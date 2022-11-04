旅行法寶｜無葉風筒、無線小燙斗12款旅行恩物　Chill住玩最平$79

各地陸續開關，香港人「餓」了兩年多沒出國，心情當然特別興奮。隨著政府宣布「0+3」政策之後，市民都已蠢蠢欲動，除了「報復式消費」準備好銀彈之外，當然也要更新一下旅行裝備，讓出遊時更方便輕鬆，想邊chill邊旅行，不妨參考以下5大法寶。



音樂眼罩遮光擋噪音 享受個人音樂空間

接近3年沒有出遊，自然要把握時間，早機去晚機返是不少市民必然的選擇，在機上爭取時間休息，下機後可以盡情遊覽或購物。不過，機上或有不少躁音驟擾，而且旅客多，想好好休息都不是易事。Travelmall就推出3D舒適旅行音樂眼罩，不單可以遮擋光線，更內置耳機，為機上乘客創造舒適的空間，爭取時間在機上好好休息。

按圖看音樂眼罩詳情：

Travelmall 3D舒適旅行音樂眼罩

售價：$289（原價$358）

豐澤網址：https://bit.ly/3yPCY6b



無葉風筒省位輕便 負離子護髮設計

不少愛靚「旅行精」自己都有一張旅行清單，提醒自己必帶物品，一個輕便摺疊式風筒是清單中不可或缺的東西。對比家用風筒，旅行用的不單止功能齊全，更講求輕便易攜帶，而iLivi的負離子速乾無葉風筒就正正適合旅行的需要，風筒採用了無風葉設計，大大縮細了風筒的大小，放入旅行箱更減省不少空間，風筒更有11萬轉高速摩打和負離子護髮設計，快速吹乾柔弱髮絲。

按圖看無葉風筒詳情：

iLivi 負離子速乾無葉風筒

售價：$679（原價$699）

友和網址：https://bit.ly/3CCeoHe



一杯隨身USB充電 行程由咖啡開始

要享受旅行的樂趣，就要放下平日急促的步伐，學會享受生活，而每天早上喝杯即沖咖啡成為不少人慢活必做的事情之一。去旅行當然不少得咖啡隨身，BRUNO的咖啡研磨機+隨身杯就是最好的「旅行伙伴」。只需要以USB充電，就可調節5種咖啡的研磨粗幼度，再配合不銹鋼過濾器和保溫杯，只需要加入熱水，就可以隨時隨地享受醒神咖啡，再慢慢感受旅行的樂趣。

按圖看咖啡研磨機+隨身杯詳情：

BRUNO BOE080 咖啡研磨機+隨身杯

售價：$598

豐澤網址：https://bit.ly/3yMs6Gg



迷你無線燙斗輕鬆去皺 唔怕衣服皺難打卡

難得去到景點，當然要好好打扮一番再打卡。事實上，衣服在旅行箱被擠壓之後容易產生摺痕，不想看到皺起的裙擺而興致全失，不如帶一個便攜式燙斗。得體就推出了迷你無線燙斗，只需要充1次電，就可以有20分續航力，而且30秒快速加熱，適合每天出發前，把衣服打理好。燙斗提供3種溫度，應對絲綢、棉質、麻質等布料，為留下美好回憶作好準備。

按圖看迷你無線燙斗詳情：

得體迷你無線燙斗

售價：$598（原價$938）

＊積分換購，最高可抵消$299



01網購網址：https://bit.ly/3MDVjc1

貼心準備便攜鬚刨 緊貼臉形保持清爽

與摯愛同遊，當然要爭取機會合照留影，不過看到另一半滿臉鬍鬚，難免令女生卻步。雖然不少酒店都有提供剃鬚刀供住客使用，但質素參差，容易割傷臉部，所以一個輕便攜帶的電動剃鬚刀就不能少。MSN美森推出的旅行式便攜電動剃鬚刀，全機只有113克，相等於一部手機的重量，而且設計小巧，方便放入旅行箱。三葉刀片設計，緊貼臉部鬚根，讓男士時刻保持清爽形象。

按圖看便攜鬚刨詳情：

MSN美森旅行式便攜電動剃鬚刀

售價：$518（原價$648）

01網購網址：https://bit.ly/3VvbkVQ



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