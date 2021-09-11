港姐2021｜三甲總有高妹劉佩玥劉穎鏇受力捧　誰是今屆長腿黑馬？

港姐2021｜2021香港小姐決賽將在星期日晚（12/9）舉行，大熱佳麗梁凱晴、陳聖瑜、關楓馨被看高一線，但回顧歷屆賽果，不少高䠷佳麗成功當選，身高似乎是勝出關鍵。港姐三甲之中，必有高妹，今屆會否歷史重演，有高妹當選呢？



肥瘦可以改變，樣子或可以整容，唯有身高難以後天逆轉。身高影響身材比例，看來也是選美重要一環。174cm的劉佩玥2013年奪港姐季軍，176cm的劉穎鏇2016年奪港姐亞軍，175cm的陳楨怡是上屆亞軍。今屆2021年港姐競選，亦有不少高妹佳麗，雖討論度不夠高，但卻是潛力黑馬，絕對有機會當選。

身高174cm的劉佩玥於2013年奪港姐季軍，備受力捧。(arryuu@IG)

高挑「學霸」隨時爆冷？

梁凱晴、陳聖瑜、關楓馨等賽前大熱身高全是170cm以下，在一眾佳麗中屬「嬌小身形」，但12強佳麗中似乎不乏「走漏眼」的高妹佳麗，不論外形或學歷優勢都有機會當選三甲。現任兼職模特兒的23歲葉靖儀（Michelle）身高170cm，是名模Jessica C.和Ana R.的師妹，拍攝經驗豐富，面對鏡頭時想必會表現自信。

兼職模特兒葉靖儀身高170cm。（IG@michelleicy）

而身高同是170cm的26歲王嘉慧，笑容甜美，獲得「最佳體態佳麗」，擁有一雙纖細長腿，而她更是有家底「學霸」。其父親是有「家具大王」之稱的王亞明，於倫敦大學學院（UCL College）心理學系取得一級榮譽的成績畢業，回流香港後在中文大學修讀法律博士，她更與關楓馨、宋宛穎暫居觀眾票選最受歡迎佳麗三強，觀眾緣不錯。

王嘉慧也有機會爆冷跑出？（IG@cathy_kww）

▼▼▼點擊看今屆170cm或以上的高妹佳麗，奪得「港姐三甲」有望？▼▼▼

+ 3

【同場加映】香港小姐2021｜謝嘉怡珠片裙出事 歷屆港姐比拼誰反傳統更搶鏡？

歷屆高妹港姐受歡迎 劉佩玥、劉穎鏇非冠軍也被力捧

而高䠷佳麗不止能獲得三甲，她們加入無綫電視後都備受重用，如劉佩玥、劉穎鏇、陳曉華。劉佩玥奪得《2013年度香港小姐競選》季軍，初初入行就參與J2節目《安樂蝸》主持，第一部劇集《四個女仔三個BAR》就成功擔正，其後陸逐參演多部劇集，如《一屋老友記》、《城寨英雄》、《殭》、《降魔的》，演出機會甚多。

劉穎鏇備受力捧。（IG@itstiffanylau）

同是「高妹」的劉穎鏇曾奪得《2016年度香港小姐競選》亞軍，入行後成為人氣節目《學是學非》主持之一，成功入屋。後來又參演劇集《兄弟》，戲份不少，打女形象深刻，功夫演技都被網民力讚。而曾先後奪得《2018年度香港小姐競選》冠軍、「我最喜愛佳麗獎」及《2019年國際中華小姐競選》冠軍的陳曉華，在首部劇集《迷網》中已是第二女主角，相信拍劇及演出機會陸續有來。

▼▼▼點擊看身高超過170cm的歷屆三甲港姐，高妹總是被幸運之神眷顧？▼▼▼

+ 13

史上最高港姐創出最HEA經典

至於史上「最高港姐」，便是180cm的2008年港姐冠軍張舒雅，不過同時亦被稱「最hea」港姐。當年她因為父親鼓勵而參選港姐，在成功當選1個月，隨即向無綫請病假，又拒絕出席活動、退選世界小姐及國際中華小姐，接二連三地沒有履行香港小姐的職責，同時更被傳媒影到與男友夜蒲，打破港姐優雅形象。

2008年港姐冠軍張舒雅是史上史上「最高港姐」。（視覺中國）

張舒雅打破港姐歷史，被封「最hea」港姐，成為第一位未有為新任港姐冠軍加冕的香港小姐冠軍，有指工作態度散漫令無綫震怒，雙方關係交惡。如今她已退出娛樂圈，據悉現幫忙打理家族珠寶生意。

張舒雅現已退出娛樂圈。（IG@edelbabyweiss）

【同場加映】向海嵐因港姐名銜成感情障礙 曾被前度嫌棄：勉強的話情願一個人

▼▼▼點擊看向海嵐愛情觀，遇到適合的人，不介意採取主動？▼▼▼

+ 3

【同場加映】朱玲玲63歲生日郭晶晶曬合照 最美港姐豪門離婚低調再嫁收獲幸福

▼▼▼【按圖看】霍啟剛、郭晶晶等人為朱玲玲慶生 曬出溫馨家庭合照 朱玲玲罕見復出任《2021香港小姐競選》評判▼▼▼

+ 3

【同場加映】盤點70年代以來20位港姐素顏真面目 誰最不敵歲月？▼▼▼