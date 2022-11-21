外國媽媽現「懷孕鼻」比平常大3倍！網民：生男孩才會變大

孕育生命是偉大的使命，除了肚子變大，就連其他意想不到的身體部位也會產生變化。外國一位媽媽就在網上分享了懷孕時鼻子變大的經歷，讓她十分苦惱，亦引起不少人的共鳴。



這名叫Alex Jacobson的媽媽在社交平台分享了她第一次懷孕時身體產生的變化。（TikTok：alexjoelenejacobson）

這名叫Alex Jacobson的媽媽在社交平台分享了她第一次懷孕時身體產生的變化。她憶述當時感覺身體膨脹了很多，除了戴不了結婚戒指，還出現「懷孕鼻子」！從Alex當時分娩後躺在醫院病床的照片可見，整個身體都顯得非常臃腫，鼻子也變得異常巨大。

她憶述當時感覺身體膨脹了很多，除了戴不了結婚戒指，還出現「懷孕鼻子」！（TikTok：alexjoelenejacobson）

第二次懷孕接近30周時，她的鼻子又開始變大了，Alex寫到「It's beginning」（開始了）。不少媽媽留言道只有生男孩時這個情況才會發生，「生女兒沒有發生這情況，實在太瘋狂了」。

第二次懷孕接近30周時，她的鼻子又開始變大了，Alex寫到「It's beginning」（開始了）。（TikTok：alexjoelenejacobson）

《01女生》諮詢了婦產科方秀儀醫生有關懷孕時的奇怪徵狀，方醫生指有看過「懷孕鼻」的情況，原因是在懷孕中後期的荷爾蒙，即雌激素和黃體素的濃度很高，導致鼻黏膜裡的血液流量增加，並輕微擴張裡面的肌肉，使得鼻子看起來稍微變大。此外，懷孕亦會產生水腫、使皮膚腫脹、鼻塞和懷孕期肥胖也會讓鼻子看起來肥大許多。

婦產科方秀儀醫生（受訪者提供）

不過醫生補充，懷孕時鼻子的形狀改變多屬於暫時的情形，一旦生產完，體內的荷爾蒙恢復到孕前狀態，這些變化也通常會在一個月內，或者產後四十天左右結束，只有少數媽媽產後「懷孕鼻」的情況是不消退的。至於是否生男孩才會得「懷孕鼻」，方醫生回應指這並沒有科學根據，孕婦鼻子變大不是懷男孩的徵兆。

除了鼻子變大，懷孕期間也可能出現罕見又奇怪的徵狀。（Getty Image）

除了鼻子變大，懷孕期間也可能出現罕見又奇怪的徵狀。根據醫生描述，懷孕後期的水腫可能會導致孕婦雙脚變的腫大，有時候更需要穿著大一、兩碼的鞋子。雖然大多數媽媽產後水腫便會自然消散，雙腳就回復原來大小，但也有人產後雙腳沒有回復原本大小，需繼續穿較大尺碼鞋子。