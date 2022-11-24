大S被前夫狠批卻語重心長逐一回應　盤點5位分手後不惡言的女藝人

常常聽別人說，兩個人好的時候當然好，有分歧時才見真章。除了知道對方愛不愛自己，還能看清楚一個人的真本性。隨著徐熙媛（大S）與汪小菲事件繼續發酵，旁人可以看到汪小菲像孩子般的無理取鬧，大S卻說：「我曾保證此生不出惡言，說到做到。」其實圈中也有不少相當有口德的女藝人，即使被背叛也沒有口出惡言。



分手後不惡言的女藝人｜1. 大S

自從今年3月大S再婚後，前夫汪小菲未有履行離婚協議支付孩子的教養費，金額累計達500萬。（微博：大S）

自從今年3月大S再婚後，前夫汪小菲未有履行離婚協議支付孩子的教養費，金額累計達500萬。大S繼而向法院聲討，汪小菲在台灣的部分資產隨即遭到查封。被觸怒的汪小菲開始破口大罵，連同媽媽一起力數大S的不是，包括：「我現在不想再給他們交電費了」、「他們結婚了，我他媽的不想再給這個家付電費了！」汪小菲控訴大S阻止他看孩子，除此之外，還把和大S有關的人，從徐媽、小S、小S老公許雅鈞，至大S一眾前男友藍正龍、周渝民等都點名一遍，更辱罵小S，並提及對方丈夫疑似偷食事件：「徐熙娣，你就踩著你姐的人血饅頭上位，她不好你老開心了」。

汪小菲大吼：「（那個家）別人住就算了，你個窩囊廢換的床墊行嗎，還他的讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！」於是大S就將這床墊歸還給汪小菲，而汪小菲則公開把床墊燒毀。汪小菲媽媽張蘭除了在直播上指控大S吸毒、直斥大S給兒子戴綠帽，更揚言赴台一定會帶高爾夫球棍：「我現在就先約姓徐的，你就帶着那些長槍短炮（記者）來機場，看我怎麼你。」又不留情面的以十點聲明炮轟大S謊話連篇，包括曾保證絕不再婚、恐嚇威脅汪小菲並藉各種理由要求加碼給錢、侮辱及用言語貶損她並不准她探孫兒、於內地離婚程序沒完成前，已迫不及待結婚等，又公開怒罵「S媽」的語音，當中直呼具俊曄為「老頭子」。

面對這麼嚴重的指控和挑釁，大S只語重心長表示：「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。( IG @hsushiyuan )

而面對這麼嚴重的指控和挑釁，大S只語重心長表示：「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。對於孩子的監護權，本人也從沒想過單獨監護，而是共同監護，其餘種種皆由汪小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。孩子們都期待明天終於要看到爸爸，也希望汪小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記生意興隆。」

即便媒體拍到汪小菲婚內出軌鐵證，大S 始終體面回應，從未在公開場合承認汪小菲外遇或指責他。大S在帖文中更提到，當時討論孩子撫養權，大S知道他愛孩子，就主動提出讓汪小菲擁有撫養權，她有探視權，但汪小菲卻當場拒絕，說他需要三年時間，於是達成協議孩子先讓大S照顧。大S表示非常希望汪小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好，因此不可能阻止爸爸、爺爺和奶奶來陪伴孩子。

大S亦澄稱她與小S不能吸毒，因為兩人心臟都不好，妹妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件，自己也對吸毒沒興趣，稱台灣不開放任何毒品，她們也很守法。大S更為對方說好話「受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解」、「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！」、「每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」大S不論對自己、前夫，還是廣大網民也非常有責任感：「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌，一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」

分手後不惡言的女藝人｜2. 鄭秀文

1989年許志安初次見面同公司的鄭秀文，對她一見鍾情繼而向對方索取電話號碼，及後公司安排兩人以情侶檔身份合唱《其實你心裏有沒有我》而傳出緋聞。兩人穩定交往數十載，卻突然於2004年無預警宣佈分手，受情傷困擾的鄭秀文情緒陷入低谷，患上了抑鬱且暴瘦。其後二人復合，2013年，許志安在Sammi生日當天求婚成功，同年於峇里島舉行婚禮。

2013年，許志安在Sammi生日當天求婚成功，同年於峇里島舉行婚禮。（IG @sammi_chengsauman）

可惜好景不常，2019年許志安和黃心穎於的士上熱吻片段曝光，「安心事件」使兩人形象盡毀，許志安更開記者會痛斥自己是個「壞咗嘅人」。正當外界猜測二人會因此離婚收場時，鄭秀文冷靜過後卻於IG上指出自己選擇原諒對方，更以「人誰無過」來為許志安辯護，文字中更形容今次事件是上天給予兩人婚姻的一場考驗，更直言不會放棄對方，而這個選擇也令兩人的感情越來越穩定。

可惜好景不常，2019年許志安和黃心穎於的士上熱吻片段曝光，許志安更開記者會痛斥自己是個「壞咗嘅人」,鄭秀文冷靜過後卻於IG上指出自己選擇原諒對方。（IG @sammi_chengsauman）

