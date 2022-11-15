豐胸法︳林芊妤11分鐘教維持堅挺胸部　動作不辛苦適合女士每天做

林芊妤Coffee豐胸法︳不少新手媽媽或中年女性都面臨著胸部下垂問題的困擾，就算還沒到那個歲數，胸部保養對女性來說都是終身的學問。人變老是必經階段，提前做保養能延遲老化和減低身體機能變差所帶來的身心靈傷害。日前林芊妤Coffee則在其YouTube頻道分享了提防胸部下垂、改善副乳和美化肩膀線條的簡單運動，只需11分鐘，而且無需任何工具，隨時隨地都 可以做得到。



1. 升手打半圈碰手肘

雙手伸直往上，然後屈曲。（YouTube: Coffee林芊妤）

首先，雙手伸直往上，然後屈曲，手肘對手肘往前，畫一個圓形再拉回來，做20次。

手肘對手肘往前，畫一個圓形再拉回來，做20次。（YouTube: Coffee林芊妤）

2. 單手往上向外伸直

雙手伸直舉高。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手伸直舉高，左手先往下與地板成水平線，然後往外，再回到正前方，最後回到一開始的上方。右手也是同樣作法，如此類推重複做30組。

左手先往下與地板成水平線，然後往外，再回到正前方。（YouTube: Coffee林芊妤）

3. 打開手肘斜向外

手肘不需要呈90度。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手手肘往外，做一個像「大力士」的姿勢，但手肘不需要呈90度，維持往上斜的狀態就可以了，一共做40組。

4. 上身彎後向前夾手肘

雙手拉高往後拉，打開胸口向前推。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手拉高往後拉，打開胸口向前推，再慢慢收起來，手肘夾起，胸口用力夾緊，做30組。

慢慢收起來，手肘夾起，胸口用力夾緊，做30組。（YouTube: Coffee林芊妤）

5. 屈曲手臂上下擺夾手肘

雙手打開。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手打開，下去再往上，手肘夾緊，一共20組。

手肘夾緊，一共20組。（YouTube: Coffee林芊妤）

6. 雙手夾實左右擺動

雙手屈曲90度。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手屈曲90度，左右兩邊擺動，一共20組。維持90度夾手肘10秒。

左右兩邊擺動。（YouTube: Coffee林芊妤）

7. 手肘拉向胸部方向

雙手放在頭後面。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手放在頭後面，左手肘碰右邊胸部，右手肘碰左邊胸部，副乳用力，頭部順著帶動微微下沉，一共做20組。

左手肘碰右邊胸部。（YouTube: Coffee林芊妤）

8. 伸直雙臂向外正手反手

雙手往外伸，然後反手拉回去。（YouTube: Coffee林芊妤）

雙手往外伸，然後反手拉回去，即手掌向上，下來的時候向下，一共做20組。

一共做20組。（YouTube: Coffee林芊妤）

9. 90度夾手肘上下擺動

雙手再次合十，然後往上20下，收緊胸部。

雙手再次合十，然後往上20下，收緊胸部。（YouTube: Coffee林芊妤）

這樣就完成了！出了一身汗以後，不只是胸部，就連背部和副乳也互有痠軟、累的感覺，也實屬正常的。林芊妤形容這組胸部護理運動簡單不辛苦，適合女士每天做，尤其是剛生完小孩的。持續做下去的話，可以讓讓上背、副乳和手臂的肌肉更結實，更重要的是讓胸部維持在堅挺的狀態。林芊妤更提點媽媽在餵哺母乳後記得好好保養胸部。