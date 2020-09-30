【本地遊異國風打卡點】新冠肺炎疫情持續，離港旅行遙遙無期。幸而香港亦有許多富異國色彩的打卡好去處，從日式古廟、東南亞植物園到歐式亭園，滿足一下女生想去旅行的心癮，絕對適合閨密遊。

都市人工作壓力大，去旅行是最好的減壓方法，無奈疫情下只能留港，取消本來已計劃好的行程。放假想遠離人群，不妨到訪以下三個充滿異國風情的地方，放鬆心情同時拍下打卡美照，享受一下「小旅行」的感覺。

Botanic Union：隱世綠洲如走進泰式後花園

充滿泰式風情的Botanic Union其實是家植物小店 (IG@daydaycheckin)

充滿泰式風情的Botanic Union其實是家植物小店，與其說是小店，它更像是一個療癒的綠色空間。溫室內充滿仙人掌、空氣草等綠色植物，任何一個角落也是打卡熱點，有點像泰國清邁的文創藝術村Baan Kang Wat。店主於不同區域擺放了吊床與籐椅，建議女生換上淨色穿搭，配上籐袋與草帽，輕鬆拍出異國風美照。不過園內基本上無冷氣，怕熱的女生記緊避開正午時分，待下午三、四時日光較柔和時會更舒服。

按圖看交通與園內打卡點：

Botanic Union 大埔林村較寮下65號(坑溪里入）

志蓮淨苑：京都建築園林風

身處市區的志蓮淨苑充滿日式古風（IG@hianna_c）

身處市區的志蓮淨苑充滿日式古風，雖是佛門之地卻毫無老派感覺。在進入志蓮淨苑前會先經過南蓮園池，水池以奇石古樹配襯橙紅色的夢浮橋，乍看如置身京都寺廟。除了南蓮園池，志蓮淨苑的三個大門，「山門」、「東門」、「西門」與蓮花池都是打卡熱點。園內環境清幽，日系園林一望無際，是個放鬆身心的好地方。

按圖看園內的日式建築：

志蓮淨苑 九龍鑽石山志蓮道五號

山頂公園：歐陸風秘密花園

山頂公園充滿維多利亞時期的歐陸建築感覺(IG@beautyherahk)

山頂公園居高臨下，前身為港督的山頂別墅，充滿維多利亞時期的歐陸建築感覺。到達山頂公園前會先經過一間藍白外牆的守衛室，與附近被綠藤纏繞的石梯，已是第一個打卡勝地。再繼續走便會到達有三個小涼亭的花園，三個涼亭的設計各有不同，同場加映歐陸噴泉與花圃，只要花點心思也可拍出不一樣的庭園照。山頂公園擁有一大片平坦的草地，最適合野餐與放狗。

按圖看交通與園內打卡點：

山頂公園 中環柯士甸道山頂公園

若平日沒有時間外出，一杯冰凍的茶飲亦是放鬆心靈的小幫手。時興健康養生，純素風潮下連珍珠奶茶亦推出純素版本，更有以果糖代替傳統白糖的低卡選擇。炎炎夏日，相信沒有女生能抵擋這無負擔的茶飲。延伸閱讀==>港九人氣純素茶飲｜珍珠奶茶低卡零負擔 堅果奶蓋香濃豐盈如忌廉