14款紫色精品手錶推介　Rolex、Cartier、Hermes、Bvlgari顯高貴

紫色，是一種具有神奇性格的顏色。粉一點的紫是浪漫；偏藍的紫是神秘；偏紅的紫則搖身一變為性感的代表色。



從 Cartier、Rolex、Hermès、Dior...戴上這「14款紫色錶」推薦，可塑性極高，一如當今的無性別時代來臨，紫色錶的包容性，只有自己才知道。

愛戴錶的姐妹們有福了~14款精品紫色手錶推介，讓你散發高貴迷人魅力且不容易跟別人撞款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Cartier

說起Cartier最為人知的腕錶系列， 除了「Santos」、「Tank」、「Panthère」外，俗名為藍氣球的「Ballon Bleu」，同樣也是品牌中的超級經典！

造型乍看上下皆圓，但仔細一瞧，大有學問！流線型的3D立體錶殼宛如一顆鵝卵石，正面與背面都略呈渾圓的弧形；藍寶石水晶鏡面營造出奇妙的光學效果；而最鮮明的特色，莫過於一旁刻意放大凸出的藍寶石錶冠，看上去還挺趣味的。但以往陽剛味十足的「Ballon Bleu」，反而也針對女性市場，推出幾款宛如紫羅蘭色系的款式，搭配上柔和、襯膚的玫瑰金錶框，無意間也替此系列注入一股有別以往的「浪漫時光」。

2. Rolex

Rolex真不虧為錶王欸！旗下大部分的錶款根本不畏疫情，買氣還是直衝天際，更別說像「Datejust」這等又更為搶手、難排到的標誌性系列！而且聽說品牌為因應全球各原物料成本飆漲，以及後續帶來的通貨膨脹效應，更於此時宣布， 所有的售價亦皆於今年元月開始進行全面調漲。瞧瞧這只散發著放射光暈、美到不行的紫色鑲鑽面盤設計…好吧，小資如我，欣賞總可吧？

3. Hermès

相信應該有很多人都對Hermès出的「Cape Cod」腕錶不陌生吧－來自Henri d'Origny以「錨鍊」為其靈感所催生的經典系列。每年亦會推陳出新，結合顏色或材質，不斷詮釋。就像前幾年就推出了一只以高科技矽晶圓材質為底，並以平面設計師Thanh-Phong Lê一幅精緻又充滿詩意的「夕陽餘暉（Crépuscule）」作品為錶盤圖案的特別計畫。而這中間，光是製程就不知反覆來回幾百次，只為一次成功。最後看看這美麗又夢幻的紫色條紋漸層感，那種於面盤上的視覺享受還真不是蓋地，堪比藝術等級，非常值得收藏。

4. Bvlgari

將奢華品味帶入日常生活和風格的女性腕錶系列「Lvcea」，強烈的設計感呼應現代建築和Bvlgari的羅馬文化淵源。為呼應了「紫色腕錶」主題，品牌運用擅長的飽滿質量和大膽色彩，使得錶體全身皆閃耀著濃烈的紫色光澤，與自製的陀飛輪機芯一同翩翩起舞。而具自然龜裂感的黝簾石錶盤，搭配上同樣紫色系的亮面鱷魚皮錶帶，花紋上的巧妙手法呼應，更可說是精湛製錶工藝和珠寶藝術的結晶之作。

5. Harry Winston

素有“鑽石之王”美名的Harry Winston，從品牌經典八邊形Logo所延伸的「Emerald」腕錶系列，不僅再次呼應創辦人海瑞溫斯頓先生畢生鍾愛的祖母綠型切工，對於追求實用功能與珠寶魅力的女士而言，是相當值得入手的經典系列。而除了像這只輕盈的粉藍色款，品牌於去年推出的延續新款中，則是運用多條鮮艷色彩的錶帶去貫穿，從優雅的香檳色到熱情歡愉的亮橘色、華麗浪漫的紫色至秘境湖水般的綠松石色…時而帶點個性，時而帶點嬌嫩，共為此系列注入了一股青春氣息；而除了可搭配同色系的雙圈緞面錶帶外，亦還有相較華麗貴氣的鑲鑽米蘭網織錶鍊版本，可供配戴者選搭。

6. Dior

作為Dior腕錶家族的經典象徵「La D de Dior」系列，從原先中性的38mm錶面，逐步發展成如今的19mm迷你錶面，甚至在錶帶上也不斷推陳出新，有低調奢華的黑色絲絹、創意的螢光色漆亮皮、媲美緞帶質感的米蘭織紋錶帶，或是呼應著品牌經典藤格紋（Cannage），並以其繽紛色彩的馬賽克編織所呈現…不過說到此系列最深得我心的設計，還是要頒給這款！錶盤上有著Q版的海盜骷髏頭圖案，就很能代表珠寶創意總監Victoire de Castellane那向來奇趣的風格及視角，真的是超級療癒又可愛〜

