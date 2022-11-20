雙眼皮治好外貌焦慮？日本媽同意9歲女兒整容 只因自己的童年陰影

整容成功︳隨著醫學美容、整容普及，對自身外貌不滿之處，在長大後可透過手術改善。但在YouTube 頻道VICE Asia的其中一個影片中，有一位9歲日本女孩把整容這一步提前許多，她自小對自己單眼皮相當不滿，更因此有了外貌焦慮，造成很大的心理壓力和缺乏自信。在母親幫助和同意下，她進行了雙眼皮手術，擁有了和母親如出一轍的雙眼，更一起經營 YouTube 美妝頻道。在這位日本媽媽把手術和康復過程分享在網絡後，遭受到不少非議。而她還在影片中分享到自己也曾是一位單眼皮女生，因外貌受過不少委屈，所以太暸解女兒的痛苦。



擁有大眼睛、深邃雙眼樣的日本媽媽Rucchi ，原來在小時候是一位單眼皮女生，遭受不少委屈，時常因此自卑。（YouTube - VICE Asia 截圖）

在影片這位擁有大眼睛、深邃雙眼樣的日本媽媽Rucchi ，原來在小時候是一位單眼皮女生，遭受不少委屈，時常因此自卑。Rucchi 提到她的母親和妹妹都是雙眼皮大眼睛，而她則是單眼皮，當她和妹妹同時出現時，其他人都會大讚妹妹可愛、漂亮，零食都是給妹妹，她從未受過任何優待。Rucchi 認為這都是因為她不是雙眼皮，所以在18歲那年進行了雙眼皮手術，覺得人生從此不一樣了。

當Micchi 提出想要整容的想法，作為過來人的媽媽Rucchi 立即同意了（YouTube - VICE Asia 截圖）

當Rucchi 看到女兒Micchi 遺傳了單眼皮，在成長過程中也重複了她的舊路﹐被旁人說「單眼皮不好看」、「看起來很惡」等批評外貌話語，讓Micchi 感到焦慮、不安。所以當Micchi 提出想要整容的想法，作為過來人的媽媽Rucchi 立即同意了，她認為「長大後動整容手術，別人就會知道，但如果小時候就動了手術，別人會覺得你從小就長這樣。」因此媽媽Rucchi 希望女兒能早點變好看，減少因外貌受委屈，所以女兒就在9歲時候進行了雙眼皮手術，從小擁有了一雙深邃的雙眼皮大眼睛。

媽媽Rucchi 和女兒把手術和康復過程都有拍成影片放在YouTube 上，引起了不少爭議（YouTube - VICE Asia 截圖）

媽媽Rucchi 和女兒把手術和康復過程都有拍成影片放在 YouTube 上，引起不少爭議，不少人認為 Rucchi 正在虐待兒童，女兒才9歲對美醜定義不清晰以及心智未成熟，就做出了影響一輩子的決定。對此 Rucchi 也曾因此感到自責，但女兒卻有自己的見解。

媽媽Rucchi 和女兒Micchi 在動手術過程中痛哭，需要護士幫忙手扶固定頭部才能順利進行（YouTube - VICE Asia 截圖）

在影片女兒 Micchi 在動手術過程中痛哭，需要護士幫忙手扶固定頭部才能順利進行，許多人留言：「聽到女孩痛哭都心碎了！」Rucchi也曾自責，但表示看到孩子手術後開心、自信，就覺得值得了，同時稱讚女兒勇敢。而Micchi 對此是非常感謝媽媽讓她早點變漂亮，而對於美醜的定義，她現階段認為只要能忍受整容手術痛苦，就能成為一個漂亮的人。而她就是那個願意為了變漂亮，忍受手術痛苦的人。

母女兩都對自己的雙眼皮手術很滿意，不再為外貌而感到焦慮和自卑（YouTube - VICE Asia 截圖）

在這條影片不乏沒法理解這對日本母女的留言，認為「女孩不需要手術，媽媽才是需要治療」、「這個可憐的媽媽只是生活在童年創傷中」》。很多人認為媽媽做錯了，甚至認為不應該讓18歲以下兒童，合法進行以美容為目的的整容手術。但這對母女都對自己的雙眼皮手術很滿意，不再為外貌而感到焦慮和自卑，對她們來說旁人的評論都不重要了！