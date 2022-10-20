四季出生的性格特徵比星座更準！研究：秋天生日的人有原則易撻著

我們看星座、研究命理，不外乎就是想要透過不同的方式，來更理解每個人以及自己的人格特質。



不過相信很多人會覺得，這類命理學並不夠科學，那麼不妨來看看由《Time》雜誌多年研究，分析成人與其出生季節來統合人格特質，發現在不同季節出生的人，其實個別擁有著不同的性格～

不同季節出世的人，各有明顯不同的性格偏向~背後研究原因超科學！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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春夏秋冬出生的性格特徵

春天出生（3、4、5月）：樂觀主義但壓抑

在春暖花開的春天出生，你擁有對生活積極向上的熱忱，是個擁有樂觀開朗特質的人，在別人眼中你亦是如此！然而，呈現出活潑樂觀的表象，你也未必是真正的快樂，過於壓抑自己情緒導致得到抑鬱症的人相對其他季節出生的人更多。所以還是建議，不用隨時保持著正向的外在，適當地宣洩負面情緒，對自己才更有幫助。

夏天出生（6、7、8月）：熱情洋溢，懂排解情緒

在炎熱的夏天出生，你也有著豔陽般滿滿的熱情，對於生活也充滿動力，而且這樣的特點也影響著負面情緒靠近時，你也很懂得怎麼去排解，所以來得快去得快，比較不會受到情緒的影響而讓自己一直處在不好的狀態。

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秋天出生（9、10、11月）：做事有準則但易怒

在看似多愁善感的秋天出生，其實你是個做事情非常有準則的人，充滿道德感與正義感，凡事講求公平，很能仗義執言。也就是這種敢說敢做的個性，也讓你擁有易怒的性格，不會隨便把心事藏在心裡。

冬天出生（12、1、2月）：易受情緒困擾但充滿想像力

在寒冷冬天出生的人，就如同窗外寒風陣陣，也容易深受情緒的困擾，像是躁鬱症、抑鬱症或者精神分裂症等等，在研究上也都發現冬天生的人較好發。不過，屏除情緒問題，其實你是個充滿夢想、想像力以及創造力的人，也很有解決辦法的能力，很有機會做出一番大事業！

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