。很多人對自己沒有期許，只是忙著為別人創造價值，自己並沒有成就感。當然，喜歡的、有興趣的變成工作一定會有壓力，但是做一個不討厭、會使你眼睛發亮的工作，相比之下才是人生樂事。

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7. 培養消除負面情緒的能力

第7個想變得富有最好先具備的生活特質為「培養消除負面情緒的能力」，其實在日常生活當中很多事情都會激怒我們的情緒，比如出門上班遇到塞車、無法準時下班、同事組員踩雷等，即便絕大多數讓我們不高興的偶發事件帶來的影響不大，但如果不放開這些情緒的糾纏，它就會成為你人生的沉沒成本。千萬別小看這些沉沒成本日積月累的威力，你會在不知不覺中把自己變成一台「垃圾處理機」，如此的你還有能量去追求其他致富目標嗎？

8. 如果你賠得起，就勇於冒險

第8個想變得富有最好先具備的生活特質是「如果你賠得起，就勇於冒險」，隨著科技發達，大家應該都有發現網路詐騙、簡訊詐騙的頻率也愈來愈盛，如果有人告訴你，有一條可以不冒任何財務風險就能致富的路，那100%是詐騙集團。在投資理財的世界裡，即使是買ETF或台積電，都沒有人可以保證一定獲利。

9. 習慣超越自己

第9個想變得富有最好先具備的生活特質為「習慣超越自己」，有些人喜歡打聽別人的薪水行情？住什麼房？開什麼車？尤其是在這社群媒體頻繁的世代，打開Instagram看到的都是別人豐富又精采的生活，與其為自己找假想敵，不如計較自己有沒有比昨天多成長一些，這樣對自己的致富體質更有幫助。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】