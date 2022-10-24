美麗戰場｜蔣家旻入行15年終靠奸上位　星途浮沉努力甩乖女形象

【美麗戰場／蔣家旻】TVB劇集《美麗戰場》自播以來已引起網民紛紛討論，劇集踏進結局周，上周講到蔣家旻飾演的「琪琪」在殺死李成昌後要逃亡，將短暫消失，令一眾劇迷都相當期望蔣家旻再次現身時又會有甚麼新搞作！

現年32歲的蔣家旻，入行15年星途一向浮浮沉沉，曾經憑著《愛回家》中「馬子妮」一角成功入屋，但後來卻因一事被公司雪藏。經歷過不斷的高山低谷，終於憑著《美麗戰場》中「鍾家琪」一角人氣急升，演技獲肯定，網民更直指是今屆「最佳女配角」的大熱人選。



【美麗戰場／蔣家旻】蔣家旻憑著《美麗戰場》中「鍾家琪」一角人氣急升，演技獲肯定（《美麗戰場》劇照）

現年32歲的蔣家旻（Angel），於2006年報名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVBeople」，當時入圍後加入了藝員訓練班，畢業後加入TVB拍劇而正式入行！入行後，蔣家旻參與過《同事三分親》等劇集演出，但全都是不起眼的角色，直至在劇集《天與地》中飾演佘詩曼年輕版才開始備受觀眾關注。

捱了好幾年，蔣家旻的星途依然浮浮沉沉，直至在處境劇《愛回家》中飾演「馬子妮」一角才令她成功入屋，令她的星途漸上正軌。隨著3年多處境劇的拍攝，令「馬子妮」一角成為觀眾們耳熟能詳的名字，甚到把「馬子妮」與蔣家旻畫上等號，乖乖女形象亦深入民心！

【美麗戰場／蔣家旻】蔣家旻的星途浮浮沉沉，直至在處境劇《愛回家》中飾演「馬子妮」一角才令她成功入屋（《愛回家》劇照）

美麗戰場｜蔣家旻曾因一事被雪藏？

一直困於處境劇的框框，並不可以為蔣家旻演藝路上給予很大突破，所以在2013年，蔣家旻就接拍了葉念琛電影《第一次不是你》，並在電影中擔任女主角，戲中飾演的「阿寶」因為母親患有腎衰竭，為籌錢給媽媽做手術，只好出賣身體當援交少女，戲中有不少情慾、性感等大膽戲分，蔣家旻更憑著在《第一次不是你》中的大膽演出，入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。

本來以為在演藝路上終有突破，在《愛回家》中「馬子妮」一角更為蔣家旻帶來穩定工作，不過有指當年因蔣家旻在《第一次不是你》的演出過分大膽，有損「馬子妮」的乖乖女形象，因而觸怒了無綫高層，所以被抽起馬子妮一角，並被雪藏半年。

【美麗戰場／蔣家旻】有指當年因蔣家旻在《第一次不是你》的演出過分大膽，有損「馬子妮」的乖乖女形象，因而觸怒了無綫高層，所以被抽起馬子妮一角，並被雪藏半年。（《第一次不是你》劇照）

美麗戰場｜蔣家旻直認沒運氣星途浮沉 入行15年甩乖乖女形象終上位

因為這樣，令蔣家旻再次跌到事業低潮，她也直言：「就是沒運氣」！不過，蔣家旻並沒有這樣放棄演藝夢，反而努力演好每個角色，在2017年，蔣家旻在劇集《踩過界》中飾演經常被SM的啤酒妹角色，除了有連場被虐待場面，更多次被「捉住個頭浸落水」，其演出令人眼前一亮，亦令她再受關注！

2020年，蔣家旻又再擺脫乖乖女形象，更把本來的長髮剪短，在《反黑路人甲》中飾演黑社會「大家姐」姚清水（水姐），憑著這角色令蔣家旻以大熱姿態勇奪「飛躍進步女藝員」殊榮，演技、進步備受肯定，不再被「馬子妮」一角定型！

【美麗戰場／蔣家旻】蔣家旻憑著《反黑路人甲》中「水姐」一角，以大熱姿態勇奪「飛躍進步女藝員」殊榮！（chiangel1110＠IG）

蔣家旻在近年的進步相信觀眾們也有目共睹，今次在《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」，演技再次大獲讚賞，劇中「奸到出汁」的人物性格，蔣家旻演繹得入型入格，特別是在劇中被李成昌強姦及其後在浴室爆喊的那場戲，網民也大讚「超好戲」，更直指她是今屆「最佳女配角」的大熱人選！

【美麗戰場／蔣家旻】蔣家旻在《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」，演技再次大獲讚賞！（chiangel1110＠IG）

美麗戰場｜蔣家旻父母反對仍堅持 雖洩氣但沒有放棄

蔣家旻是家中的獨生女，父母對她入娛樂圈向來並不支持，更因此事吵架過無數次，所以蔣家旻在工作上遇到甚麼不如意的事，她只會跟朋友傾訴及自己默默承受，免得家人擔心。雖然家人反對，但蔣家旻仍然堅持，在她得到「飛躍進步女藝員」殊榮時，感覺終為自己及家人爭回一口氣，也不再要父母替自己擔心。

【美麗戰場／蔣家旻】蔣家旻是家中的獨生女，父母對她入娛樂圈向來並不支持，更因此事吵架過無數次！（chiangel1110＠IG）

【美麗戰場／蔣家旻】入行15年甩乖乖女形象終上位！（chiangel1110＠IG）

蔣家旻曾坦言：

之前有洩氣，但我沒有放棄，我常跟自己說，入行最辛苦那五、六年我都可以捱過，我認為自己還有機會，還有希望！ 蔣家旻

期待蔣家旻日後有更多好作品，無懼高山低谷，繼續努力！