近日鄭秀文表示已看老公許志安早前網上直播音樂會，「我覺得他很盡力，看到他為演出做好多準備，練歌、保養把聲、保持體態，如他所講很珍惜這個機會，因為不是必然，有唱片公司和觀眾願意給機會，自己執生，他這麼大個人自己懂，知道珍惜兩個字不止說講出來容易，要用行動來支撐這兩個字，要誠意演出，演出水準好重要，我幫不到，要靠他自己，只要一個人心裏懂珍惜，就不用多講，會自動波去做。」

分手後不惡言的女藝人｜3. 吳正元

吳正元曾經是華納唱片香港區總經理，據指昔日林子祥踏進華納面試時，吳正元已對他一見鍾情，兩人後來相戀並於1980年在美國結婚，婚後誕下兒子林德信及女兒林德懿。昔日的林子祥只是一個籍籍無名的小歌手，但憑著與眾不同的音樂才華與熱誠，深深吸引著吳正元，並一手把林子祥捧紅。

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1983年，吳正元安排了林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，不料卻令二人結緣。（IG ＠alarmfish）

1983年，吳正元安排了林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，不料卻令二人結緣，葉蒨文更在1992年勁歌金曲頒獎典禮上對林子祥公開示愛：「雖然人們都在傳我們在拍拖，但是無所謂，我還是要吿訴你，我好愛你」。這段話除了讓其被冠上「小三」之名，更是對吳正元公開挑釁。最後吳正元與林子祥的婚姻不敵考驗，於1995年正式離婚，葉蒨文與林子祥就於翌年結婚。

多年過去，吳正元從來沒有評論過葉蒨文介入她與林子祥婚姻一事，並且放下心頭大石重新出發，後來更與林子祥相處融洽。（IG ＠alarmfish）

吳正元帶同子女移居美國生活，直至兒子林德信畢業後望加入娛樂圈才回流香港，並與父親林子祥重逢。多年過去，吳正元從來沒有惡言說林子祥的不是，並且放下心頭大石重新出發，後來更與林子祥相處融洽。其女林德懿近年誕下了一子一女，吳正元亦榮升為外婆，過著不一樣的幸福。

分手後不惡言的女藝人｜4. 徐若瑄

徐若瑄更參與Youtuber「那個女生KIKI」的節目大方分享遇到渣男經驗。（IG @vivianhsu.ironv )

徐若瑄兩年前前推出單曲《再見錯的人》讓不少人產生共鳴，網民紛紛留言寫下自己遇上渣男的故事，徐若瑄則希望透過這首歌讓大家拿出勇氣和錯的人說再見。徐若瑄更參與YouTuber「那個女生KIKI」的節目，大方分享遇到渣男經驗。

徐若瑄憶述當時對方跟自己說不在家，但她感覺男方明顯在說謊，於是找了朋友一起去男方家，結果看到他家裡燈是亮著，還傳出電視機的聲音，她按下門鈴要對方開門，「門一開有一陣泡完澡的香氣跟菸味往我臉上撲過來，我太難忘了，那個味道我都還記得，我全身發抖還是鼓起勇氣走進去，因為我要看是誰在裡面，果然真的有個人在裡面…她很漂亮。」然後她慢慢轉身、慢慢走向門口，「我知道我會忘不了這個畫面，我們未來一定會有問題，我會對這段關係疑神疑鬼。」所以她當下果斷選擇和對方說再見。

即使遇到這麼「難以忘懷」的往事，徐若瑄也大人不計小人過，從不抱怨對方，只是選擇默默離開，並且教會其他女孩子懂得疼愛自己。

分手後不惡言的女藝人｜5. 林志玲

多年來言承旭的自卑、不思進取被視為是兩人感情的阻礙。( IG @chiling.lin )

林志玲與言承旭情纏多年，兩人的緣分要追溯到2003年9月，他們一次在半夜一同回到男方住處而令戀情曝光。事隔2年，2005年2月時林志玲手機送修，與言承旭「親密穿浴袍合照」外流，證實兩人「關係匪淺」，卻傳出言承旭對於照片外流相當不滿，還公開說「拍這種照片沒什麼，我們是姊妹」，兩人關係直接降到冰點。多年來言承旭的自卑、不思進取被視為是兩人感情的阻礙，但是林志玲由始至終都將主導權交給言承旭，2015年被問及復合一事時，更大方回應「要問問他（言承旭）」。

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志玲在公開的手寫信中寫道：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。」( IG @chiling.lin )

2017年兩人又被拍到在馬來西亞一起上健身房運動，晚上還一起回到飯店，正當外界都看好這段「世紀大復合」，二人的戀情卻無疾而終。林志玲在公開的手寫信中寫道：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。」不管遇到多少挫折，林志玲依然選擇溫柔優雅面對，亦始終勇敢擁抱愛情，直到遇到真愛Akira。