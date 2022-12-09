【輕·功｜蔣祖曼】TVB劇集《輕·功》本周開播，現年37歲的蔣祖曼於劇中演專制女兒，日日在劇中鬧爆父親黎耀祥。蔣祖曼今次首次擔正做女一，在劇中角色性格暴躁，很擔心觀眾看完會反感，所以在拍攝時壓力也頗大，但慶幸有不少同劇前輩幫手，才讓她可以放心地演。

現年37歲的蔣祖曼入行21年，入行初期主要參演獨立電影，近年開始參與TVB劇集演出，在《鐵探》、《逆天奇案》等演出也備受讚賞，演技更是無可置疑，敬業精神亦相當值得欣賞，曾經為了劇集《鐵探》中黑幫阿嫂「陸蔚喬」一角而染髮26次，導致常甩頭髮也毫無怨言！



【輕·功｜蔣祖曼】TVB劇集《輕·功》本周開播，現年37歲的蔣祖曼於劇中演專制女兒，日日在劇中鬧爆父親黎耀祥。（《輕·功》劇照）

輕·功｜蔣祖曼入行21年首次擔正女一 盡心演好每個角色超敬業

現年37歲的蔣祖曼早在2001年已經入行拍劇，當年的處女作就是在2001年港台劇《Y2K+01》中飾演「阿魚」一角，後來主要參與獨立電影的演出，演技大獲好評，更被封為「獨立電影女皇」。2017年開始接拍TVB劇集，在《鐵探》、《逆天奇案》、《使街行者2》等劇集中，雖然戲份不多，但也相當亮眼，直至2022年1月才正式簽約成無綫旗下合約藝員。

【輕·功｜蔣祖曼】現年37歲的蔣祖曼早在2001年已經入行拍劇。（jomanchiang＠IG）

蔣祖曼不但演技獲得一致好評，她對演戲也相當敬業，不論戲份多少都會盡心盡力演好每個角色，例如在劇集《鐵探》中，蔣祖曼飾演黑幫阿嫂「陸蔚喬」，她為了更加投入角色，特意在開始拍攝前到油尖旺實地視察，可見她準備充足。而在劇中的一頭粉紅色短髮相當亮眼，但原來蔣祖曼為了這角色造型染了足足26次頭髮！

【輕·功｜蔣祖曼】蔣祖曼為了這角色造型染了足足26次頭髮，導致經常出現甩頭髮及斷髮絲也毫無怨言。（jomanchiang＠IG）

漂染次數太多令髮質受損，導致經常出現甩頭髮及斷髮絲，蔣祖曼實在是很大犧牲啊！即使如此，蔣祖曼也是毫無怨言，只是為做好一個角色，這份敬業精神真的很值得大家欣賞！《逆天奇案》中的律師「鍾嘉瑜」也值得一提，蔣祖曼在劇中飾演律師入型入格，其魅力十足的氣質，甚至在劇中的說話語氣和態度獲網民大讚有資深演員陳嘉儀的影子，大家也不妨重看一下《逆天奇案》，看看相似與否吧！

【輕·功｜蔣祖曼】蔣祖曼在《逆天奇案》中飾演律師入型入格，其魅力十足的氣質，甚至在劇中的說話語氣和態度獲網民大讚有資深演員陳嘉儀的影子。（《鬥氣一族》劇照）

輕·功｜21歲當繼母視繼子如己出 一家四口幸福美滿

蔣祖曼除了是個敬業的演員，私下亦是一個好母親。蔣祖曼在21歲時開始與任職電影幕後的陳卓麒（Keith ）拍拖，陳卓麒與蔣祖曼在一起前，已跟前妻育有一個兒子Day，由最初拍拖就已經是三人行，但蔣祖曼並不介意，曾直言：「愛一個人，就要愛他的全部」，視繼子如己出，對Day疼錫有加。年僅21歲就要付出青春，並肩負起為人母親的責任，這份情意相當可貴！

【輕·功｜蔣祖曼】蔣祖曼在21歲時開始與任職電影幕後的陳卓麒（Keith ）拍拖，陳卓麒與蔣祖曼在一起前，已跟前妻育有一個兒子Day，由最初拍拖就已經是三人行。（jomanchiang＠IG）

蔣祖曼與陳卓麒於2014年結婚，就連結婚的大日子也選擇了繼子生日的那天，婚後蔣祖曼誕下了女兒，即使誕下了親生女兒，但蔣祖曼並沒有分薄對囝囝Day的寵愛，一家四口過著幸福美滿的生活。

【輕·功｜蔣祖曼】蔣祖曼與陳卓麒於2014年結婚，就連結婚的大日子也選擇了繼子生日的那天，婚後蔣祖曼誕下了女兒。（jomanchiang＠IG）

原來蔣祖曼在遇到丈夫陳卓麒前，曾經有過一段坎坷苦戀？當時只得20歲的蔣祖曼，與前男友愛得火熱，但可惜前男友沉迷賭博而負債纍纍，蔣祖曼亦不惜為對方還債，一邊在餐廳打工一邊兼顧拍劇，可說是奮不顧身地去愛。但這段戀情最終不但沒有修成正果，前男友竟然出軌，最終分手收場。

【輕·功｜蔣祖曼】蔣祖曼並沒有分薄對囝囝Day的寵愛，一家四口過著幸福美滿的生活。（jomanchiang＠IG）

【輕·功｜蔣祖曼】今日的蔣祖曼擁有美滿的婚姻、幸福的家庭，演藝事業上也漸入佳境，總算苦盡甘來了吧！（jomanchiang＠IG）

不過，這些坎坷事已成過去，今日的蔣祖曼擁有美滿的婚姻、幸福的家庭，演藝事業上也漸入佳境，總算苦盡甘來了吧！