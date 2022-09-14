專訪︳「御用師奶」黃梓瑋北上望闖一片天！入行初期曾跟成龍合作

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】近年大台當紅小生花旦們都選擇「北上搵真金」，其中亦有不少資深藝人都打算北上外闖一試。日前TVB資深綠葉演員黃梓瑋（Jenny）都進軍內地市場，更自行開設頻道「盛譽港真靚貨」，聯同幾位TVB資深綠葉藝人一同拍片力推港產貨。



【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】TVB資深綠葉演員黃梓瑋（Jenny）都進軍內地市場。（IG@tzewai128）

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】黃梓瑋更自行開設頻道「盛譽港真靚貨」。（IG@tzewai128）

現年54歲的黃梓瑋已經效力大台多年，或許大家對其名字感到陌生，但一看照片必定會認得她。其實黃梓瑋（Jenny）在大台出演過逾百部劇集，基本上任何題材的作品她都曾出演，不過她大多數飾演師奶角色，因而被網民稱為大台的「御用師奶」。今天《01女生》記者亦跟黃梓瑋（Jenny）進行短暫訪問，大概了解她的北上的原因及對於自己多年來的演藝之路的小小感想，各位讀者們就一同揭開她的故事吧！

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】其實黃梓瑋（Jenny）在大台出演過逾百部劇集，基本上任何題材的作品她都曾出演，不過她大多數飾演師奶角色，因而被網民稱為大台的「御用師奶」。（IG@tzewai128）

「御用師奶」黃梓瑋北上「帶貨」望闖出一片天

雖則近年確實有不少藝人北上發展，但問到黃梓瑋北上的原因，她表示北上發展原來是偶然一次參加一個抖音KOL直播及淘寶大學直播帶貨的課程開始。自去年完成課程後便開始在淘寶做直播帶貨，其後更轉在抖音直播帶貨。不過「帶貨」熱潮無疑是席捲全球，也許黃梓瑋能在「帶貨」之路成功闖出一片天。

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】黃梓瑋表示北上發展原來是偶然一次參加一個抖音KOL直播及淘寶大學直播帶貨的課程開始。（IG@tzewai128）

黃梓瑋入行初期已跟成龍、周星馳合作

談及黃梓瑋的演藝事業多年間的確不溫不火，但早年未加入大台前，她曾一度在商台工作，更被星探發掘而有機會接觸電影圈，首部電影已經有幸參與成龍所主演的作品《城市獵人》。其後又出演周星馳電影，如《破壞王》、《審死官》等，她說跟星爺合作很愉快，還有電影《鐵雞鬥蜈蚣》和《黃飛鴻對黃飛鴻》，演出過不少大製作。後來經過朋友介紹投身電影圈，分別在亞視、有線、港台等不同平台做特約演員，直到1996年正式加入大台至今。

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】入行初期已跟成龍、周星馳合作（受訪者 授權使用）

這是電影《黃飛鴻對黃飛鴻》劇照。（受訪者 授權使用）

黃梓瑋加入大台26年未曾做女一 自知天資不足

黃梓瑋過往曾參演不少大製作，後來加入大台後則要由「二打六」做起，但她坦言毫不介意。黃梓瑋表示由踏入演藝事業是從拍攝電影特約演員開始，自己只是有幸參與成龍的作品而已。加入大台也是一個機緣，完全無後悔。儘管明知師奶形象早已定型在觀眾心中 ，但她都直言感到開心，而且表示任何角色都不是問題，演員正是需要演繹不同角色。

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】儘管明知師奶形象早已定型在觀眾心中 ，但她都直言感到開心，而且表示任何角色都不是問題，演員正是需演繹不同角色。（IG@tzewai128）

雖然這二十幾年來演出的角色都是小角色路人甲乙丙，甚至他人覺得不顯眼的小人物角色，但在一部劇集或電影作品上都是有功能性，只要有機會演出我都會爭取。 黃梓瑋

其實我無所謂，好似一想起師奶、村民或者辦公室職員角色，監製會說黃梓瑋啦！好像被定型，走不掉。 黃梓瑋

「御用師奶」之名抹不走 黃梓瑋從未介意

加入大台多年來，莫說女主角，就連女配角都從未嘗試演出過，一直只做師奶、村民或者辦公室職員角色等閒角，更被封為大台的「御用師奶」。黃梓瑋對於自己的演藝事業多年間一直不溫不火早已看化，她坦言自知不是一個在演藝上有天資及天生麗質的人，也沒有接受過一些正規訓練，但就是喜歡表演做戲及拍攝。雖然只是不出名，角色不搶眼，甚至觀眾連她的名字也不知道，但她都不介意。至於他人對自己的評論，她表示不能控制他人，但如能令自己的演藝上有提升的意見是會接受，只想有觀眾認同演技及支持便可了。

【黃梓瑋｜御用師奶｜成龍】加入大台多年來，莫說女主角，就連女配角都從未嘗試演出過，一直只做師奶、村民或者辦公室職員角色等閒角。（IG@tzewai128）

角色不搶眼，甚至觀眾連我的名也不知道，我也不介意。 黃梓瑋

黃梓瑋敬業樂業的精神確是令人佩服，或者人的命運天早已注定，過程結果的好壞都是自己掌握。黃梓瑋加入大台至今26年左右，未曾一圓「女一」夢，對他人而言可能是遺憾，但對她而言她不曾後悔，自知天資不足，甘願接受上天安排，多年間不斷嘗試挑戰自我，現時更開展事業闖出另一片天，所謂：萬物皆有命，冥冥之中自有安排！

【黃梓瑋 Q&A】