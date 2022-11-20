巴西17歲女生天生無雙臂　堅毅不屈不理異樣目光成芭蕾舞員

周星馳電影《少林足球》裡面的一句台詞，「做人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼分別？」，我們耳熟能詳，但有夢想與會否實踐又是兩碼子事。年少時，我們可能心懷大志，長大後、受過社會的洗禮，卻把初心給忘記了。就算沒遺忘，也因為種種原因而卻步。巴西一位女生天生便沒有雙臂，身體的缺陷卻絲毫沒有讓她卻步。熱愛芭蕾舞的她克服重重障礙，比一般人付出上倍的努力，終於脫穎而出成為一位出色的芭蕾舞員，她的勵志故事想必能啟發我們。



巴西一位女生天生便沒有雙臂，身體的缺陷卻絲毫沒有讓她卻步。（IG @vihb_bailarina）

這位天生失去雙臂的17歲巴西女孩Vitória Bueno Boche，因為先天性缺陷，做任何事情都難上加難。一次在物理治療師建議下開始接觸芭蕾舞，以加強體力和柔軟度，初次嘗試已經讓她深深愛上芭蕾舞，夢想成為一位出色的舞蹈員。自此，Vitória比其他人花上更多努力與時間苦練各種舞姿，而且沒有輕言放棄。

初次嘗試已經讓她深深愛上芭蕾舞，夢想成為一位出色的舞蹈員。（IG @vihb_bailarina）

一開始，Vitória的母親非常憂心女兒無法承受大眾異樣的目光。但眼看著女兒堅毅不懈的奮鬥精神，她明白到即使不健全也無阻Vitória追尋夢想，在舞台上大放異彩。而Vitória更樂觀表示：「沒有手臂對我來說一點都不成問題！」

一開始，Vitória的母親非常憂心女兒無法承受大眾異樣的目光。（IG @vihb_bailarina）

後來Vitória到了當地的芭蕾舞學院學習，除了芭蕾舞之外，更學懂了踢踏舞、爵士舞和現代舞，憑著優秀的舞姿，Vitória更獲得倫敦著名皇家舞蹈學院（Royal Academy of Dance）的獎項與認可，成為一位專業舞者。

Vitória更獲得倫敦著名皇家舞蹈學院的獎項與認可，成為一位專業舞者。（IG @vihb_bailarina）

Vitória的不敗精神和對舞蹈的熱衷成為了成功的關鍵。現在，Vitória還會靠雙腳代替別人的雙手照顧日常生活，包括：化妝、購物、飲食、用手機，甚至是抱著弟弟。其繼父更指：「她能用腳做的事，有些我用手都做不來。」天生我才必有用，Vitória天生就被折斷翅膀，卻還是能夠「展翅高飛」，成為自己想要變成的樣子，更何況是擁有四肢的普通人呢？