10位40+韓國女星的凍齡秘密　孫藝珍、宋慧喬、金喜善洗面有奇招

韓國許多知名明星如孫藝珍、孔曉振都逐漸邁入40歲，但看起來仍像20幾歲一般，肌膚白皙透亮、飽滿有光澤，擁有時間帶不走的美貌。



其實這些全靠她們勤勞的保養，清潔、保濕、保養三者缺一不可，想讓青春永駐、擁有亮白美肌，快一起往下看吧～

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40+韓國女星

1. 孫藝珍（40歲）

今年剛邁入4字頭的孫藝珍，去年與玄彬正式完成婚禮，這對「迫降CP」的高顏值組合簡直是一對神仙眷侶；孫藝珍光滑透亮的肌膚，令她看起來依舊年輕貌美，其實孫藝珍特別重視卸妝與保養程序，在做完臉部清潔後，她會用溫毛巾敷臉約一分鐘，並輕輕的按摩臉部肌膚，避免廢物堆積，還可預防毛孔粗大。

2. 劉寅娜（40歲）

今年同樣邁入40歲的還有《來自星星的你》、《鬼怪》、《觸及真心》等人氣韓劇的劉寅娜，至今看起來仍像少女一般皮膚吹彈可破，屬於「乾性肌膚」劉寅娜非常注重保濕，一週會敷2-3次的面膜幫助肌膚鎖水；飲食上劉寅娜習慣多吃蔬菜、水果搭配堅果類，健康飲食除了養成好皮膚，也能讓身體健康，減緩肌膚老化。

3. 金泰希（42歲）

「南韓第一天然美女」金泰希與韓流天王Rain於2017年結婚，超高顏值的金泰希除了注重臉部保養，眼周保養也是相當重要的一塊，尤其隨著年紀增長，眼睛周圍的肌膚會率先老化，稍微不注意就會顯現老態，金泰希每天都會使用眼霜按摩眼周肌膚，加強血液循環以防止細紋及眼袋的產生。

4. 宋慧喬（40歲）

前陣子出席珠寶品牌活動，釋出一系列美照的宋慧喬，看起來仍是年輕動人，讓網友大讚女神真是保養得宜。宋慧喬曾透露自己會使用「牛奶」洗臉，完成清潔步驟後，用化妝棉沾取牛奶均勻拍擦拭在臉上，再輕輕按摩，最後用溫水乾淨。

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5. 孔曉振（42歲）

在好友孫藝珍婚禮上接到捧花的孔曉振，於今年宣布將與小10歲的韓裔美籍男友Kevin Oh結婚了！身材高挑的孔曉振有一套自己的身材管理與保養祕訣，就是她在每餐飯後20分鐘，都會進行至少30分鐘的有氧單車訓練，另外也非常注重水份的補充，每天都會喝至少3000cc的水。

6. 宋智孝（41歲）

素顏女神宋智孝，在綜藝《Running Man》上毫不避諱展示自己素顏的模樣，大方不做作的態度吸引大批粉絲喜愛，去年拍攝電視劇《來魔女食堂吧》展現姐姐魅力，今年41歲的宋智孝皮膚依然無暇有光澤，私下很少化妝的她，外出一定會擦防曬，防止紫外線傷害皮膚，如果有上妝，一定會特別注意卸妝，宋智孝說自己喜歡清爽保濕型的卸妝產品，才不會使皮膚出現緊繃不舒服的現象～

7. 全智賢（40歲）

因出演SBS電視劇《來自星星的你》走上演藝事業巔峰的全智賢擁有超強氣場與絕美顏值，被譽為韓流始祖女王，出道超過20年依然維持完美的膚況與身材，除了每天補充足夠的水份，還會多多攝取富含維他命Ｃ的水果，像柳橙、木瓜、奇異果，補充養份之外也幫助維持肌膚的透亮光澤。

8. 李寶英（43歲）

去年熱播韓劇《我的上流世界》豪門互鬥間的緊張劇情，令收視率節節高昇，其中演員李寶英的凍齡肌膚就像讓皮膚喝了防腐劑一樣，一點都看不出是兩寶媽，李寶英表示自己喜歡透過泡澡來放鬆身體，每天泡10-15分鐘，就可以促進血液循環，養出好膚質，身體暖暖的也更容易入睡。

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9. 金喜善（45歲）

今年大勢韓劇《再婚上流》中金喜善的凍齡緊緻肌膚，加上精湛演技，一點都不輸戲裡小三。金喜善本人屬於乾性膚質，加上韓國的氣候乾燥，金喜善會使用美容油塗抹並按摩臉部，除此之外，金喜善也透漏自己會用「氣泡礦泉水」洗臉，因為碳酸氣泡內含有微酸泡泡，能帶來不刺激的微按摩作用，促進肌膚循環、帶走毛孔髒污，讓肌膚更乾淨！

10. 河智苑（44歲）

從25歲出道至今的河智苑，保養方法一度成為熱門話題，何智苑在洗澡後，會使用精油型的磨砂產品，幫全身去角質，然後緊接著泡澡，讓精油的養分瞬間滲透到肌膚底層，泡完澡後立即沖冷水，這樣皮膚就會收縮毛孔，讓肌膚變得更緊實有彈性。河智苑一天會吃上3顆檸檬，除了透過咀嚼檸檬時用凍臉部肌肉，也能補充維他命C，對美白、抗老化都有很大的幫助。

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