嘉玲逝世｜御用惡人黃柏文大讚嘉玲是好媽媽　曾為妻女棄事業抗癌

【嘉玲逝世｜黃栢文】粵語片紅星嘉玲於21日在泰國住所睡夢中離世，原來嘉玲的長子是資深藝人黃栢文，兩人因工作關係，所以一直沒有對外界透露過兩人的母子關係，而且父母在黃栢文小時候已離異，自小跟著父親長大，過往較少前去探望已移居泰國的母親，是長大後才慢慢親近，黃栢文亦會於今日帶同女兒出發泰國出席嘉玲的喪禮。



【嘉玲逝世｜黃栢文】嘉玲的長子是資深藝人黃栢文，兩人因工作關係，所以一直沒有對外界透露過兩人的母子關係，（黃栢文提供）

嘉玲逝世｜黃栢文曾因一事遭TVB解僱？執導周星馳處男作成伯樂

現年64歲的黃栢文於1977年考入無綫電視藝員訓練班而入行，可惜入行後因演出節目不足而被無綫解僱，後來就轉投電影界發展，曾參演過《公僕》、《霹靂先鋒》及《喋血雙雄》 等電影，其中在電影《公僕》中飾演大反派「黑仔」一角更成功令觀眾對他留下深刻印象，更憑此角獲提名第21屆金馬獎最佳男配角。

但可惜，在頒獎禮前一星期，主辦方突然宣布最佳男配角提名名單有錯，獲提名的並非飾演「黑仔」的黃栢文，而是同戲中「太保」一角，黃栢文後來再提及這事時，坦言當時的確有失望，但事隔多年已無怨無悔。

除了幕前演出之外，黃栢文亦有擔任導演，1988年，周星馳初次參演的電影《霹靂先鋒》正是由黃栢文執導，當時黃栢文與監製李修賢遇到周星馳，李修賢就問黃栢文：「你第一次做導演，肯不肯用一個新人？」黃栢文當時認為自己又新、周星馳又新，就決定搏一鋪，就這樣成就了一位「喜劇之王」，更令周星馳憑《霹靂先鋒》獲得《第25屆金馬獎》「最佳男配角」殊榮，所以黃栢文也稱得上是周星馳的伯樂。

【嘉玲逝世｜黃栢文】現年64歲的黃栢文於1977年考入無綫電視藝員訓練班而入行，可惜入行後因演出節目不足而被無綫解僱，後來就轉投電影界發展。（TVB.com）

嘉玲逝世｜黃柏文大讚嘉玲是好媽媽 為妻女棄事業移民戰勝癌魔

黃栢文是粵語片紅星嘉玲的長子，他是嘉玲在入行前所生，後來父母離異，黃栢文就跟隨父親到外國生活，到8歲回港後才與媽媽嘉玲相認，雖然嘉玲已移居泰國，但黃栢文與媽媽一直有保持聯絡，媽媽每次來港的時侯，黃栢文都會抽時間陪伴母親，珍惜相處時間。黃栢文記得當年他與太太結婚，一通知媽媽，媽媽就馬上返港為他打點結婚事宜，黃栢文也大讚嘉玲是一位好媽媽、好妻子，是典型的賢妻良母。

【嘉玲逝世｜黃栢文】黃栢文是粵語片紅星嘉玲的長子，他是嘉玲在入行前所生，後來父母離異，黃栢文就跟隨父親到外國生活，到8歲回港後才與媽媽嘉玲相認。（黃栢文提供）

在電影事業發展得不錯之時，黃栢文竟發現患上了癌症，雖然經過治療之後，病情已隱定了下來，但拍戲日夜顛倒又大壓力，醫生指在5年內有機會復發，勸他轉換工作崗位。正當事業已發展得如日方中，突然要退下來實在需要很大的決心，但黃栢文看著年幼的女兒，黃栢文就決心要看到女子成長，所以他就毅然決定退下來並計劃移居加拿大， 過著清幽的生活，安心養病。

直至女兒入讀大學後，黃栢文才與太太回流香港，並在機緣巧合下經朋友介紹，再次加入TVB拍劇，參與過《巨輪II》、《十二傳說》等劇集演出，而在最近播出的《黯夜守護者》中也有見到他的演出，更因為他常飾演反派角色，亦把奸角演得入型入格，所以被封「御用惡人」。

【嘉玲逝世｜黃栢文】因為他常飾演反派角色，亦把奸角演得入型入格，所以被封「御用惡人」。（《黯夜守護者》截圖）

患癌的經歷令黃栢文有不一樣的人生體會，黃栢文感激監製給他的角色都有很大發揮空間，可以過足戲癮。

我這個年紀已沒什麼好求，加上我曾患癌，明白每一天都是賺回來的，但求開開心心。 黃栢文