150kg媽因兒子1句話減肥做健身教練　兒子不再自卑變得外向

世上的媽媽之所以偉大，除了因為要經歷十月懷胎和生產之痛，還得承受產後帶來的身心變化，例如：出現妊娠紋、容易漏尿、肥胖和抑鬱等問題。但是作為母親很多時候都會專注於照顧孩子，而疏忽了自己的需要。期望的只是孩子能健康的成長，體諒媽媽的苦心就好。不過美國一位32歲媽媽的兒子就不太「生性」，嫌棄其母肥胖過於難看，豈料卻為這位媽媽帶來180度大轉變。



美國一位32歲媽媽的兒子就不太「生性」，嫌棄其母肥胖過於難看，豈料卻為這位媽媽帶來180度大轉變。（IG @ericafitlove）

美國32歲的媽媽Erica從小不太在乎自己的身型，在大學時期體重一直維持在125kg左右。但是產後體重達到150kg的高峰，使她看起來像極了40多歲的太太。雖然其他人聽到Erica的真實年齡之後都驚訝不已，Erica卻一點都不介意。不過作為母親，當然最在意孩子的看法。

美國32歲的媽媽Erica就從小不太在乎自己的身型，在大學時期體重一直維持在125kg左右。（IG @ericafitlove）

產後體重達到150kg的高峰，使她看起來像極了40多歲的太太。（IG @ericafitlove）

一天Erica送幼稚園的兒子去上學時，兒子忽然吐出一句：「媽媽以後別來學校接我了！」原來Erica的身型讓兒子被其他同學嘲笑，性格也變得內向，不喜歡和同學說話。Erica聽到後晴天霹靂，一方面因為連兒子也嫌棄自己而感到傷心欲絕；另一方面得悉兒子被欺負，非常心痛，Erica甚至回家大哭。不過這樣的打擊終於使她下定決心，為了兒子和自己而健康減肥。

Erica的身形讓兒子被其他同學嘲笑，性格也變得內向，不喜歡和同學說話。（IG @ericafitlove）

Erica先從改變飲食習慣開始，不但戒掉吃零食的習慣，而且盡量不吃碳水化合物與澱粉。（IG @ericafitlove）

跟一般人無異，Erica先從改變飲食習慣開始，不但戒掉吃零食的習慣，而且盡量不吃碳水化合物與澱粉，改以高蛋白質的食物，如：雞肉、雞蛋等作為主食。怎料身體一時不能適應巨大的飲食變化而出現毛病。既然控制飲食這條路走不通，Erica決定以運動代替節食。她開始進行有氧訓練，而走台階及踏板運動是她最喜歡，而且感覺最有趣的運動方式。

她開始進行有氧訓練，而走台階及踏板運動是她最喜歡、而且感覺最有趣的運動方式。（IG @ericafitlove）

最後，在Erica一連串地獄式減肥下，她成功減掉了80KG之多，相等於原來一半的她。後來她甚至成為了一名健身教練，不時在IG分享做運動及維持身材的秘訣。現在兒子更會主動介紹媽媽，為她感到驕傲，變得活潑好動，還參加了學校的棒球賽。當初兒子一句無心的話刺中媽媽的心，媽媽原本只是為了不再讓孩子丟臉，最後卻為自己的人生迎來180度的改變，變得自信又健康。