張員瑛同款減齡「胎毛瀏海」韓國超大熱　簡單3步教學達小臉效果

胎毛瀏海︳早年韓國流行輕薄的空氣瀏海，近來BLACKPINK成員Jennie的挑染瀏海也成為熱話。IVE成員張員瑛同樣自出道以來就引起很高關注度，近日她的回歸造型更是備受觸目，很多網民都大呼她的胎毛瀏海非常可愛又減齡。



IVE成員張員瑛的回歸造型備受觸目。（IG @for_everyoung10 )

不少女生也飽受髮際線高的困擾，給人感覺臉很大或有點禿頭的蒼老感，那胎毛瀏海絕對是一眾高額頭女生的救星！有些人天生就有BB毛，會遮住額頭大概三至四分之一的範圍，從而讓人產生額頭小小、太陽穴兩邊的頭髮也不會禿掉的感覺，輪廓也自然變好，有小臉的效果。一起來看看到底「胎毛瀏海」如何剪吧！

胎毛瀏海能修飾臉型，有小臉效果。（IG @for_everyoung10 )

首先，用橡皮圈在後腦綁一個丸子頭，在額頭髮際線取出少量碎髮，然後把碎髮拿在一起，由中間開始從上往下輕刮，這樣比較短而碎的頭髮就掉出來了。逐少逐少剪也就不怕失手剪錯，或者拿眉刀刮也可以。稍微需要注意的是，中間的部分最短，慢慢往兩邊延伸，是最保險的剪法，萬無一失。最後，如果想剪成跟張員瑛同款瀏海，像她一樣做到瀏海緊貼額頭的話，我們可以用到髮膠或者定型噴霧，再用睫毛刷沾取一點，塗抹在胎毛瀏海上，做出想要的形狀就可以了！

可以用髮膠或定型噴霧，塗抹在胎毛瀏海上，做出想要的形狀。（IG @for_everyoung10 )

其實這個像洋娃娃一樣的甜美造型，早前新女團NewJeans的Danielle已經嘗試過了，只是沒有用髮膠固定，有著另一種感覺，看起來充滿清新少女感。不過有部分網民則覺得這種瀏海只適用在明星身上，作為一般人的造型會過於浮誇，不太適合日常打扮。這看法就見仁見智了，不過剪法的確比較隨心，款式自由度也比較高，大家又怎麼想呢？