買衫旅行食甜品對抗負面壓力？3個「愛自己」練習助你克服逆境

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-29 11:01

你要學會好好愛自己，因為你總是太習慣先愛別人，卻忽略了自己……《讓愛自己變成好習慣》一書分享讓愛自己變成好習慣的日日練習，以及作者親身實踐愛自己的精采故事，從今以後，讓你拒當負面思考的受害者，重新建立自己的正向心智循環，幫你在面對各種逆境和難關時，都能一一克服，活出奇蹟人生！

近年來，很多人都開始意識到要「愛自己」，不過，大家「愛自己」的方式，大多是這樣：

，享受生活，買東西犒賞自己、吃大餐慶祝，但狂歡後仍感到空虛 ，隨心所欲，只做自己想做的事，卻傷害了別人 ，接受自己的全部缺點，但沒有任何成長

這些是多數人對愛自己的誤解，其實，真正的「愛自己」不必向外求，也不用傷荷包，而是成為不假思索的生活好習慣！

卡馬爾．拉維坎特（Kamal Ravikant）曾是矽谷的創業家，在外人眼中，他是不折不扣的人生勝利組，卻突然經歷創業失敗、失戀、好友過世等一連串打擊，因此身心靈都嚴重受創，萎靡不振。

有一天，他意識到，之前一蹶不振是因為不夠愛自己，覺得自己不能再這樣下去，只有自己能救自己，於是他立下「愛自己」的誓言，花不到一分鐘寫下的誓言，卻帶來強大的力量，結果他的狀況開始好轉，身體很快就康復，心態也有所轉變。

將「愛自己」的3個練習變成日常習慣，能助你建立正向思考，日後能輕鬆克服各種逆境與難關！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：怎樣做才是真的「愛自己」？每天３練習，把自己當作一輩子的摯愛，讓愛自己變成好習慣！】