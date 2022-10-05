梅根談亞裔歧視 欲打破「龍夫人」刻板印象 爆韓式Spa尷尬經歷

梅根與串流音樂平台 Spotify 合作的Podcast節目《Archetypes》，在上個月推出首集之後引來不少話題，近日她再推出第二集，也是英女王逝世後的首集，一上架即成為各大外國媒體的新聞。今次梅根找來美國喜劇演員、韓裔女星趙牡丹（Margaret Cho）及華裔美籍記者凌志慧（Lisa Ling）擔任嘉賓。她們一起探討荷里活對亞洲女性的刻板印象「龍夫人Dragon Lady」，並討論電視圈如何渲染亞洲文化等等。



近日梅根再推出第二集Podcast，也是英女王逝世後的首集。（Gettyimage）

向來推崇種族平等的梅根，在節目中首先承認自己過去多年來，都沒有留意到荷里活影圈，甚至是社會加深大眾對亞洲女性的刻板印象，她表示直到近年來才發現大銀幕上總是充斥著各種對亞洲女性不正當的描寫，影響著亞洲女性的地位。她更舉出兩部電影做例子，分別是《凸務之王》（Austin Powers）和美國武打電影《標殺令》（Kill Bill） ，兩部電影都將電影中的亞裔女角色，描繪成過度性感裸露、具侵略性的女性，她相信對亞洲女性而言是一個有毒的刻板印象。

龍夫人Dragon Lady=邪惡且有權力的女人

韓裔女星趙牡丹（Margaret Cho）在荷里活以棟篤笑而聞名。（IG@margaret_cho）

韓裔女星趙牡丹（Margaret Cho）在荷里活以棟篤笑而聞名，曾經憑著劇集《30 Rock》中扮演北韓領袖金正恩而成名，她在2016年更在脫口秀中大爆自己曾遭遇性侵的經歷，一度成為話題人物。她在1984年入行，是當年銀幕上罕見的亞洲面孔，向來敢言的她，也曾面對過不少被歧視的經歷。她在梅根的節目中大談電影對於亞裔的負面描繪，更討論充滿歧視性的詞彙——「龍夫人（dragon lady）」。趙牡丹認為這種刻板印象只是來自於社會大眾對東方主義的幻想。

趙牡丹（Margaret Cho）曾經憑著劇集《30 Rock》中扮演北韓領袖金正恩而成名。（Gettyimage）

龍夫人（Dragon Lady）就好像一個美艷但致命的「蛇蠍美人」，因為我們在電影中不能只有美麗外表，也需要付出一些代價，因此它象徵著邪惡且有權力的女人，同時也加強了亞洲會為他們帶來威脅的想法。這詞彙某程度上代表著神秘和異國情調，不幸的是這種既定印象不止停留在電影裡，更被應用了在亞裔美籍，甚至是亞洲女性身上。 趙牡丹（Margaret Cho）

從小就移民到三藩市的趙牡丹，表示自小很少機會見到亞裔面孔出現在銀幕上，而每當有亞洲面孔，就會有不正當的描繪，令她的成長階段更感迷茫：「所以我從來沒有覺得自己被人看到過。我從來沒有覺得在任何地方被人看到過。」後來她開始欣賞過去的經典默片、黑白電影，看過首位美籍華人演員黃柳霜（Anna May Wong）的作品，發現她就是「龍夫人（dragon lady）」的原型，代表著荷里活對亞洲文化的刻板印象。

凌志慧（Lisa Ling）現擔任美國有線電視新聞網記者。（Gettyimages）

凌志慧（Lisa Ling）現擔任美國有線電視新聞網記者，在18歲就以戰地記者身分遠赴伊拉克和阿富汗採訪，她也曾經主持過不同紀實片及節目，包括《前進北韓》、《終極探險》得到不少好評及獎項。她在節目中透露成為電視新聞從業員的原因，是因為小時候父母離異，電視就成為了她日常的唯一娛樂，就好像她的保姆一樣陪伴她長大，她曾經幻想自己成為電視螢幕上的一分子，但在她的成長環境下，很少機會會在電視上看到跟她一樣的亞洲面孔，除了美國主流電視第一位亞裔美籍的晚間新聞主播——宗毓華（Connie Chung）。

梅根在節目中也分享自己對於亞洲文化的好奇，她透露小時候體驗韓式汗蒸幕的尷尬經歷。（YouTube@Spotify截圖）

除了訪問，梅根在節目中也分享自己對於亞洲文化的好奇，她透露小時候體驗韓式汗蒸時感到尷尬的經歷：「我很喜歡去了解其他地方的文化，我和母親不時都一起去體驗韓式汗蒸幕。對於一個未曾去過，且正在經歷青春期的女孩來說也蠻尷尬，因為裡面有 9 歲到 90 歲的女性，她們都是全身赤裸裸地四處走動。當時我最想要的是一套泳裝，但這是不允許的。」

【梅根Q&A】