劉佩玥自認是不浪漫女友　不愛驚喜把錢儲起最實際：錢對我很重要

【劉佩玥Moon｜GentleWomen】劉佩玥（Moon）入行近10年，隨著參演近日播出的TVB重頭劇《美麗戰場》與《超能使者》，一步一步走向一線花旦之位。由當年參選港姐入行，走到今日絕對不容易，幸好劉佩玥擁有家人這最強後盾，在背後默默支持自己，「沒有他們就不會有幸福快樂的我」。

「笑容可以感染到其他人，亦可以把負面批評以一笑而過」，劉佩玥深信自己愛笑特質是在這行業的優勢，曾被封「TVB娘娘」，劉佩玥就樂觀地應對，笑言：「如果我這麼醜都可以做到娘娘，都是一個大幸來的」！



劉佩玥深信自己愛笑特質是在這行業的優勢，曾被封「TVB娘娘」，劉佩玥就樂觀地應對。（黃寶瑩 攝）

劉佩玥於2013年選港姐入行，獲得季軍後簽約TVB成為旗下藝人，在參選期間有傳媒發現原來劉佩玥媽媽當年亦有參選過港姐，很多人都認為劉佩玥參選是為了替媽媽圓夢，但事實上，「其實媽媽的夢想就是我可以完成大學學位，基本上我在選港姐之前我已經替她圓夢了」。

劉佩玥於2013年選港姐入行，獲得季軍後簽約TVB成為旗下藝人。（arryuu@IG）

劉佩玥從沒想過夢想：目標就是會隨著成長一直轉變

劉佩玥自小就是一個擁有冒險精神及大膽的女生，但反而對夢想這回事，她竟然從小至大都沒有想過日後要做甚麼職業，「我一直隨著成長發掘想做的工作，到了中學大學，甚至到現在入了行，我覺得我的目標是一直在轉變。」

社會普遍重視生涯規劃，但實況卻是現今年輕人喜歡每幾年就轉份新工。劉佩玥在踏進娛樂圈前，也有做過空姐、做過項目經理，第一份全職工作就是做空姐，自小成長於小康之家，很多時都是由其他人照顧自己，長大後卻希望鍛鍊自己照顧別人，所以決定投考空姐，感受一下被人依靠的感覺，直至有一天覺得一開始想做的事及希望達到的目標已經接近完成，就決心「裸辭」，拿著學到的事物走進人生另一個階段。

我並不認為夢想是我今日想到我今日就要去做的事，因為夢想其實有很多，每個人不只有一個夢想。 劉佩玥

夢想是你一直走下去時就會知道。 劉佩玥

劉佩玥自小就是一個擁有冒險精神及大膽的女生，但反而對夢想這回事，她竟然從小至大都沒有想過日後要做甚麼職業。（黃寶瑩 攝）

看到劉佩玥的事業路，頓時發現這份「跳脫」個性，未嘗不是個優點，經常轉工並不代表人生沒目標、沒規劃，或許正如劉佩玥所指：「目標就是會隨著成長一直轉變」！劉佩玥自小擁有很強的表演慾，潛力與目標永遠都是超出自己及別人想像，而2013年香港小姐競選的宣傳標語正正就是「超越想像」，她就被這句話深深吸引著，所以決心參選，就這樣加入了演藝圈，成為鏡頭前人所共知的「劉佩玥」。

劉佩玥自小擁有很強的表演慾，潛力與目標永遠都是超出自己及別人想像。（黃寶瑩 攝）

家人是劉佩玥最強後盾 在背後默默守護自己

搖身一變成為藝人、成為了大眾的關注對象，不論是在鏡頭前的表現還是私生活都成為了大眾茶餘飯後的話題，初初入行不適應難免感到大壓力，但幸好劉佩玥擁有家人這最強後盾，在背後默默支持自己。

我以前是一個向父母報喜不報憂的人，不想讓他們看到自己不如意的時候，作為子女這樣也很正常。 劉佩玥

劉佩玥憶述當時初入行還未習慣，「當時整個氛圍都是處於一個很大壓力的狀態，長期休息不足夠，就算有時間休息也睡不著覺，每一日都在工作，加上當時有一個角色對新人而言都是有壓力的，令皮膚、情緒及身體都出現了很大的問題」。

