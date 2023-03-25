廉政狙擊｜黎燕珊歷失婚獨養子女　單親媽靠女兒1句話走出困境

【黎燕珊｜廉政狙擊】現於TVB熱播的劇集《廉政狙擊》今晚大結局，很多觀眾都很關注究竟劇中飾演「群姐」的黎燕珊能否與飾演「屠敏」的胡定欣和解母女團聚。現年58歲的黎燕珊在劇中飾演重男輕女的單親媽媽，而現實中的她，也確實是一位經歷失婚，獨力養大子女成人的堅強媽媽，難怪在劇中演得特別投入。



【黎燕珊｜廉政狙擊】劇集《廉政狙擊》大結局，很多觀眾都很關注究竟劇中飾演「群姐」的黎燕珊能否與飾演「屠敏」的胡定欣和解母女團聚！（《廉政狙擊》劇照）

廉政狙擊｜首屆亞姐冠軍嫁錯郎獨養子女 黎燕珊靠女兒1句話走出困境

現年58歲的黎燕珊於1985年參選第一屆亞洲小姐競選，並贏得冠軍，繼而廣為人知，獲亞視力捧，在事業高峰期，不顧所有反對聲音，執意要與被傳有家暴前科的劉永結婚，兩人婚後育有一子一女，慢慢淡出演藝圈。只可惜婚後的生活未如理想，有傳因為黎燕珊難忍劉永家暴而導致關係惡化，雖然這說法至今仍未獲當事人親口確實，但兩人最終也在2004年離婚收場。

【黎燕珊｜廉政狙擊】現年58歲的黎燕珊於1985年參選第一屆亞洲小姐競選，並贏得冠軍，繼而廣為人知，獲亞視力捧！（《廉政狙擊》劇照）

離婚後，黎燕珊未有收到任何贍養費，只好獨力撫養一對子女，要供樓、交學費、子女補習費，通通都是錢，最艱難的時候，身上只剩下$3,000！或許因為自小就在基層家庭長大，令黎燕珊鍛鍊出堅強的個性，所以即使生活有多艱難，她也絕不求人，「未試過問人借過一亳子，因為不想對子女被唱」！

【黎燕珊｜廉政狙擊】離婚後，黎燕珊未有收到任何贍養費，只好獨力撫養一對子女。（evalaiyinshan＠IG）

有一段時間，黎燕珊處於極之崩潰的狀態，有一次打了女兒一巴，「為甚麼你不懂照顧自己？我死了你怎麼辦？」 女兒竟反過來安慰她，女兒捉著媽媽的手，說道：「媽咪，不要這樣，你這樣會嚇倒我和弟弟」，女兒這句安慰說話彷彿叫醒了黎燕珊，令她決定要重新振作，要好好生活下去。

所以為了生活及應付一對子女的開支，黎燕珊轉行做保險，並重返亞視當主持及拍劇，一步一步捱過這段艱難日子。而且一對子女也很孝順及懂事，女兒曾在聽完一場見證後，跟媽媽表示：「原來我們不是好慘，有好多人比我慘吧！」聽到這番話令黎燕珊倍感安慰！如今大女已投身社會工作，兒子亦在英國修畢犯罪心理學返港，黎燕珊也總算苦盡甘來！

單親媽媽的堅強，是環境迫出來的，只要把痛苦變成享受，就能捱過去。 黎燕珊

【黎燕珊｜廉政狙擊】為了生活及應付一對子女的開支，黎燕珊轉行做保險，並重返亞視當主持及拍劇，一步一步捱過這段艱難日子。（黎燕珊 Eva Lai＠FB）

廉政狙擊｜黎燕珊無懼素顏上鏡 敬業精神希望遇到好角色

黎燕珊在劇集《廉政狙擊》中飾演重男輕女的單親媽媽，她早前在接受媒體訪問時直言跟現實中的自己一樣，所以演得特別投入！黎燕珊私下是一位好媽媽，而作為演員的她也相當敬業，她無懼素顏，甚至化老妝上鏡演出，表示不一定要演靚太，因為有幸參演已經很開心，「不要求太多，反而遇到好角色，可以過戲癮」。

【黎燕珊｜廉政狙擊】黎燕珊私下是一位好媽媽，而作為演員的她也相當敬業，她無懼素顏，甚至化老妝上鏡演出！（evalaiyinshan＠IG）

【黎燕珊｜廉政狙擊】黎燕珊在劇集《廉政狙擊》中飾演重男輕女的單親媽媽！（evalaiyinshan＠IG）