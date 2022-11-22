法證先鋒V｜陳勉良演虐老案受害者　感激亡妻捱窮相伴成國畫大師

【陳勉良｜法證先鋒V】TVB劇集《法證先鋒V》現正熱播，劇情備受熱議，今晚（22日）劇情講到一宗安老院虐老案，受害者陳伯是由甘草演員陳勉良飾演。相信大家對陳勉良絕對不陌生，在多套劇集中都會見到他的身影，不過一般在劇中不是飾演「道友」就是做保安，是TVB「御用道友」！陳勉良雖然在劇中都是飾演一些不起眼的角色，但他的敬業精神也絕對不能漠視，陳勉良私下更是著名國畫大師，獲獎無數，就連米雪、李香琴等都曾跟他學藝！



【陳勉良｜法證先鋒V】《法證先鋒V》劇情講到一宗安老院虐老案，受害者陳伯是由甘草演員陳勉良飾演。（《法證先鋒V》截圖）

法證先鋒V｜陳勉良角色不起眼仍盡心演出超敬業

現年72歲的陳勉良，自17歲開始就隨名畫家何白里老師學畫，後來多次舉辦個人畫展，並在70年代起就在社區中心教畫畫及演出話劇，他的畫作亦獲獎無數！不過，陳勉良深知靠畫畫並不能足以維持生計，所以在1977年，陳勉良經朋友介紹接觸了特約演員工作，後來更簽約TVB成為合約演員，正式開展拍劇之路。

【陳勉良｜法證先鋒V】現年72歲的陳勉良，自17歲開始就隨名畫家何白里老師學畫，後來多次舉辦個人畫展。（陳勉良網上畫廊）

陳勉良從沒接受過正式的演藝訓練，但卻把「道友」飾演得入型入格，劇中每逢需要「道友」角色，就會想起陳勉良，漸漸之間令陳勉良成為了TVB「御用道友」，更曾榮獲「另類好戲王 - 道友王」殊榮。

由70年代至今，陳勉良都是在劇中飾演一些不起眼的綠葉角色，但陳勉良從沒有介意過，因為他深明這份是為他養家生活的工作。

我沒有管喜不喜歡，只是盡量做，叫做搵到一兩餐。 陳勉良

雖然戲分不多，但陳勉良也相當敬業，他在拍劇的前一天並不會畫畫，因為擔心畫得太沉醉，會影響演藝工作。

會盡好自己的職責，待空閒的時候才會寫下畫授課。 陳勉良

陳勉良又曾透露指，曾經有學生提議他在拍外景時可以寫生，但陳勉良就表示「不可以」，因為在其他人專心拍戲時，自己卻在畫畫，表現得很不尊重。雖然陳勉良只是甘草演員，但單憑他這份敬業精神，已值得我們尊重。

【陳勉良｜法證先鋒V】陳勉良從沒接受過正式的演藝訓練，但卻把「道友」飾演得入型入格，劇中每逢需要「道友」角色，就會想起陳勉良，漸漸之間令陳勉良成為了TVB「御用道友」。（《愛回家》截圖）

法證先鋒V｜陳勉良私下是國畫大師 感激亡妻捱窮相伴成重要支柱

除了是甘草演員，陳勉良還有另一個身分，就是國畫大師，圈中藝人米雪、李香琴等都曾跟他學藝，有劇集監製也得知他畫畫功力深厚，不時邀請他幫手畫道具畫，亦曾在古裝劇中擔任畫畫「替手」，古裝劇《金裝四大才子》中的國畫就正是出自他的手筆了！

從事藝術工作，很多人都會覺得是沒前途、沒收入，但陳勉良幸得兩任太太的支持與陪伴，才讓他可以堅持走下去。1985年，陳勉良與拍拖7年的太太結婚，陳勉良坦言感激太太多年的包容與體諒，因為要兼顧拍劇及教畫，沒甚麼時間可以陪伴太太，但她從沒有怨言，更成為了陳勉良藝術路上重要的支柱。

她從不介意我貧富，我畫畫她總是很鼓勵支持我。 陳勉良

【陳勉良｜法證先鋒V】從事藝術工作，很多人都會覺得是沒前途、沒收入，但陳勉良幸得兩任太太的支持與陪伴，才讓他可以堅持走下去。香港電台節目《香港故事-職外高人：畫藝人生》截圖）

第一任太太一直相當支持及鼓勵陳勉良畫畫，但可惜太太於2007年因病去世，當時陳勉良情緒極之崩潰，更差點要放棄國畫。太太去世後，陳勉良亦大病了一場，有段日子也停了下來沒繼續畫畫。當時陳勉良想到太太一生為自己付出與犧牲，直至臨終前最大牽掛都是自己，所以也絕不能就這樣放棄。所以在他康復後就決心重新振作，重拾畫筆。

後來陳勉良經朋友介紹認識了現任太太，現任太太同樣一直支持及鼓勵他畫畫，兩人婚後育有一子。陳勉良雖然已踏入72歲之齡，但老來得子，兒子只得15歲，仍有一身兒女債，所以還未有退休的打算，而陳勉良在畫畫及演戲上也依然有心有力！