劉佩玥有一段時間幾乎每一日都是哭著睡、哭著起床，有一次就覺得是時候要跟媽媽傾訴一下，「我入房在媽媽面前一直大哭，當時媽媽一直沒有出聲，讓我獨自在哭，不停地哭了5分鐘左右，哭到沒力氣就坐起來」，然後媽媽就問她：「怎樣啊？舒服點沒有？」劉佩玥就回答：「舒服點了！」然後媽媽就鼓勵說：「那就繼續比心機工作，不要放棄！」

聽到這句說話，劉佩玥瞬間覺得整個世界頓時變得明朗，因為原來一直以來都不是孤單一人，家人在你需要的時候必定會出現，即使面對壓力，也有他們為你分憂，永遠都是在自己背後默默支持自己的後盾。「媽媽從來都不懂下廚，但她在我入行後竟然去學煲湯，當我工作完帶著疲憊身驅回家時，看到桌上的一碗湯，令我感動得流下了一滴眼淚」，雖然是很微小的事，但就令劉佩玥感受到家人是在守護自己。

沒有他們就不會有幸福快樂的我。 劉佩玥

當年初初入行不適應難免會很大壓力，但幸好劉佩玥擁有家人這最強後盾，在背後默默支持自己。（黃寶瑩 攝）

劉佩玥對外界批評不屑一顧 全因媽媽就是最大抨擊者？

對於外界的批評與評價，有些人會十分在意、有些人就會把批評轉化為努力的動力，而劉佩玥對外間的聲音就不屑一顧，「我聽過最難聽的批評並不是由網民說，而是出自我媽媽，她經常批評我：『你又肥了、肥到像豬一樣、你哭得這麼難看』」，所以劉佩玥對網上批評基本上是完全沒反應，因為最大的抨擊者每一日都在家中。作為藝人，遇到批評是在所難免，與其花時間去在意，不如專注做好自己。

劉佩玥對網上批評基本上是完全沒反應，因為最大的抨擊者每一日都在家中。（黃寶瑩 攝）

笑容是面具可把負面批評一笑而過

可能很多人認為要在娛樂圈這個大染缸生存，就要學懂戴面具做人，或許對劉佩玥而言，笑容就是這個面具吧！2018，劉佩玥出了一本由自己所寫的書，書名為《我的微笑之道》，她希望透過這本書跟大家分享她臉上的笑容究竟是怎樣的一回事。「其實我並不是一個十分樂觀的人，相反，我是一個極度悲觀的人，但我選擇快樂。」她認為笑不只是一種情緒的表達，而是能夠安慰自己的渠道，當她笑出來的時候，內裡的自己又會開心起來，可能是一種阿Q精神吧！

