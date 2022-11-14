俄羅斯真人版美女與野獸　童話背後有著不為人知悲慘身世

不少女生都喜歡小動物，與毛孩合照是正常不過的事。可是在俄羅斯就有一群女生跟老虎、熊和狼等「大動物」近距離合照，夢幻的裝束和攝影風格就像走進了童話故事一樣。乍看這些該是野生的猛獸那麼溫馴，不禁讓人聯想到會不會是後期加工的、或者是殘酷訓練動物而成的呢？幸好並不然，原來背後隱藏著暖心的好人好事。



來自莫斯科的攝影師兼模特兒Anastasiya從5年前開始動物攝影。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

來自莫斯科的攝影師兼模特兒Anastasiya從5年前開始動物攝影，起初她只是拍攝人物和風景，直至一次接到一份工作，當時主人希望與公雞寵物拍攝一輯照片。了解過後得悉這隻公雞曾遭遺棄，Anastasiya靈機一觸為被領養的動物拍攝，除了一般貓狗、兔子，有些家庭更會飼養被動物園遺棄的老虎和巨熊，從皮草商手中救回狼和狐狸！

《Beauty and the Beast》的男主角Stepan在動物園出生，由於熊媽媽不肯餵奶，當時只有3個月的Stepan虛弱得奄奄一息。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

這輯《Beauty and the Beast》的男主角Stepan在動物園出生，由於熊媽媽不肯餵奶，當時只有3個月的Stepan虛弱得奄奄一息，幸得這對愛心滿滿的俄羅斯夫婦把牠救起才得以生存。現在牠已經29歲，相當於人類的90歲，並在人類家庭成長。Stepan性格十分溫馴，且很親近人。在這輯照片裡扮演風度翩翩的野獸王子，有時則化身《勇敢傳說》中梅莉達的熊母后。

Anastasiya拍攝的狼和狐狸來自皮草農場，而老虎、鹿、馬全部都來自動物園或馬場。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

Anastasiya拍攝的狼和狐狸來自皮草農場，而老虎、鹿、馬全部都來自動物園或馬場，牠們大多因患有先天性缺憾或年老退役而被遺棄，幸得住近郊的有心人把牠們拯救並帶回家飼養，主人還常常上載生活照，看到牠們都被照顧有加。

Anastasiya更常常被質疑有否嚴格訓練這些動物們擺姿勢。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

不過其實動物攝影極具挑戰性，有些人提出應該把動物放回野外，讓牠們回歸原生環境。但Anastasiya反對，認為動物園的動物已被馴化，把牠們放置野外只是死路一條，最好的方法是繼續與人類共處。

除此之外，Anastasiya更常常被質疑有否嚴格訓練這些動物們擺姿勢，為了還自己清白，她更大方公開拍攝花絮短片。片中看到模特兒都是乖乖坐在動物旁，而每次拍攝都有主人們陪伴在旁，不時用食物獎勵和撫摸安慰，動物們也顯得非常享受，不存在虐待的說法。

Anastasiya每次拍攝均會做足準備，包括嚴選完全受馴化、有拍攝經驗的動物。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

至於有些人擔心這些動物畢竟是猛獸，與普通人類這麼近距離接觸或會釀成無法扭轉的意外和傷亡局面，Anastasiya則為動物們抱不平，反擊道：「有40％的動物襲擊人類事件是因人類犯錯在先。」

Anastasiya又表示她每次拍攝均會做足準備，包括嚴選完全受馴化、有拍攝經驗的動物，又補充在森林拍攝能讓牠們更有安全感，而且會確保選址是渺無人煙的，避免牠們因被陌生人聲音驚動而產生過激反應。此外，她還會限制動物攝影在30分鐘內完成，而且不能天天當模特兒，以確保動物們有充足的休憩時間。

Anastasiya認為適當的圈養可保護瀕臨絕種動物和保持生物多樣性。（IG @Anastasiya_dobrovolskaya）

Anastasiya認為適當的圈養可保護瀕臨絕種動物和保持生物多樣性，希望藉著攝影告訴大家，動物和人是可以和平相處的，不是靠藥物和恐嚇，而是用愛馴服牠們。雖然這些動物都有著悲慘的身世，經歷過人類的冷酷無情，卻也因為人的友善，像童話故事般從此過著幸福快樂的生活。這裡也鼓勵想養寵物的大家領養代替購買，憑著一顆愛動物的心，照顧牠們一輩子。