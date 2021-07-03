120磅微胖孖妹「整容級」穿搭術　3件恩物遮肚腩瞬間顯瘦兩個碼？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-07-05 17:13

【顯瘦／穿搭】有人說減肥是女人的終身事業，為此再忙也要抽時間做運動，食量大也要逼自己變成「小鳥胃」。內地這對「微胖雙胞胎」金金Twins卻靠穿搭從微胖女生搖身一變成為「紙片人」，兩人身高160cm，體重120磅，沒有Model般的身形，同樣也能駕馭不同風格，透過穿搭技巧就可視覺顯瘦兩個碼？

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金金Twins的穿搭宛如抽脂手術的「Before&After」，更有人形容這是「整容級穿搭」。兩姐妹都會先在鏡頭前展示自己最真實的身材，兩人屬蘋果型身材，下盤不大，肚腩出奇地凸。而她們表示吃飽後肚子會更凸，甚至可以增加到36吋。但影片中的她們卻絲毫不覺，到底她們的穿搭有甚麼秘訣？以下是兩人影片中常常出現的衣服款式，微胖女孩不妨考慮入手。

蘋果型身材的兩人有個大肚腩。（金金Twins微博）

Oversized上衣是遮肚神器

大金和小金兩姐妹擁有一對尚算纖幼的腿，因此穿搭不時會突出這一項優點。而Oversized的上衣除了可以遮掩她們的「大肚腩」，骨架較小的兩人更能穿出寬鬆感。下身穿上短褲或把長身衛衣當裙穿，寬大的上衣和下身形成對比，自然讓兩人看起來像嬌小女生，更有點偷穿男友衣服的感覺。

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+ 3 + 3 + 3

A字寬褲修飾大腿

兩人的穿搭影片中多次出現寬鬆牛仔褲，已經可以看出兩人穿搭的小聰明。兩人大多選擇A字型的寬褲，微微寬鬆可以遮掩肚腩，又不如傘形寬褲顯得臀部很大。而牛仔材質柔軟度適中，不會貼在肚腩和大腿上，看起來不會那麼圓潤。

雖然近看還是會看到一點「小肚腩」，但其實已經修飾不少。而且高腰更可突出腰間最幼的部分，看起來仿佛擁有小蠻腰。而夏日炎炎，除了寬褲外，微胖女生更可入手A字短裙或A字下擺的連身裙，同樣有修飾大腿和臀部的效果。

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+ 2 + 2 + 2

西裝外套一物遮三醜

西裝外套也在兩人穿搭影片中常出現，她們一直都是選擇偏寬鬆的中長西裝外套，長度可以遮掩臀部，手袖寬鬆可以遮「拜拜肉」，即使不扣鈕已經可以遮住兩人的「大肚腩」。女生在夏天時也可選配短袖西裝外套營造層次感，除了遮醜，西裝外套直筒剪裁視覺上也會顯得纖瘦。

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+ 10 + 10 + 10

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