27歲小鮮肉戀74歲炮友因太性感及體香？明年結婚：做讓你快樂的事

愛情並沒有年齡及種族之分，美國就有一對年齡相差47歲的忘年戀，27歲的小鮮肉Devaughn Aubrey於成人交友網站認識了74歲的婆婆Kathi Jenkins，二人由一開始的「炮友（SP）」關係發展至情侶，更已經訂婚，計劃於明年結婚。對於自己的忘年戀不被看好，Devaughn卻毫不在乎世俗眼光：「做讓你快樂的事，不用管人們怎麼想」。



近年網絡交友平台十分流行，剛與高中時認識的前妻離婚的27歲小鮮肉Devaughn Aubrey於成人交友網站看到了74歲婆婆Kathi Jenkins的性感照後被她深深吸引，與她主動聊天。Devaughn與Kathi一開始只是單純的「炮友（SP）」關係，但經過4個月的聊天後，儘管二人的年齡相差47歲，Kathi亦已經五代同堂，擁有4個子女、13個孫子、36個曾孫及1個玄孫，但依然不影響Devaughn對Kathi的愛意，被她深深吸引，二人由「炮友」發展至情侶關係。

27歲的小鮮肉Devaughn Aubrey於成人交友網站認識了74歲的婆婆Kathi Jenkins（IG「devaughnfirebornstarchild」圖片）

Devaughn憶述二人第一次見面時Kathi衣著性感，更帶有陣陣體香。而Kathi看到Devaughn就坦言男方並非她一向喜歡的類型：「一向只會跟高的白人約會」，又指Devaughn比她想像中長得矮小，擇偶條件挑剔的Kathi罕有為Devaughn打破了自己的擇偶條件。

Devaughn憶述二人第一次見面時Kathi衣著性感（IG「devaughnfirebornstarchild」圖片）

在二人墮入愛河、確認情侶關係後，Kathi於感恩節時邀請Devaughn到家中一同慶祝，同時公開二人的情侶關係。而且他們在熱戀6個月後更決定訂婚，將於明年結婚，廝守終生。對於這般忘年戀，外界都有不同的質疑聲音，就連Devaughn向母親坦言自己與Kathi交往的消息時，母親亦以為他在開玩笑。

如果你愛上了年紀較大的人，那就繼續愛下去吧，做讓你快樂的事，不管人們怎麼想，順其自然。 Devaughn Aubrey

Devaughn與Kathi在熱戀6個月後更決定訂婚（IG「devaughnfirebornstarchild」圖片）

不過，Devaughn就表示自己並沒有對Kathi的身家打主意，而是真心喜歡她，認為Kathi的笑容迷人，想法非常成熟，不時令他想起自己的祖母：「她唱歌唱得很好，她知道很多那些讓我想起我祖母喜歡的東西、老歌，她知道很多我祖母喜歡的藝術家，我想我喜歡她的年齡，因為我喜歡老年婦女或中年婦女，無論她是否需要助行器之類的東西，我從來沒有為此煩惱過。」同時，Devaughn亦認為愛情不應受到年齡所限，只需順從自己的心意想愛就愛。

其實真愛從來都沒有年齡種族界限，只要堅定心中所愛便可，無須理會世人眼光，因為愛情是兩個人的事，與另一半渡過是你自己，並不是別人，只要自己開心，對得住自己便可。