家暴離婚到73歲超模　Elon Musk母親Maye Musk苦盡甘來憑堅持不懈

「如果你抱持良好態度、訂定計劃並勇於冒險，就算登上火星也不是問題。」究竟是經歷過什麼，讓人得到如此的感觸？說出這句話的，正是打造火星移民計劃的 Elon Musk 之母——Maye Musk。現年 73 歲的她，雖然是在兒子成名後才逐漸廣為人知，但她的故事可說是跌宕起伏，蘊藏著人生的自信與智慧，人生精彩程度不比兒子「輸蝕」。



充滿溫馨與關愛的成長生涯

Maye Musk 出生於加拿大（舊姓為 Haldeman），母親是專業舞者，父親則是脊椎矯正師兼飛行員，在 2 歲時她舉家搬到南非展開新生活，童年記憶像是溫馨的家庭電影一樣，充滿愛與探險精神。而身材高挑且外型亮眼的她，15 歲便首次登台走秀，進而開啟漫長的模特兒生涯，更曾進過南非小姐選美大賽的決賽。

Maye Musk年紀輕輕已參與選秀比賽，之後更養育出大名鼎鼎的Elon Musk，她的一生中經歷了哪些起起伏伏？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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婚姻成為不幸的開始

Maye Musk 在 22 歲時與高中同學 Errol Musk 共結連理，婚後生下 3 個孩子，然而婚姻生活卻並不快樂。她一邊照顧孩子，一邊攻讀營養學的碩士學位，並同時兼職做模特兒，可是在丈夫的眼裡，他絲毫不希望太太拋頭露面，因而除了對她言語羞辱之外，甚至還會當著孩子的面動手。當先生的事業蒸蒸日上時，Maye Musk 卻越發覺得悲傷。然而，她沒有勇氣提出離婚，而身上的瘀傷也使她無法繼續擔任模特兒，從以往滿載快樂的生活，頓時走入充滿暴力與眼淚的世界，對 Maye Musk 來說儼如是個噩夢。

為養家身兼數職

直到南非頒布正式的離婚條例後，Maye Musk 向法院訴請離婚程序，且為了徹底和前夫斷絕關係，表示自己除了孩子的監護權外什麼都不要。走出家暴陰霾後，也意味著 Maye Musk 需開始一肩扛起家中經濟，她帶著孩子回到加拿大，除了經營模特兒學校，還在多倫多大學當研究員以及到營養學校教書，過著省吃儉用的生活。

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全力支持孩子做的事

幸好孩子們不但懂事，還會貼心分擔她的工作，她也非常鼓勵他們發展興趣，「在我拿到第一份薪水後所做的第一件事，就是買了一張平價地毯——因為當時家裡連椅子都沒有。然而第二件事，便是買一台給 Elon 的電腦。」Maye Musk 引導孩子追求自己的夢想，而 3 個孩子看著母親努力工作的背影長大，自然也學會為自己負責，Elon Musk 收到電腦後自學寫程式，現成為在世界知名的企業家，而二兒子開連鎖餐廳，小女兒則是導演兼監製，各自在不同的領域發光發熱。

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展開第二人生

當孩子長大獨立後，Maye Musk 繼續做自己喜歡且擅長的事情，她在加拿大、美國和南非擁有開業的專業營養師執照，現在除了擔任二兒子餐廳的董事，更成為時尚圈炙手可熱的超模，不僅走過時裝週伸展台，還登上各大時尚雜誌封面。回首過往，年逾古稀的她深信人生成就與年齡無關，只要憑藉著努力、樂觀和誠實的心，不論幾歲都能擁有你想要的生活，就像她曾說的：「這些好事都是因為我堅持不懈才會發生。」

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】