內地女過百萬名牌手袋被速遞報廢　事後僅獲賠5位數洗衣費

受到疫情影響，社會的消費模式都受到影響，網購成為了很多女生的熱門選擇。早前，內地就有女士買了一堆名牌手袋及服飾後，使用速遞服飾把價值過百萬人民幣的物品從珠海寄到海南，怎料由於速遞公司處理不當，令她的過百萬名牌手袋及服飾報廢。然而，當事人嘗試向速遞公司索償不果，最終只獲賠23,000人民幣（約25,000港元）洗衣費。



內地《界面新聞》報道，一名黃女士豪花過百萬購買了多款CHANEL、Hermès的名牌手袋、服飾、珠寶後，透過內地速遞公司「申通」付了1,500人民幣運費，把價值約115萬人民幣（約125萬港元）的物品拆成9箱，從珠海寄到海南。

黃女士用速遞服飾把價值過百萬人民幣的物品從珠海寄到海南。（微博＠新浪熱點）

然而，速遞公司的海南倉庫卻出現漏水問題，導致黃女士的物品被嚴重泡水損壞，當她驗收快遞時，箱子已經被浸壞破損，不但連箱內的CHANEL手袋都掉了出來，其他真絲衣物、領帶等都被染色。

黃女士的物品被嚴重泡水損壞（微博＠新浪熱點）

就此，黃女士將受損的衣服帶到洗衣店嘗試修復，但只要部分衣服可以修補，超過一半衣物難以挽救，價值逾56萬人民幣（約61萬港元）。此外，就連黃女士的兩個名牌手袋都有不同程度的損壞，為了修復受損衣物，黃女士更付了2萬多元人民幣（約2.2萬港元）的清洗費。

黃女士超過一半衣物難以挽救，價值逾56萬人民幣。（微博＠新浪熱點）

事後，「申通」原本提出可以為每件快遞賠償3,000元人民幣（約3,270港元），但金額被黃女士拒絕，要求最低賠償物品損失及洗衣費共10萬元（約11萬港元），不能因為支付了清潔費就不對損失的物品進行賠償：「這已是我做出的最大讓步，這些物品是相當大的一筆損失，希望您能理解，如果自主協商不能達成一致，這事只能走訴訟，賠償金額將根據物品實際價值來主張賠償。」

黃女士要求最低賠償物品損失及洗衣費共10萬元（微博＠新浪熱點）

「申通」方面回應事件：「初步了解當時是海南颱風暴雨導致的快件受損，雙方一直協商賠償。根據網點反饋協商金額一直未能達成一致。」再指，黃女士沒有為快遞申請「保價」及作價值聲明，按照內地的《郵政法》，企業可以不承擔賠償責任或者至多賠償3倍的運費。「申通」表示，支付23,000元人民幣（約25,000萬港元）的清洗費已經超出賠償範圍。