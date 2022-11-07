正義迴廊｜蘇玉華決心離巢重返劇場　與潘燦良相愛26年成靈魂伴侶

【蘇玉華｜正義迴廊】電影《正義迴廊》改編自2013年一宗轟動全港的「逆子弒親案」，上映不足2周已獲得不少好評，其中蘇玉華在戲中飾演的游嘉莉大律師，代表被告唐文奇（麥沛東飾）在法庭上施展辯才，其演技亦獲觀眾大讚！蘇玉華於2016年約滿TVB，重投舞台劇發展，蘇玉華曾坦言在過去拍劇的日子，付出與成果似乎不成正比，「有一半時間在拍垃圾劇」，回復自由身後工作才減輕了，也可以專注演戲。



【蘇玉華｜正義迴廊】蘇玉華在《正義迴廊》中飾演的游嘉莉大律師，代表被告唐文奇（麥沛東飾）在法庭上施展辯才，其演技亦獲觀眾大讚！（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華＠FB）

現年54歲的蘇玉華，畢業於香港演藝學院，當年並以優異成績畢業，於1989年開始舞台劇演員工作，並在1994年簽約TVB開始拍劇。憑著劇集《親恩情未了》中「阮淑娟」一角而廣為人知，其後在《茶是故鄉濃》、《和味濃情》、《載得有情人》、《梟雄》等都擔任重要角色，成功入屋，亦成為圈內受人敬仰的一線花旦。

【蘇玉華｜正義迴廊】現年54歲的蘇玉華，畢業於香港演藝學院，當年並以優異成績畢業，於1989年開始舞台劇演員工作，於1994年簽約TVB開始拍劇。（《茶是故鄉濃》劇照）

正義迴廊｜蘇玉華昔日決心離巢無綫 重返劇場拒留安全網

可惜，在2017年與TVB約滿後，蘇玉華就決心離巢，暫別電視圈。在鏡頭前，蘇玉華一向給人樂觀開朗的形象，但實際上是「有苦自己知」。蘇玉華曾經在接受電台節目《瘋Show快活人》訪問時提到，在初入行時，派到任何工作只好答應，結果「拍劇拍到天昏地暗」，試過已有3套劇在手時又再被派通告，根本連睡覺的時間也沒有。

密密麻麻的工作時間表，令蘇玉華壓力爆煲，甚至以「不是人過的日子」來形容這段時間，不斷反覆問自己：「我究竟在做甚麼？」、「能否成為真正的演員？」蘇玉華也坦言在拍劇的日子，付出與成果似乎不成正比，「付出了很多時間、精力，但深知自己有一半時間都在拍垃圾」，她表示即使大家都很努力，但也不是每個作品都有質素。

我這個人不需要安全網，是去到人生某個位，我想做的角色都做了，是時候要去試其他工作。 蘇玉華

【蘇玉華｜正義迴廊】在2017年與TVB約滿後，蘇玉華就決心離巢，暫別電視圈。（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華@FB）

離巢後，蘇玉華回歸劇場，專注舞台劇發展，亦跟張志偉、潘燦良組成了「Project Roundabout」，完成了《謊言》、《她媽的葬禮》和《親親麗南》3套經典舞台劇，亦接拍了電影《正義迴廊》，電影上映後口碑也很好，蘇玉華也在接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪時坦言，《正義迴廊》的劇本好得非拍不可，在戲中與林海峰擦出不少火花，法庭上施展辯才也充分表現出她的出色演技。

【蘇玉華｜正義迴廊】離巢後，蘇玉華回歸劇場，專注舞台劇發展，亦跟張志偉、潘燦良組成了「Project Roundabout」（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華@FB）

正義迴廊｜蘇玉華與潘燦良相愛26年成靈魂伴侶 因1契機決定結束24年愛情長跑正式結婚

至於愛情方面，蘇玉華與潘燦良於2020年低調地結束24年愛情長跑。兩人一向是圈中被公認的金童玉女，蘇玉華在讀書時期就遇上了有「劇團王子」之稱的潘燦良，兩人同樣醉心於舞台劇工作，可說是志同道合，他們合力營運「Project Roundabout」，亦多次以「情侶檔」合作參與舞台劇演出，蘇玉華亦曾坦言在香港要做好舞台劇很難，但至少身邊人仍願意和她一起發這個不切實際的夢。

蘇玉華與潘燦良拍拖並同居多年，早已成為了大家的靈魂伴侶，並已認定對方為不可或缺的另一半，其實結婚與否根本沒有甚麼關係，蘇玉華也曾表示並不需要一紙婚書來維繫感情，如果結婚只是為了一個名份、生小孩的話，她就認為並無結婚的必要。直至2019年，因為一個契機改變了他們兩人的想法。

【蘇玉華｜正義迴廊】蘇玉華與潘燦良拍拖並同居多年，早已成為了大家的靈魂伴侶，並已認定對方為不可或缺的另一半。（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華@FB）

2019年，蘇玉華與潘燦良在做舞台劇《親親麗南》的時候，有位替他們做票務的好朋友突然離開，當時他們趕到醫院，那好友的另一半一直抱著他們大哭，說道：「我什麼都不是！不是他什麼人！不能為他做任何決定！」這句說話令蘇玉華大感震撼，認為「人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事」，也因為這樣的蘇玉華與潘燦良考慮註冊結婚。

近年因為疫情讓他們可以靜靜地思考結婚的事宜，所以他們就在2020年5月低調地入紙結婚。結婚2年，蘇玉華坦言婚後的相處與生活與結婚之前沒有太大分別，又指至今仍然未慣稱呼對方為「老公」，聽到其他人叫自己做「潘太」或「阿嫂」，其實也很不習慣。

【蘇玉華｜正義迴廊】蘇玉華與潘燦良在2020年5月低調地入紙結婚。（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華@FB）

其實有時候，一句稱呼並不代表甚麼，只要兩人真心相愛，認定了對方為重要的靈魂伴侶，怎樣稱號對方又有甚麼關係呢？他們兩人的互動與經歷也看得出他們的恩愛！相愛多年，蘇玉華與潘燦良仍然像熱戀一樣，有著源源不絕的話題。雖然兩人性格大有不同，蘇玉華樂觀勇敢，潘燦良就較悲觀，保守穩重一點，但正正是這種一凹一凸的個性可以互補不足，蘇玉華也曾表示：「我最喜歡他不為我改變，會忠於自己」！