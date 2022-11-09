喪子人父巧遇舊同學燃愛火　一通電話訂情如同大S翻版

今年大S與具俊曄結婚成為熱話之一，男方的求婚過程更是讓人甜掉牙。事隔廿年，他們因一通電話再次成為對方心中最重要的唯一。其實世界上每個角落都可能正在上演同樣由悲變喜的情景，美國一位人父在2015年痛失愛子，在上傳與離世兒子合照悼念後，竟意外中學同學久別重逢，並墮入愛河。



美國一位人父在2015年痛失愛子，在上傳與離世兒子合照悼念後，竟意外中學同學久別重逢，並墮入愛河。（Twitter @stevenmachat）

失去至親是十分悲痛的事，美國一位父親Steven Machat亦不例外。2015年，他發現兒子Barron失蹤超過7小時，但由於兒子出門前沒有帶手機，故一直未能聯絡上兒子。最後收到兒子因交通事故身亡的噩耗。當時Barron與好友開車一同外出，卻不幸遇上車禍，只有其朋友成功逃脫。

由於Steven太想念兒子，打破自己與兒子「不將合照放上社交網」的約定，在Facebook上傳與兒子離世前一星期兩父子一起去看球賽的合照。（Twitter @stevenmachat）

這件事對Steven來說十分衝擊，將兒子離世的消息通知前妻及女兒後，大家都不敢在他面對提起這件事。但由於Steven太想念兒子，打破自己與兒子「不將合照放上社交網」的約定，在Facebook上傳與兒子離世前一星期兩父子一起去看球賽的合照，藉照片去抒發思念之情。

誓想不到這則貼文喚起了中學同學Debbie的留意，並獲得她留言鼓勵。（Twitter @stevenmachat）

誓想不到這則貼文喚起了中學同學Debbie的留意，並獲得她留言鼓勵。其實二人雖然由中學時期便認識，卻沒有交集。Debbie提到自己的兒子在2003年，因為肌肉萎縮誘發併發症離開了人世，所以非常理解Steven喪子之痛。

兩人開始保持聯絡，並約出來吃飯，慢慢產生情愫。（Twitter @stevenmachat）

兩人開始保持聯絡，並約出來吃飯，慢慢產生情愫。但由於Steven希望可以去環遊世界，所以沒有展開進一步行動。直到2020年看到Debbie的貼文時，腦中突然閃過兒子的聲音：「你若現在不打電話給Debbie，你將永遠失去她。」Steven這才發現自己已經想念她好一陣子了，因而萌生出打電話約Debbie出來表明心跡的念頭，電話裏告訴她自己已經三番四次想起她，並在兩日後碰面。

最後兩人正式交往並展開同居生活，並在今年年初拉上天窗。（Twitter @stevenmachat）

最後兩人「因禍得福」，正式交往並展開同居生活，並在今年年初拉上天窗。他們決定享受生活、活出精彩人生來紀念雙方兒子，亦相信孩子都會很欣慰父母找到自己的靈魂伴侶和好歸宿。