我是一個極度悲觀的人，但我選擇快樂。 劉佩玥

我覺得我的笑容又可以感染到其他人，亦可以把負面的批評以一笑而過。 劉佩玥

可能很多人認為要在娛樂圈這個大染缸生存，就要學懂戴面具做人，或許對劉佩玥而言，笑容就是這個面具吧！（黃寶瑩 攝）

劉佩玥認為笑不只是一種情緒的表達，而是能夠安慰自己的渠道，當她笑出來的時候，內裡的自己又會開心起來。（黃寶瑩 攝）

藝人的私生活，尤其是感情生活，是大眾很關注的事，入行多年總會有緋聞傳出。

以前都會說這些事一笑置之，再加以解釋，現在都不解釋了，30多歲傳緋聞就由它吧！喜歡傳就傳！ 劉佩玥

在演藝圈這些日子，劉佩玥深深明白到，有些事就算你怎樣解釋，下次再提起那個人時又會再說起，解釋不解釋都沒有分別，所以由得它吧！不要投放太多情緒在這些評論上！

在演藝圈這些日子，劉佩玥深深明白到有些事就算你怎樣解釋，下次再提起那個人時又會再說起，解釋不解釋都沒有分別，所以由得它吧！（黃寶瑩 攝）

樂觀面對「TVB娘娘」稱號 劉佩玥坦承自己是個不浪漫的女友

劉佩玥曾被封為「TVB娘娘」，被指她喜歡「收兵」，提到這一點，劉佩玥就率直地回應到：「哼！你估娘娘易做？娘娘要有很多人服侍，我要幫男生們叫車的！」至於被稱「娘娘」的原因，劉佩玥就坦言自己人緣確實不差，男生、女生也做到朋友，可能是大家的著眼點放了在異性方面而已。

那就由得它吧！幾好聽啊！如果我這麼醜都可以做到娘娘，都是一個大幸來的！ 劉佩玥

劉佩玥樂觀面對「娘娘」稱號。（黃寶瑩 攝）

劉佩玥續指，「小時候期望另一半英俊、陽光，但現在其實已經沒有外在條件的要求了，最重要是相處舒服。」她笑指自己是一個「不浪漫的女友」，認為「愛情就是柴米油鹽，就是生活」，所以她不太喜歡驚喜，亦不喜歡對方浪費金錢買禮物，因為所謂浪漫全都是錢，寧願對方把錢儲起來，到求婚時一次過投放在物業上，這才是最實際！

愛情就是柴米油鹽，就是生活！ 劉佩玥

她笑指自己是一個「不浪漫的女友」，認為「愛情就是柴米油鹽，就是生活」，所以她不太喜歡驚喜，亦不喜歡對方浪費金錢買禮物。（黃寶瑩 攝）

劉佩玥以事業為先因以家庭為先：金錢對我很重要

藝人常被問到：「愛情、事業會怎樣取捨？」最常聽到的答案就是兩者都要，希望在兩者之中找到平衡。記者當然不會讓她這樣回答吧，所以就希望劉佩玥一定要選擇其中一個！劉佩玥反覆思考，最終選擇了事業，比起「以事業為先」這些標準答案，劉佩玥就解釋指：「因為我覺得金錢對我而言很重要」！

「用靠自己努力換來的錢很開心，不只是為我帶來成功感，我可以用自己賺回來的錢給爸爸媽媽的話，也很開心」，孝順女劉佩玥一直以來都不希望令家人擔心，覺得她照顧不到自己，而劉佩玥自己也很想好好照顧家人，要做到這件事，先要建立事業，「事業與愛情要取捨的話，我真的會選擇事業，因為家人一定是最重要」。

為甚麼選擇以事業行先，因為我以家庭為先。 劉佩玥

事業與愛情要取捨的話，劉佩玥會選擇事業，因為她想好好照顧家人。（黃寶瑩 攝）

劉佩玥人生字典中從沒「後悔」：只要是自己選擇的就不要後悔

入行接近10年，或許外界很多人都會把劉佩玥與同屆港姐，如陳凱琳、蔡思貝等比較，劉佩玥就深信幾個之間絕對沒有比較過，「如果一個人不去集中自己的路，不斷去看其他人的話，只會『坐這山望那山一事無成』」，所以與其去想其他事，不如做好自己！

雖然演藝之路過得並不容易，但劉佩玥從沒後悔過當初參選港姐及入行。

我的人生對我而言沒有甚麼令我後悔，可能是性格使然，很多事情我都會考慮清楚，知道自己真的想做才會去做。 劉佩玥

劉佩玥透露，現在除了專注拍劇工作外，也開始嘗試撰寫劇本，在空餘時間嘗試編寫不同故事，希望日後可以完成得到，並有機會拍攝出來。日後會否正式成為編劇，相信粉絲們都非常期待。

只要是自己選擇的事就不要後悔，對得住哪個人都不是最重要，最重要是對得住自己。 劉佩玥

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記者：石欣桐

編輯、統籌：翁冠燊

攝影：黃寶瑩

拍攝：趙錦添、盧文俊

剪接：趙錦添

美術：賴文傑

妝髮：Angela Shum (@angelashummakeup)

場地提供：whereami.hk