7. Piaget

Piaget這次也將旗下經典的一款「Altiplano」超薄腕錶面盤，鑲嵌上具有點點紋理、略帶藍紫色澤的天然青金石，搭配上同色系的深藍色鱷魚皮拋光錶帶，呈現出另一種神秘又細致的風格美學，愈看愈美。

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8. Van Cleef & Arpels

每每看Van Cleef & Arpels藝術工藝錶款，無疑就是一種滿足視覺上的享受，而且每一款不同的工藝錶盤上的圖案或花紋，彷彿都是有故事性的，非常詩意、很吸引人。就像這只猶如戀人橋情節的紫色「Lady Arpels Pont des Amoureux Jour」腕錶，錶盤上以白K金刻劃而成的男女愛侶，在精心鋪陳的時間走動之下，使其倆人會定時移動相會、擁抱、親吻，接著交錯、離別…就好比西洋版的《牛郎與織女》故事般，再搭上整體粉藍、粉紫色的曖昧色調，浪漫到不行〜

9. Chaumet

經典的「Hortensia Eden」繡球花系列，與法國珠寶暨腕錶品牌Chaumet有著非常深遠的連帶關係，因為該系列所描繪的，是永遠的靈感女神－約瑟芬皇后（Joséphine de Beauharnais）畢生摯愛的花園主題。而做為約瑟芬皇后生前最深愛的花朵，「Hortensia Eden」系列，就宛若一首美妙樂曲，百年已來持續已精湛的設計，賦予旗下珠寶與腕錶繽紛的色彩造型，當然！也不乏圖上這只散發紫紅色光澤的面盤款式囉〜

10. Boucheron

Boucheron「Epure」系列之下的藝術工藝腕錶，總能以各種出神入化的手法呈現出一幅生動完美的夢幻面盤設計，就如同這只融合陀飛輪轉動的鑽石金魚圖樣設計，在品牌獨特的視角裡更顯細膩：優雅悠遊的金魚擺動豐盈尾鰭，彷彿在波光粼粼的湖水中自在游弋，而順著波動的中心，宛如一枚耀眼鑽石落入、撲通一聲響地產生微動的漣漪，讓璀璨的寶石與擺動流轉的陀飛輪同時輝映，詮釋出大自然的情感流動。

11. Jaeger-LeCoultre

如果你對Jaeger-LeCoultre腕錶的印象還停留在中性感十足的「Reverso」翻轉錶的話，那看了這只紫色錶的推薦、介紹之後，可能又會再次顛覆你對品牌的觀感。旗下的「Rendez-Vous Sonatina」（約會）系列，便以蘭花及蝴蝶為題，特地推出了三款各自以不同方式展現女性溫和、柔美…等特質的藝術工藝腕錶。錶盤綴以波浪形扭索飾紋，不只突顯了珍珠母貝變幻迷人的微妙色彩，更栩栩如生襯托出畫面上蘭花及蝴蝶的深邃層次，完美體現「時間之藝」精神。

12. Hublot

相信有在玩錶的藏家們，對於Hublot的「Big Bang」應該一點也不陌生，其碩大、中性的超酷外型，不要說男生看了過癮，就連女生也都非常愛；而近期，鑒於智能錶在未來的發展趨勢，促使品牌也開始推進這類錶款上的研發及設計，去年就趁英格蘭足球超級聯賽期間，順勢推出一款「Big Bang」版本的智能型腕錶，引起業界話題。不過這款「Big Bang」智能錶，還是很好地延續品牌製錶的經典元素，以及先進科技的嶄新詮釋，可謂「青出於藍，而勝於藍」！

13. Zenith

紫色在歷史上，曾一度憑藉其稀有且別具一格的美麗，而成為皇室專屬用色，演變至今，從時尚、珠寶，甚至到汽車領域…紫色神秘叛逆的獨特氣質更備受青睞。但綜觀製錶業中，紫色的運用仍不多見，鑒於此點，來自瑞士的高級腕錶品牌Zenith便直接以這高雅又極富強烈個性的色彩，注入在一款「Defy El Primero 21」的高振頻計時機芯腕錶設計中，搭配上碳灰色般的鈦金屬錶殼材質，鮮明的色彩對比，打造出獨樹一幟的運動錶風格。

14. Chopard

可讓小顆鑽石在錶盤上姿意左右滑動的「Happy Diamonds」腕錶系列，可是Chopard最具代表性的齊名代表作，數十年來不斷翻新，也推出了不少顏色。看著自己腕上的鑽石在兩片透明的水晶玻璃間自由滑動滑動，璀燦又精緻，能不愛嗎？

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