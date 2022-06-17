韓國大熱頸鏈變臉鏈 秒變氛圍女神！附5款名牌頸鏈推薦

【臉鏈潮流／韓國明星同款】韓國藝人一向帶領年輕一族的新潮流，他們的一舉一動也會備受關注，更會受到粉絲的跟隨及追捧。最近，韓星們又有新的時尚穿戴法引起熱議，不少偶像明星也在簽售會上將粉絲送的頸鏈掛在耳上變成「臉鏈」，戴上後即由女偶像秒變高冷女神，還顯得五官更精緻，即看看這種神奇特別的戴法吧！



早前韓國女團LE SSERAFIM的成員宮脇咲良在新碟的粉絲簽售會上，將粉絲送贈的長鏈禮物戴在臉上，她直接把鏈子掛在雙耳上，飾品橫跨於她的雙頰與鼻子，更能突顯出臉部細小與五官精緻。將頸鏈變「臉鏈」後，能增添一分神秘感與高冷感，彷彿剎那間變成了從希臘神話中走出來的女神，難怪照片一曝光即引起熱議，更在網上瘋傳！

【臉鏈潮流/韓國明星同款】早前韓國女團LE SSERAFIM的成員宮脇咲良在新碟的粉絲簽售會上，將粉絲送贈的長鏈禮物戴在臉上。（Twitter@sakura pics©yeonhwa）

其實韓國藝人戴上「臉鏈」已有一段時間，不少男女偶像也曾在預告照中戴過「臉鏈」，不過近日則成為了粉絲簽售會上的新潮流。在偶像的簽售會上許多粉絲也會送贈長頸鏈給偶像，並希望偶像會把它戴在臉上再為他/她拍下絕美照片。本月少女的田姬振也曾因為戴上「臉鏈」的照片而人氣度急增，戴上「臉鏈」使她高挺的鼻子更突出，整個人猶如雕塑般完美！你也想試試看把頸鏈變成「臉鏈」拍照的話，即看看以下適合變「臉鏈」的名牌頸鏈推薦吧！當然日常當作頸鏈佩戴也絕美。

【臉鏈潮流/韓國明星同款】本月少女的田姬振也曾因為戴上「臉鏈」的照片而人氣度急增。（Twitter@Liptight）

名牌頸鏈推薦｜DIOR DIO(R)EVOLUTION 頸鏈 $5,400

這款DIO(R)EVOLUTION 頸鏈以金屬鏈帶設計，並有同為金屬「DIOR」字母與星星圖案裝飾，當中「O」字母更鋪鑲滿白色水晶，更加閃耀奪目。無論是日常戴在頸上，或是拍照時戴在臉上當「臉鏈」也一樣好看！

【臉鏈潮流/韓國明星同款】DIOR DIO(R)EVOLUTION 頸鏈 $5,400（DIOR官網）

名牌頸鏈推薦｜LOUIS VUITTON BLOOMING 柔軟項鏈 $4,700

LV的BLOOMING系列頸鏈重新演繹了品牌經典的LV Circle標誌與Monogram花卉標誌，把多樣的標誌設計成搖擺的吊飾，精緻小巧又不顯浮誇，相信戴在臉上會有另一種感覺！

【臉鏈潮流/韓國明星同款】LOUIS VUITTON BLOOMING 柔軟項鏈 $4,700（LOUIS VUITTON官網）

名牌頸鏈推薦｜GUCCI 雙G珍珠貝母項鍊 $5,350

GUCCI的雙G珍珠貝母頸鍊將品牌經典的雙G標誌重新詮釋並懸於銀色鍊上，再以珍珠貝母、湖水綠色樹脂及托帕石映襯。色彩的搭配莫名有種海洋的感覺，戴上它後滿滿的清爽氣息撲面而來。

【臉鏈潮流/韓國明星同款】GUCCI 雙G珍珠貝母項鍊 $5,350（GUCCI官網）

名牌頸鏈推薦｜Tiffany&Co. 環繞項鍊

Tiffany&Co.這款頸鍊充滿型格魅力與不羈的感覺，比起上面的頸鏈款式，這條頸鍊更適合性格硬朗有個性的女生，較粗身的鍊條可顯臉小，盡顯帥氣一面。

【臉鏈潮流/韓國明星同款】Tiffany&Co. 環繞項鍊（Tiffany&Co.官網）

名牌頸鏈推薦｜PANDORA 璀璨密鑲寶石飾條短項鏈 $1,499

PANDORA的璀璨密鑲寶石飾條短項鏈可調校成三種長度，人手綴飾的925銀項鏈鑲嵌了透明立方氧化鋯石，密鑲寶石與金屬飾條之間以較大的單石連起，簡潔典雅！