正義迴廊｜黃宇詩做主持多年感迷失　創業證明自己甩黃霑女兒標籤

【黃宇詩｜正義迴廊】電影《正義迥廊》上映至今好評不絕，黃霑的女兒黃宇詩在戲中飾演其中一位陪審員。作為「星二代」，不少人都以為他們的星途發展比一般人順利，但其實有苦自己知，星二代這個標籤為黃宇詩造成無形的壓力，無論她怎樣努力，外界都不會記得「黃宇詩」這名字，只會稱她為「黃霑個女」！



【黃宇詩｜正義迴廊】電影《正義迥廊》上映至今好評不絕，黃霑的女兒黃宇詩在戲中飾演其中一位陪審員。（ucwong＠IG）

正義迴廊｜黃宇詩做主持多年感迷失 創業望甩「黃霑女兒」標籤

現年46歲的黃宇詩，是已故名人黃霑與前妻華娃的女兒，於2000年加入無線，主要都是擔任主持的工作，間中也會參與少量劇集演出。對於「黃宇詩」這個名字可能對一眾觀眾來說是很陌生，因為大家多數也會以「黃霑個女」來稱呼她。「星二代」的標籤，對黃宇詩造成無形的壓力，感覺上無論她多努力，別人也不會記得她是黃宇詩。

我並非介意做霑叔個女，但為甚麼其他人都有名，而我都是叫「黃霑個女」？ 黃宇詩

【黃宇詩｜正義迴廊】對於「黃宇詩」這個名字可能對一眾觀眾來說是很陌生，因為大家多數也會以「黃霑個女」來稱呼她。（《有種老闆娘》截圖）

入行多年，黃宇詩不甘只得到「黃霑個女」的稱號，曾在社交平台上直言：「不如我以後帶住個名牌出街啦！ 等見到我的人記得我是乜水，不是叫乜水」，加上在大台擔任主持已有8年，開始覺得迷失，找不到自己的定位，不想毫無進步地過了一輩子，始終當初入娛樂圈最大的理想是當演員，但似乎跟最初的理想很大差別，「我不想自己整輩子只當主持」，所以她決定向外闖一闖，希望可以創一番事業，證明自己不靠父蔭也可以成功，於2011年，她創立了內衣品牌「me Me & ME」。

黃宇詩之所以選擇內衣生意，原來與她的自身經歷有關？黃宇詩曾坦承自己上圍只有32A，因為一直以來都買不到適合自己的內衣，所以她就深入研究內衣，希望推出價格相宜又合身的內衣，幫助遇上同樣問題的女生。黃宇詩更由網店做到開設了2間實體分店，早前更在開電視節目《有種老闆娘》中分享創業心得！

【黃宇詩｜正義迴廊】黃宇詩曾坦承自己上圍只有32A，因為一直以來都買不到適合自己的內衣，所以她就深入研究內衣，希望推出價格相宜又合身的內衣，幫助遇上同樣問題的女生。（ucwong＠IG）

正義迴廊｜黃宇詩因電影《梅艷芳》對星二代標籤感釋懷：是一份情懷

除了經營內衣店外，黃宇詩亦會間中客串做主持，近來亦有參與電影《正義迴廊》的演出。雖然直至今日，大家都會以「黃霑個女」來稱呼她，但黃宇詩表示看完電影《梅艷芳》後，頓時對「星二代」的標籤抱有不同的看法。

黃宇詩曾直言，因為梅艷芳沒有後代，她離開後大家都會感到很可惜，亦會很想懷念她，在2003、2004年這2年，有不少名人相繼離開我們，羅文、張國榮、梅艷芳，然後到她爸爸「黃霑」，當大家看到黃宇詩時，就會想起黃霑，他們會把這份情懷放在黃宇詩身上。

他們不是不記得我，而是他們真的很喜歡我爸爸，很懷念、敬佩我父親，所以其他人見到我都會很開心！ 黃宇詩

雖然黃宇詩不再介意大家叫她做「黃霑個女」，但她多年來在演藝圈的努力，以及敢於跳出舒適圈、決心創業證明自己的勇氣相信也觸動到不少人，她自己也相信「爸爸應該為我自豪啦！我覺得他見到我現在這樣，應該會開心！」所以，大家也不要抹煞「星二代」們的努力，希望大家記得她是黃霑女兒的同時，也會記得她是「黃宇詩」。

【黃宇詩｜正義迴廊】黃宇詩表示看完電影《梅艷芳》後，頓時對「星二代」的標籤抱有不同的看法。（ucwong＠IG）

正義迴廊｜黃宇詩曾背上小三之名：如果真的想做小三有點變態

黃宇詩與男友Peter拍拖多年，感情穩定，但早前就有指黃宇詩當年介入了Peter與前妻的婚姻導致他們離婚收場，其前妻更在節目中大爆被人破壞婚姻，令黃宇詩背上小三之名。黃宇詩就坦言：「我永遠都在不知情之下，就被標籤做了人第三者。」

其實我認為沒有人真的喜歡成為小三，如果你真的想做小三，都有點變態。 黃宇詩

【黃宇詩｜正義迴廊】黃宇詩曾背小三之名？（ucwong＠IG）

【黃宇詩｜正義迴廊】希望大家記得她是黃霑女兒的同時，也會記得她是「黃宇詩」。（ucwong＠IG）