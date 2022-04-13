微胖女生5招顯瘦穿搭術　腰線掌肥瘦關鍵、One Tone色系秒顯修長

妳是不是也很羨慕街上的小姊姊一個比一個還苗條、一個比一個還會穿呢？



別在只會羨慕別人啦！微胖女孩們今天儂編用五招「顯瘦穿搭」讓妳們化身苗條仙女，以後在路上的超高回頭率都會讓妳一人獨占，心動的儂粉就邊看邊將秘技都記起來吧！

1. 剛好的oversize

微胖女生5招顯瘦穿搭術（IG@charlottecheung107）

雖然網路上的店家圖裡的模特兒都將緊身的衣服穿的很好看，但那是因為人家真的瘦！想要營造顯瘦的視覺效果，就趕緊將衣櫃裡的緊身毛衣、超貼窄裙通通換掉，選擇落肩款的毛衣、大學T不但流行又能將手臂的肉肉完美隱藏喔！上衣最好選擇剛好能遮住小腹的長度，太長遮到胯骨也不行，這樣視覺會剛好停留在屁股最寬的地方，儂粉們要注意，Size剛剛好才是最好的喔！

2. 腰線是關鍵

微胖女生5招顯瘦穿搭術（IG@charlottecheung107）

就算妳剛好胖在肚子，但妳一定還是有腰！很多女孩都誤會了，其實真正的腰是在最後一根肋骨下方的凹陷處，可以利用高腰的下半身單品製造出更明顯的腰線，也可以將上衣紮進褲子裡，不要紮的太緊，稍微將衣服拉出來一點，就會有好看的腰線啦！同樣道理製造出曲線，自然而然就不會顯胖了。

3. 寬褲、長裙遮肉術

微胖女生5招顯瘦穿搭術（IG@roserosemama）

嫌自己腿粗、腿壯的女孩選擇寬褲一定不會錯，寬褲的流行可以說是拯救了普遍亞洲女孩下半身寬大的缺點，不但可以將大腿肉、小腿肚都藏起來，還可以露出一點最細的腳踝。如果喜歡穿裙子的，長裙也可以遮肉，但一定要挑選版型，太貼身的牛仔長裙就比較不適合，可以選擇材質較柔軟輕薄的散裙、仙女裙等等，可以當氣質少女又可以顯瘦喔！

4. 小設計轉移視覺

微胖女生5招顯瘦穿搭術（IG@linkuen13）

利用服裝的小細節也能讓視覺轉移焦點，例如許多褲子下擺都會做小開衩的細節設計，除了可以顯腿長以外，也是利用開衩將腿細的地方露出來。或是選擇可以露鎖骨的上衣等等，重點就是哪裡瘦就露哪裡，哪裡胖就遮哪，讓我們可以小露性感又不會顯得整個人都是肉，大家在挑選單品的時候就選擇有一點心機小設計的款式吧！

5. 上下身同色調

微胖女生5招顯瘦穿搭術（IG@linkuen13；charlottecheung107）

儂粉們在研究穿搭的時候會不會很困擾色系搭配問題呢？其實只要上下身都選擇同色系的款式，視覺效果就會顯得整個人很修長喔！上下身同色調的ONE TONE穿搭除了風格亮眼又時髦之外，也不用煩惱這個顏色怎麼搭，同色調就對了！讓上身與下身巧妙延伸、整個人比例拉長，自然看起來也就比實際上纖細一些，內搭載搭配深色調的單品整體比例就更完美了！

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