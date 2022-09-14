傳英女王8.6億珠寶只傳一人？凱特轉戴珍珠耳環暗藏深情意思？

【英國王室｜英女王｜凱特】已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將於下周一（19日）在倫敦西敏寺進行國葬。英女王生前熱愛時尚，常以不同珠寶作襯搭，有指英女王更會以首飾來「說話」，成為不少傳媒的探究焦點。因此在她逝世後，其珠寶的去向亦引來不少猜測，到底會由哪位王室成員承繼？



【英國王室｜英女王｜凱特】英女王常以不同珠寶作襯搭，有指更會以首飾來「說話」。(Getty Images)

英女王過去擁有的個人珠寶，據美國媒體《Radar Online》報道指高達300件，總值逾1.1億美元（約8.63億港元）。報道同時引述消息人士稱，「英女王一直思考自己心愛的物品，誰更值得擁有」，並引述傳言聲稱，她於臨終前更改決定，「這對其繼承人們而言會是件震驚的事。」據內幕消息指，劍橋公爵夫人凱特（將被授予新頭銜「威爾斯王妃」）會是首選，「她顯然深受家族喜愛」，換言之王后卡米拉及梅根或會一件都得不到。

報道還指出，卡米拉一直羨慕凱特與英女王的親密關係，雖然沒有明顯表達，但這同是她怨恨對方的原因。而梅根在放下王室頭銜後，也被剔除在珠寶承繼外，「這並不感驚訝，但會是對其狠狠的一巴掌。有些人認為英女王這做法不帶惡意，亦有人稱這是向梅根和哈里傳遞一個訊息：種瓜得瓜，種豆得豆。」

【英國王室｜英女王｜凱特】據報指英女王的個人珠寶將會全贈予凱特。(Getty Images)

雖然消息未被證實，但可看出凱特和英女王的關係，跟其他王室成員沒法相提。時下不少情侶都會提及「婆媳關係」問題，雙方都會堅持自己做法，並希望爭取男友或兒子，會站自己一方。而凱特對英女王相處態度，則是非常敬畏和尊重，不僅會遵守王室傳統規則，為人虛心親切，近日出席大部分活動時，都被拍到她將平日愛穿戴的珠寶收起，轉成低調的珍珠耳環，背後的原因據稱竟是向英女王作致敬。

【英國王室｜英女王｜凱特】凱特身穿全黑連身裙，並戴珍珠耳環和頸鏈。(Getty Images)

據美國《每日郵報》指，凱特日前與威廉王子前往白金漢宮領女王棺木時，身穿全黑連身裙，並戴珍珠耳環和頸鏈。另一媒體《每日鏡報》亦指，凱特在孩子們的開學日時，穿棕色連身裙，配以18卡珍珠垂墜耳環。對於凱特突然轉變穿衣喜好，《每日郵報》指自維多利亞王后時期起，王室成員會在喪禮期間戴珍珠表悼念，而珠寶專家Arseiny Budrevich亦指，珍珠代表貴族的優雅大方和美德。」由此不少人深信，凱特這做法是在向英女王致敬，並向這位尊敬的親人作最後的道別。

不計王室歸有，英女王私藏不少珠寶首飾，其中以下3款，不論價值或背後意義，都是相當驚人。

【英國王室｜英女王｜凱特】英女王擁有一頂由緬甸人民送贈的王冠。(Getty Images)

英女王珠寶一：緬甸紅寶石王冠



英女王擁有一頂緬甸紅寶石王冠，由緬甸人民於女王婚禮期間送贈，裡面鑲嵌近100顆紅寶石。

【英國王室｜英女王｜凱特】英女王生前亦愛珍珠首飾。(Getty Images)

英女王珠寶二：日本珍珠項鏈



英女王生前亦愛珍珠首飾，曾在1983年首度訪問孟加拉時，佩戴由4條珍珠鏈串連鑽石吊墜而成的項鏈。這款由當時日本政府特別訂製並送贈，已故戴安娜王妃及凱特也曾向女王借用來出席活動。

【英國王室｜英女王｜凱特】英女王於聖誕照片裡戴聖甲蟲造型胸針。(Getty Images)

英女王珠寶三：聖甲蟲造型胸針



英女王不時在出席活動時，都會戴上一個黃色搭紅色的鑽石胸針。原來它是由老公菲臘親王於1966年親自設計並贈予女王，始勿論其價值，背後意義已大於一切，難怪英女王在兩人結婚70周年特意戴上它來拍照。