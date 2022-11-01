甘草演員劉桂芳入行34年不被重用　事業情路同坎坷前夫帶情婦回家

【劉桂芳｜御用管家】一套劇集之中，除了主角備受關注外，一眾甘草演員也是功不可沒！樣子可能相當熟悉，但總是想不起他們的名字，就例如這位經常在劇中飾演「師奶」角色，並是TVB御用管家的劉桂芳，為TVB效力34年，不但不被公司重用，更經常遇到不公平待遇，甚至曾被減薪95％！



【劉桂芳｜御用管家】劉桂芳為TVB效力34年，不但不被公司重用，更經常遇到不公平待遇，甚至曾被減薪95％！（Kwai Fong Lau＠FB）

劉桂芳｜昔日「廣告女王」淪為路人甲 獲封「TVB御用管家」稱號

現年64歲的劉桂芳有著悲慘的童年，媽媽是三房太太，小時候就因為經常搬屋而影響學業，成績並不理想，加上那個年代總有著「女生不用讀太多書」的傳統觀念，所以媽媽就要劉桂芳盡早出來工作賺錢給哥哥讀書，所以在她11歲時就已經投身社會幫補家計。

不過，劉桂芳並沒有就這樣放棄學業，她一邊工作，一邊讀夜校進修，年紀輕輕的她已經做過「穿膠花」、織假髮、酒店接待員等等，後來機緣巧合下，有人介紹劉桂芳接拍廣告，機會接踵而來，令劉桂芳成為80年代當紅的「廣告女王」。

後來，劉桂芳毅然放棄廣告公司的工作，決心轉投電視台，於1988年簽約TVB開展拍劇生涯，入行後有不少演出機會，參演超過200套劇集演出，只不過每次都是擔任配角甚至綠葉角色，甚至不知何時開始，戲分也越來越少，由初入行演配角，到只做夫人、管家、師奶及連名字都沒有的路人甲，為TVB效力了34年，獲封「TVB御用管家」稱號。

【劉桂芳｜御用管家】劉桂芳由初入行演配角，到只做夫人、管家、師奶及連名字都沒有的路人甲，為TVB效力了34年，獲封「TVB御用管家」稱號！（《愛．回家之八時入席》劇照）

劉桂芳｜入行34年不被重用待遇不公平 曾被減薪95％？

雖然戲分並不多，但劉桂芳也會盡心盡力地演好每一個角色，她在2016年，曾在TVB綜藝節目《Sunday好戲王》擔任嘉賓，更在節目中贏得「另類好戲王 – 倀雞王」，令其演技備受肯定！可惜，劉桂芳為TVB效力多年依然未被重用，在2019年時，她在社交平台上透露公司把她的合約由正職轉為兼職，更直言：「我減了95%人工，很多人都是這樣，大概這是公司的計劃。」

【劉桂芳｜御用管家】劉桂芳曾在TVB綜藝節目《Sunday好戲王》擔任嘉賓，更在節目中贏得「另類好戲王 – 倀雞王」，令其演技備受肯定！（《Sunday好戲王》截圖）

劉桂芳又曾透露指出，試過有一場喪子戲，她哭得歇斯底里，但原來導演只是為了借她的投入幫助主角入戲，最後把她的演出全部剪走，令她感到相當無奈！面對種種不公平的對待，劉桂芳無奈表示早已習以為常，更樂觀面對種種的轉變，對於合約由正職轉為兼職，她還慶幸表示終於回復自由身！

《01女生》記者也聯絡上劉桂芳，希望了解一下當甘草演員多年的心路歷程與感受，劉桂芳僅以：「我的人生太過平淡了，說得多怕人話我長氣」禮貌回應，她又指：「我們這些角色沒有甚麼機會演出了！」雖然如此，劉桂芳在鏡頭前盡心盡力地演好每個角色，這份熱誠相信觀眾們也有目共睹。其實，每個演員都劇中都有他們所扮演的角色，不論戲份多少，沒有了他們，劇集根本並不完滿，大家煲劇時不妨多點留意綠葉演員們的演出，這也是對他們的一點鼓勵吧！

【劉桂芳｜御用管家】《01女生》記者也聯絡上劉桂芳，希望了解一下當甘草演員多年的心路歷程與感受，劉桂芳僅以：「我的人生太過平淡了，說得多怕人話我長氣」禮貌回應。（Kwai Fong Lau＠FB）

劉桂芳｜情路坎坷前夫竟帶情婦回家？

除了童年與演藝路上都遇到種種困境，就連情路也相當坎坷！劉桂芳年輕時被一位來自新加坡的男生誠意打動，跟對方結婚及為愛移居新加坡，婚後育有2孩子，但在劉桂芳懷第二胎時，對方竟然告知她有了另一個女人，更要求劉桂芳讓出半邊枕，指要把情婦接回來一起住，更要求劉桂芳接受。劉桂芳實在難忍要跟第二個女人分一半老公，所以決定帶一對子女離開，幸好一對子女也很生性，現今已長大成人有穩定職業！