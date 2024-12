何依婷去年底結婚今日宣布懷孕！憑勤力從草根到入職Big Four

【何依婷】未踏入2025年已經喜事連連!何依婷今日(3日)出席商場活動時,開心宣布懷孕5個月,是繼黃翠如和麥明詩後,再度收到喜訊。何依婷入行多年,一直感情低調、甚少緋聞,至去年承認與圈外男友蜜運中,並在年底公開婚訊。她過去曾提到「拍拖兩年定律」,感情需講契合,而她在婚後提到,「Say yes to my love, my best friend and my soulmate」相信她已經找到自己的Mr. Right。



何依婷今日身穿粉色襯白色的禮服,肚子看來隆起,她隨後亦樂意分享喜訊。她表示,在拍完電視劇《金式森林》後,才得悉懷孕,期間亦經常孕吐和胃脤,不過已經做好產檢,至於寶寶性別則會之後公開。

何依婷在活動後,亦於社交媒體公開懷孕喜訊,「感謝老公的照顧,讓我自由地做自己喜歡的事情,無論工作或玩樂都無限支持,令我成為一個快樂的小孕婦。」(IG@reginahyt)

何依婷在2023年底宣布結婚,其老公Cedric的身分也被公開,據悉對方從事物流工作,而且家景不俗。何依婷此前其實早已承認脫單,在回應傳媒時,她亦提到伴侶為大一歲的圈外人,在就讀大學時結識,但並非同學,而且一直都是好友關係。何依婷高調認愛,可見認定對方。

兩人在婚後,她更甜蜜地發文表示,「巴黎,第一次來的時候我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你一直把我捧在掌心裡,謝謝你讓我夢想成真。」

【美麗戰場|何依婷】何依婷在《美麗戰場》中,被網民選為「美女演員排行」冠軍。(IG@reginahyt)

何依婷參選港姐出道,其後中途加入節目《學是學非》,開始為人關注,得到愈來愈多的發展機會。對於其較快的演藝發展,加上與生俱來的優雅氣質,不少人都以為她家境富裕,然而她實為生於草根階層,小時候住屋邨,並憑著個人努力脫貧,任職高薪厚職工作。

【美麗戰場|何依婷】何依婷是位學霸。(IG@reginahyt)

【美麗戰場|何依婷】何依婷憑《學是學非》上位。(IG@reginahyt)

何依婷喜歡被讚勤力

何依婷曾在參選港姐時,表示喜歡別人稱讚自己「勤力」,指「無論一個人有多厲害,定要勤力多練習才會愈見進步。」這個詞也是其座右銘,在中學時期已多次在各科考試中獲「學科成績優異獎」,入讀城市大學後,無論在主修的環球商業系統管理,或在副修的心理學方面,都成績優異,GPA超過3.5分,更憑獎學金遠赴美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生。她亦曾於阿里巴巴總部實習,其後以一級榮譽學士畢業,在被喻為「Big Four」之一的安永會計師事務所,擔任金融服務顧問。

擁有優秀學歷及工作經驗的何依婷,原可以收割之前的努力,享受穩定而高收入的生活。然而她毅然參選港姐,轉往另一事業圈子繼續打拼。現時她投身演藝已有5年,曾擔任主持和司儀,更不時可在電視劇裡,看到她的身影。從《她她她的少女時代》的閒角,兩年後躍身成《星空下的仁醫》配角,而《十月初五的月光》裡的祝君好,更證明了她的演技實力,開始備受重用。

【美麗戰場|何依婷】何依婷於2017年參選港姐。(IG@reginahyt)

【美麗戰場|何依婷】何依婷曾因霪力而常依賴胃藥。(《十月初五的月光》劇照)

何依婷曾長期胃藥備袋、靠改變心態減壓

由於機遇獲得太快,有時實力未算到家,或會引起網民不憤,甚至惡言相向。何依婷曾接受《01娛樂》專訪時提到,曾為遭受負評,終日在家以淚洗臉。但她其後意識到,不能要求全世界都喜歡自己,認為問心無愧便可,「我有進步空間,但這件事的我無悔,於心無愧。」

能力愈大責任愈大,何依婷隨戲份漸重,對演技的要求有更大的壓力。她自言是位不懂表達的人,易受情緒困擾,指不開心時需依賴胃藥,「不開心時胃便會不適,我長期都依賴胃藥。」她更指手袋內長期備有胃藥,如在打針時都需食胃藥,「不然我怕會反胃,出不到門口。」

她自知這習慣需要改善,開始尋求不同紓壓方法,如學鋼琴等,讓自己可以拋開煩惱,放鬆心情。她亦會改變自己心境和想法,學習與壓力共存,曾在另一媒體訪問中,解釋身邊的人不會完全明白自己,即便有人跟自己說沒問題、做得很好,但這都是別人看法。

藝人有很多時候,很多事都要自己面對和經歷。我覺得這4年已經面對完,長大了,學會了如何處理。

【美麗戰場|何依婷】何依婷對擇偶條件高?(IG@reginahyt)

何依婷的「拍拖兩年定律」

在愛情方面,何依婷甚少傳出緋聞,原因或是要求高?她曾在訪問中,表示擇偶條件需要性格好,「這樣的人很難找,又要可以相處,興趣又夾,實在很需要緣份。」她亦曾坦言,大學時期交了兩位男友,皆拍拖兩、三年便分手。她提到「拍拖兩年定律」,並指自己以前會在吵架後,主動哄回對方,但持續3年事情不斷重演的話會感到很累,「所以我好想兩個人可以平心靜氣溝通,解決問題。」