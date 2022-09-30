面相｜吸引力非好事？魅力爆棚易吸爛桃花兼做小三3大手面相特徵

面相｜人人都盼望有一段真摯的愛情，遇上終生只愛自己的伴侶，絕對不願被他人介入。但是世界上總是有些不倫之戀，有些人總是會愛上不應該愛的人，不知不覺就成為了第三者從中破壞了他人的感情。雖則介入他人感情成為第三者在道德倫理上確是不對，但是所有事情都不是單方面引起，因此不論男方，還是女方都存有應負的責任。不過女生可以參考一下台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了擁有最易吸引不倫爛桃花的女人面相，快來看看自己有沒有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的感情之路及婚姻生活，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵較易成為「小三」或遇上爛桃花的命格！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

魅力爆棚非好事！3大女生天生小三命格手面相特徵

黃友輔老師表示，女生吸引力強未必是好事，有可能會變成致命吸引力，即代表難以吸引正桃花，較容易吸引到不倫之戀，簡直是常遇上爛桃花或者成為小三。

在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的感情之路及婚姻生活。（youtube@命運好好玩 官方頻道）

所謂有吸引力非指外貌，美與醜單純是一個客觀標準。當然不能長得太差，最基本必須要外表美、身材佳、鼻準圓及口角揚才稱得上為「有致命吸引力」的女人長相。老師表示若果擁有以下3點吸引力會更強，吸引力更致命！

面相｜1. 眉毛彎秀



眉毛彎秀即代表眉目要長得好看，因為一個擁有女人味的女生不一定是長得極漂亮，但是有女人味是感覺上十分溫柔體貼或者溫柔婉約。眉毛彎彎看起來充滿秀氣，另外老師指這類特徵的人會讓另一半感到相當充滿愛，對自己不離不棄，至少男人覺得眼前的女孩十分愛自己，使男人變得死心塌地。

面相｜1. 眉毛彎秀（IG@jacquelinebwong）

面相｜2. 兩耳貼腦



所謂兩耳貼腦跟耳朵大小零關係。女生耳朵愈貼近腦旁代表為人相對低調或者會付出不張揚，讓人有一種楚楚可人、順服，從而令男人產生對其的保護慾及疼錫她。老師再補充指女生耳朵太大或張揚可能不是好的特徵，由於在愛情中有時候是需要一點點付出，然後低調及體貼去處理問題。

面相｜2. 兩耳貼腦（IG@xeesoxee）

手相｜3. 十指尖細 手掌綿軟



手相方面，可以細分兩點。其一，十指尖細就是指十指不能太粗粗壯壯，這種都代表對待感情十分粗獷及太粗魯。必須要纖細一點，即代表對待感情是十分細膩，較著重生活的細節，對方的細微位都照顧周到，從而令男人的心中深深感受到你對他的愛。

手相｜3. 十指尖細 手掌綿軟（IG@mikiyeung）

其二，手掌綿軟。在相學角度女人的手基本上要跟乾薑般才稱得上好。由於乾薑是硬硬的，女人的手切勿太軟，太軟就代表太隨便。相反女人的手骨感較重，就代表為人相對有骨氣，男人是較難追到手。

資料來源︰《命運好好玩》