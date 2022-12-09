梅根｜開濾鏡拍片成功吸引哈里　提被種族歧視：去英國前不會這樣

【哈里梅根｜Netflix】美國女星梅根和哈里王子自從離開王室後，一直話題多多，引起不少人關注。兩人早前與Netflix合作推出的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan），昨日終於首播，令人期待兩人揭開更多王室的神秘面紗。雖然預告片收錄很多耐人尋味的讀白，但頭3集的內容則較為溫和，主要圍繞兩人的愛情相識，以及離開王室後的生活等。



【哈里梅根｜Netflix】梅根和哈里王子與Netflix合作推出的紀錄片《哈里王子與梅根》終於播出。(Netflix)

【哈里梅根｜Netflix】預告片收錄很多耐人尋味的讀白，梅根更激動大喊。(Netflix)

梅根於紀錄片開頭，便被問到拍攝的原因。她坦言，這不能說是件舒服的事，「但當你感覺到，別人對你沒印象太久，這（拍紀錄片）便是件好事，讓人能夠一看到底發生甚麼事、我們是誰。」哈里隨後亦指聽取共同好友的建議，認為這是個機會，來消除錯誤的訊息。梅根同時在片中提到，英國王室規條太多，很感激當初自己的天真無知，讓她能夠完全做自己，沒為繁文縟節而作出「事前準備」。

【哈里梅根｜Netflix】哈里王子玩IG時愛上對方。(Netflix)

哈里王子玩IG結識對方

兩人曾於訂婚前接受訪問，表示透過共同好友結識，梅根更稱當時好友想要撮合兩人，結果初次見面後，便約了第二次約會。哈里於紀錄片中，補充整個事件經過，並指原來當時是他展開追求。他憶述，兩人於社交網站Instagram相識，「我當時滑動內容，看到好友與她（梅根）拍攝的影片。」他指梅根當時使用濾鏡，頭上多了雙小狗耳朵，使他被深深吸引，「這是首先我在想『她是誰？』」

該好友隨後聯絡梅根，並給她看哈里的Instagram照片。兩人交換電話後，但開始頻繁聯絡，之後更相約碰面，於倫敦餐廳聊天約1小時，第二晚再約到同一地方用膳。

【哈里梅根｜Netflix】梅根常提到自己被種族歧視。(Getty Images)

「往英國前，大部分人都不會視我為『黑人女性』般看待。」

梅根自離開王室後，經常提到自己飽受王室歧視，而在紀錄片中，當然也不少得這個部分。由於母親是非裔美國人，她表示自己「前往英國前，大部分人都不會視我為『黑人女性』般看待。」她同時舉例一件不快的事，指自己與母親在美國洛杉磯，參與荷里活露天廣場的演唱會後，準備駛車離開時，由於前方車輛堵塞太久，於是母親便響咹，結果遭車內的女人轉身指罵「N字（N-Word，黑人的無禮稱呼）」，令整程車都變得安靜。她總結，「顯眼地現時人們都會注關注我的種族，因為當我去到英國時，他們製造了這個話題。」

【哈里梅根｜Netflix】梅根常穿黑色衫原來是不想撞色。(Getty Images)

犯規穿黑色是因不想與其他王室成員撞色？

王室成員的穿衣時尚經常受到觸目，因此哈里表示，梅根在準備服飾時，也有「奇異的」壓力。梅根亦言，在公開場合應穿的服飾，都得自己摸索，因此每次配搭衣服，都會考慮很多因素，「我應否戴這雙耳環？它來自英國設計師？我才剛在網上訂購它，是否好看呢？等一下，價錢牌還在衣服上，需要剪掉！」

她出席公開場合時，不時穿著黑色，被人認為破壞王室規定。由於黑色衣物一般只在葬禮或哀悼時穿著，因此一般王室成員都不會在白天穿黑色衣物，改以亮麗色系，讓自己在人群中易被看見。對於這項犯規的法，梅根卻有另一番見解，承認自己甚少穿彩色衣物，「在我認知中，若有個大型活動，你不可與英女王穿同色衣服，你亦不能與高級王室成員撞色，因此我便想，有甚麼顏色他們幾乎不會穿？」她於是選擇了以黑色、駝色及米色為主。她同時補充，這樣做非想突出自己。