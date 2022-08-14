改善虎背圓肩練成直角肩 韓國YouTuber分享8分鐘美背運動

虎背圓肩是不少女生最擔心的問題！近年來健身熱潮有增無減，不過都市女性繁忙，並不是人人都可以抽時間上健身房做運動，因此針對不同部位的workout動作最受女士們歡迎，只需要每日抽幾分鐘時間，就可以練出理想的線條，而近日夏日炎炎，對於喜歡穿上清爽小背心的女生們而言，最令她們擔心的就是背脊及肩膀線條不理想，就很容易變成虎背圓肩，令自己看起來顯壯圓潤。有位韓國 YouTuber 在其頻道上分享影片，稱每日只要花8分鐘做足以下8個動作，持之而恆下就可以練成直角肩。



虎背圓肩是不少女生最擔心的問題。(「비타민신지니 VitaminJINY」YouTube 截圖)

都市女性繁忙，上班經常要坐在自己的位置工作，而下班後大部分女性都會選擇回家休息，或與朋友、親人吃晚飯，久而久之身形也會慢慢走樣，尤其是對某些坐姿不正確的女生影響更大，或有機會引起肩頸膊痛的問題。其實坊間有不少Workout鍛鍊都可以改善身形，也可以讓大家看電視時邊看邊做。

有位韓國 YouTuber 分享影片，教大家只要每日花8分鐘做以下8個動作，每個動作做一分鐘，就可以練成直角肩，改善虎背圓肩的問題。從影片所見她的背部肌肉線條十分明顯，看起來相當緊實，視覺上看起來更纖瘦！

背部肌肉線條十分明顯，看起來相當緊實。(「비타민신지니 VitaminJINY」YouTube 截圖)

改善虎背圓肩練成直角肩｜(一) 大幅度向後打圈

首先，兩手搭著兩肩，挺直上身，並且將雙手大幅度向後打圈，謹記一定要令肩胛骨有鍛鍊的感覺才算正確。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(二) 大W上下郁動

雙手向上伸直形成「大」字，然後垂直手肘向下至側腹位置形成「W」字，同時也要謹記挺直上身及收腹，並且盡量加大動作的幅度。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(三) 前後擺動雙手

將雙手放在側腹位置並打開，手指同時撐大，然後用肩胛骨的力前後擺動雙肩，千萬不要用手的力令自己雙手肩擺動，因為這個動作也是要鍛練你的背脊肌肉。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(四) 背泳式擺動

打開手指並且將手掌心向上，然後伸直雙手，將左右手分別地往後轉，猶如背泳式擺動雙手，同時都是要確保肩胛骨有緊夾的力量。完成這個動作後可以休息15秒。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(五) 天鵝拍翼

先將雙手伸直，然後就好像天鵝擺動翅膀上下擺動，這個動作也很需要挺直上身，並且每一下「拍翼」的動作都需要往後擺動，頭也可以微微向上望，順便塑造頸部線條。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(六) 大W上下左右郁動

這個動作跟動作(二)相似，同樣將雙手向上伸直形成「大」字，然後垂直手肘向下至側腹位置形成「W」字，但之後則需要手臂往下伸直，同時要謹記這個動作可以鍛鍊到肩胛骨的力。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(七) 屈曲90度角往外伸直

將雙手放在側腹位置，並屈曲成90度角，然後往外伸直，之後再將雙手收回來並屈曲成90度角。在一分鐘內重複以上步驟，過程中也需要挺直上身及收腹。

改善虎背圓肩練成直角肩｜(八) 用力往後

最後，將雙手及手指都伸直，並且用力往後，每一下回來的動作都要保持雙手在大腿位置，不要超越大腿。

完成以上動作後，記得要做一些舒緩肌肉的伸展動作，不要讓肌肉太繃緊。