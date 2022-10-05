面相｜婆媳關係總是不合！註定跟奶奶日日上演世界大戰4大手面相

面相｜眾所周知新抱跟奶奶是世上解釋不到的天敵，而新抱跟奶奶彷如來自同兩個星球，各有截然不同的性格。不時看到討論區有新抱發帖文力數奶奶的不是，而奶奶就總是看新抱不順眼。若果飽受婆媳糾紛的新抱們不如參考一下台灣命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享了「天生苦命的媳婦手面相」，擁有以下特徵的新抱容易跟奶奶於溝通上產生問題，快來看看自己有沒有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的感情之路及婚姻生活，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵註定天生苦命的媳婦手面相。

台灣命理專家書珩老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

奶奶看到就討厭！4大女生天生苦命的媳婦手面相特徵

書珩老師表示所謂溝通有障礙，因有些人總是跟別人溝通都會有障礙，而不只是對他的奶奶才有。其實這類人有某些特點是需要進步及學習的，老師指出若果擁有以下4個特徵是相對更容易跟奶奶產生磨擦及衝突。

面相｜1. 鼻樑有節



老師指出鼻樑有節的人，從側面可見她的鼻樑骨是會多了一塊，側面看起來不是順順的，跟滑梯般的鼻子。那麼鼻樑有節的女生脾氣相對火爆，且為人固執，一旦被她認定的事情，她就會直認這是對的，就會一直堅持下去。容易為小事大發雷霆及沒有耐性，猶如語言不通似的，完全聽不懂別人的說話，因此鼻樑有節的人脾氣比較不好溝通。

側面看起來不是順順的，跟滑梯般的鼻子（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜1. 鼻樑有節（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜2. 月亮臉



月亮臉從側面看起來是下巴較微尖微翹的，有點戽斗。月亮臉的女生通常有個特色就是「公主病」，她生性多疑且依賴性比較強，任何事情都希望丈夫來幫忙。久而久之讓奶奶愈看愈不順眼。這種女生是相當藝術家性格，我行我素，老師表示下巴微尖的女生跟奶奶之間難溝通的地方正是她們覺得自己猶如公主一樣。

面相｜2. 月亮臉（youtube@命運好好玩 官方頻道）

手相｜3.橫紋穿智慧線



手相方面要看看智慧線（智慧線通常是手掌的第二條線），當智慧線有橫紋穿過代表個性急燥，會因別人的反應不如他預期，他的反應就會更大。這類人除了急燥外，亦會「直腸直肚」，所有事情都希望別人開門見山，別賣關子。常常會因別人的迂迴溝通，容易大發雷霆。有時候奶奶有些話亦不敢太直接說出來，可能會透過兒子來傳遞，這時新抱就會認為「為何不可以直接跟我說」，從而導致溝通產生問題。

手相｜3.橫紋穿智慧線（youtube@命運好好玩 官方頻道）

手相｜4. 感情線雜亂



感情線不可能是斷斷續續，要不就是有鎖鏈紋或者是島紋，而感情線上的鎖鏈紋、島紋或斷斷續續的狀態，這類人容易喜怒無常，展現出一個神經質及緊張的樣子，加上內心會有不同的想法，卻無法好好表達出來，例如奶奶做了讓自己感動的事想跟對方道謝亦無法說出口，這類人最終所表達的方式可能不是奶奶期望的；情緒上亦不懂控制，間接跟奶奶的關係形成了無形的隔膜。