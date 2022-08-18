內地孖妹網紅由XL碼秒變M碼　靠5大微胖女穿搭術「變瘦」5公斤！

【微胖女穿搭術】「減肥是女人終身事業」女生們拼了命努減肥全為了變得更美，穿衣服都更美。內地有一對微胖孖妹「金金Twins」憑著出色的穿搭技巧，成功由XL碼身型「搖身一換」變成M碼女生。二人經常在個人社交平台上傳不同季節及色系的穿搭影片，鼓勵一眾微胖女生「不是瘦才能美」的訊息。



蘋果型身材的兩人有個大肚腩。（Weibo@金金Twins）

這對孖妹「金金Twins」在內地是一對人氣勁高的穿搭KOL，二人的外貌與身型都十足十雙胞胎般，二人身高僅160cm，體重則在57kg-60kg之間，屬於「蘋果形身材」但四肢纖瘦，下半身相對「有肉地」，因此二人會利用穿搭技術從中「變瘦」，把最主要的肚子肉肉及屁股遮住，她們曾分享5點「變瘦」技巧，由於前後的對比相當驚人而成為二人的特色，從而吸引不少女生關注。

這對孖妹「金金Twins」在內地是一對人氣勁高的穿搭KOL，二人的外貌與身型都十足十雙胞胎般，二人身高僅160cm，體重則在57kg-60kg之間。（小紅書@金金Twins）

XL碼孖妹「變瘦」5大穿搭秘訣

微胖女穿搭術｜1. 利用連身裙「藏肉」



在孖妹的社交平台的穿搭分享上不時會見到連身裙的出現，而且二人經常會強調是呈「A字剪裁」的裙款，這樣利用連身裙微微有收腰效果達到視覺瞬間顯瘦，同時把肚子的肉肉及屁股藏好，絕對對微胖女生友好！

微胖女穿搭術｜1. 利用連身裙「藏肉」（IG@si_heon95）

微胖女穿搭術｜2. 一件外套完美修飾



「蘋果身型」的女生最苦惱絕對是屁股的肉肉，外套同樣是微胖女生必入手的單品之一。簡簡單單在連身裙或任何衣服外疊加一件外套，一穿即時把「掰掰肉」及胖腩及臀部遮住，成功達到修飾身型！

微胖女穿搭術｜2. 一件外套完美修飾（IG@si_heon95）

微胖女穿搭術｜3. 上短下短



孖妹表示「上短下短」的穿搭法絕對是所有蘋果身型女生必學的穿搭法！短版上衣搭上一條短褲或短裙，秒速拉高腰線，亦同時把肉肉的部位遮住，這個穿搭法不論任何穿搭風格的女生都適合。

微胖女穿搭術｜3. 上短下短（IG@si_heon95）

微胖女穿搭術｜4. 拉高腰線



承上的「上短下短法」，第四點同樣借助服裝間接「變瘦」。孖妹日常穿搭片都會經常穿著短版上衣，再搭一條高腰裙或高腰褲來「拉高腰線位置」。不但整個人的身形比例變好，同樣有效地把藏肉，令整個造型自然兼顯時尚感。

微胖女穿搭術｜4. 拉高腰線（IG@si_heon95）

微胖女穿搭術｜5. 寬鬆穿搭法



眾所周知寬鬆的單品對微胖女生絕對友好，不過大家總是有一個誤解，認為穿著寬鬆會顯肥，但孖妹不時都會選擇一些寬鬆的上衣，然後再露出相對纖細的腳踝，一秒穿出俏皮又顯瘦的心機穿搭。