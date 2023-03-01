張玉珊單身但活得精彩堅決靠自己　轉投商界成最年輕上市公司主席

現年48歲的張玉珊，2000年代隱退幕前發展修身美容事業，成為當時最年輕的上市公司主席，有指張玉珊擁有逾3億身家，是名副其實的商界女強人！自從退出娛樂圈後，張玉珊就罕有露面，私生活也保持低調，但在日前，張玉珊久違現身公開活動，一身粉紅色穿搭造型，獲網民大讚她少女味濃，凍齡保養得宜，完全看不出她已踏入48歲！



現年48歲的張玉珊，2000年代隱退幕前發展修身美容事業，成為當時最年輕的上市公司主席！（《廉政追緝令》劇照）

有指張玉珊擁有逾3億身家，是名副其實的商界女強人！（shirley_msc＠IG）

昔日花旦隱退幕前創業 張玉珊成最年輕上市公司主席

現年48歲的張玉珊在15歲時已被星探發掘拍廣告，18歲就正式入行成為歌手及接觸拍劇工作，其中在劇集《妙手仁心》中飾演的「區嘉平」、《廉政追緝令》中飾演的「劉芷珊」、《花木蘭》中飾演的「花木蕙」等角色深入民心，加上憑著其清純可人的美貌成功令觀眾對她留下深刻印象！

張玉珊在15歲時已被星探發掘拍廣告，18歲就正式入行成為歌手及接觸拍劇工作（《總有出頭天》劇照）

只可惜張玉珊入行7年，在星途上也沒有很大的突破，在25歲那年機緣巧合下遇上了創業的機會，張玉珊曾在訪問中分享指，當時只用了$7,800就買了一間公司，用1萬元有找的資金開始創業，創辦了美容纖體公司「修身堂」。

作為創辦人的張玉珊對這個美容事業相當上心，凡事都親力親為，就連貼宣傳海報這些小事她都親自去做，亦把公司客服熱線電話都全轉駁到自己手機，親自接聽。或許就是憑著這份勤奮及拼搏精神，令張玉珊在短短3年間就把美容生意搞得有聲有色，並把公司成功上市，年僅28歲的她成為了當時最年輕的上市公司主席。

作為創辦人的張玉珊對這個美容事業相當上心，凡事都親力親為！（shirley_msc＠IG）

張玉珊助欣宜1年減100磅成一時佳話 商界女強人擁逾3億身家？

張玉珊當年更曾創下瘦身界的傳奇，張玉珊與沈澱霞（肥姐）是好朋友，鄭欣宜在15歲時已經有235磅，健康狀況令肥姐非常擔心。後來張玉珊就希望邀請鄭欣宜成為公司代言人，肥姐初時都有點擔心療程的安全性，所以要親自試過才批准欣宜成為代言人。張玉珊在接受有線電視《星級會客室》訪問時指出，當時肥姐試完後都有減到7磅，然後就同意讓她幫助欣宜減肥，最終成功幫助欣宜在1年內減了100磅，成為了修身美容界的一時佳話，也改寫了欣宜的人生。

張玉珊成功幫助欣宜在1年內減了100磅，成為了修身美容界的一時佳話，也改寫了欣宜的人生。（princejoyce＠IG）

由昔日花旦決心隱退幕前，一手一腳創立屬於自己的生意，這份決心相當難得，加上把生意搞得有聲有色，有指張玉珊擁有逾3億身家，稱她為商界女強人也當之無愧！在2016年，張玉珊就辭任行政總裁一職，並把美容公司轉讓出去，專注於慈善事務。

張玉珊由昔日花旦決心隱退幕前，一手一腳創立屬於自己的生意，這份決心相當難得（shirley_msc＠IG）

張玉珊大方自嘲欠缺愛情運 抱著隨緣心態不強求

人美心善又能幹的張玉珊，偏偏在愛情路上就沒著落？張玉珊為人所知的戀情就是與電影公司老闆向華勝的一段情。向來個性倔強，堅決要靠自己的張玉珊，曾直言不會參演對方開拍的電影，坦言：「不喜歡把感情和事業混在一起，不想別人覺得我要靠誰」。張玉珊又指，當年決定創業時，更曾一度被對方看不起，覺得她「細路女」，直至有一日她拿2袋約有50萬的現金回家才令對方驚呆。用自己的努力去證明自己，張玉珊的這份精神很值得欣賞，也解釋了她最終能夠成功的原因。

人美心善又能幹的張玉珊，偏偏在愛情路上就沒著落？（shirley_msc＠IG）

不過，與向華勝在2006年分手後，張玉珊就一直未有新戀情，她曾大方自嘲自己欠缺愛情運，亦在接受訪問時，直言對愛情都是抱著隨緣心態，「平日工作上已設定了很多目標，尤其是管理上市公司已有很多工作要處理，所以覺得人生隨緣就好，我不要要求很多」，又指在她的人生中，大部分的路是她踫到就是正確。

要找一個符合條件的的並不難，但要找個我很愛的就比較難。 張玉珊

張玉珊在接受訪問時直言對愛情都是抱著隨緣心態！（shirley_msc＠IG）

張玉珊單身但活得精彩 近照曝光少女味濃凍齡有法

雖然單身，但張玉珊也活得精彩，靠自己一手一腳地建立屬於自己的事業，可以做自己享受的事。張玉珊近日罕見現身公開活動，近照曝光令一眾網民大感驚訝，其凍齡外貌完全不像已踏入48歲，她一身粉紅色穿搭造型，更獲讚少女味濃。

張玉珊｜王敏德上載合照令張玉珊凍齡靚樣曝光！（michaelwong_mw＠IG）

凍齡美貌得來不易，張玉珊勤於保養自己，每日早晚都會敷上面膜，又積極行山運動，飲食上也比較節制，難怪她如此保養得宜吧！看到張玉珊的故事，突然發現，愛情其實不是生活中的必需品，懂得善待自己就可以活出最美好的人生。