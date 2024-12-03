何依婷去年底結婚今日宣布懷孕！憑勤力從草根到入職Big Four

【何依婷】未踏入2025年已經喜事連連！何依婷今日（3日）出席商場活動時，開心宣布懷孕5個月，是繼黃翠如和麥明詩後，再度收到喜訊。何依婷入行多年，一直感情低調、甚少緋聞，至去年承認與圈外男友蜜運中，並在年底公開婚訊。她過去曾提到「拍拖兩年定律」，感情需講契合，而她在婚後提到，「Say yes to my love, my best friend and my soulmate」相信她已經找到自己的Mr. Right。



何依婷今日身穿粉色襯白色的禮服，肚子看來隆起，她隨後亦樂意分享喜訊。她表示，在拍完電視劇《金式森林》後，才得悉懷孕，期間亦經常孕吐和胃脤，不過已經做好產檢，至於寶寶性別則會之後公開。

何依婷在活動後，亦於社交媒體公開懷孕喜訊，「感謝老公的照顧，讓我自由地做自己喜歡的事情，無論工作或玩樂都無限支持，令我成為一個快樂的小孕婦。」(IG@reginahyt)

何依婷在2023年底宣布結婚，其老公Cedric的身分也被公開，據悉對方從事物流工作，而且家景不俗。何依婷此前其實早已承認脫單，在回應傳媒時，她亦提到伴侶為大一歲的圈外人，在就讀大學時結識，但並非同學，而且一直都是好友關係。何依婷高調認愛，可見認定對方。

兩人在婚後，她更甜蜜地發文表示，「巴黎，第一次來的時候我還是個學生，在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你一直把我捧在掌心裡，謝謝你讓我夢想成真。」

【美麗戰場｜何依婷】何依婷在《美麗戰場》中，被網民選為「美女演員排行」冠軍。(IG@reginahyt)

何依婷參選港姐出道，其後中途加入節目《學是學非》，開始為人關注，得到愈來愈多的發展機會。對於其較快的演藝發展，加上與生俱來的優雅氣質，不少人都以為她家境富裕，然而她實為生於草根階層，小時候住屋邨，並憑著個人努力脫貧，任職高薪厚職工作。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷是位學霸。(IG@reginahyt)

【美麗戰場｜何依婷】何依婷憑《學是學非》上位。(IG@reginahyt)

何依婷喜歡被讚勤力

何依婷曾在參選港姐時，表示喜歡別人稱讚自己「勤力」，指「無論一個人有多厲害，定要勤力多練習才會愈見進步。」這個詞也是其座右銘，在中學時期已多次在各科考試中獲「學科成績優異獎」，入讀城市大學後，無論在主修的環球商業系統管理，或在副修的心理學方面，都成績優異，GPA超過3.5分，更憑獎學金遠赴美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生。她亦曾於阿里巴巴總部實習，其後以一級榮譽學士畢業，在被喻為「Big Four」之一的安永會計師事務所，擔任金融服務顧問。

擁有優秀學歷及工作經驗的何依婷，原可以收割之前的努力，享受穩定而高收入的生活。然而她毅然參選港姐，轉往另一事業圈子繼續打拼。現時她投身演藝已有5年，曾擔任主持和司儀，更不時可在電視劇裡，看到她的身影。從《她她她的少女時代》的閒角，兩年後躍身成《星空下的仁醫》配角，而《十月初五的月光》裡的祝君好，更證明了她的演技實力，開始備受重用。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷於2017年參選港姐。(IG@reginahyt)

【美麗戰場｜何依婷】何依婷曾因霪力而常依賴胃藥。(《十月初五的月光》劇照)

何依婷曾長期胃藥備袋、靠改變心態減壓

由於機遇獲得太快，有時實力未算到家，或會引起網民不憤，甚至惡言相向。何依婷曾接受《01娛樂》專訪時提到，曾為遭受負評，終日在家以淚洗臉。但她其後意識到，不能要求全世界都喜歡自己，認為問心無愧便可，「我有進步空間，但這件事的我無悔，於心無愧。」

能力愈大責任愈大，何依婷隨戲份漸重，對演技的要求有更大的壓力。她自言是位不懂表達的人，易受情緒困擾，指不開心時需依賴胃藥，「不開心時胃便會不適，我長期都依賴胃藥。」她更指手袋內長期備有胃藥，如在打針時都需食胃藥，「不然我怕會反胃，出不到門口。」

她自知這習慣需要改善，開始尋求不同紓壓方法，如學鋼琴等，讓自己可以拋開煩惱，放鬆心情。她亦會改變自己心境和想法，學習與壓力共存，曾在另一媒體訪問中，解釋身邊的人不會完全明白自己，即便有人跟自己說沒問題、做得很好，但這都是別人看法。

藝人有很多時候，很多事都要自己面對和經歷。我覺得這4年已經面對完，長大了，學會了如何處理。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷對擇偶條件高？(IG@reginahyt)

何依婷的「拍拖兩年定律」

在愛情方面，何依婷甚少傳出緋聞，原因或是要求高？她曾在訪問中，表示擇偶條件需要性格好，「這樣的人很難找，又要可以相處，興趣又夾，實在很需要緣份。」她亦曾坦言，大學時期交了兩位男友，皆拍拖兩、三年便分手。她提到「拍拖兩年定律」，並指自己以前會在吵架後，主動哄回對方，但持續3年事情不斷重演的話會感到很累，「所以我好想兩個人可以平心靜氣溝通，解決問題。」