6款以戴安娜王妃命名的手袋　除Lady Dior外還有好友設計師品牌？

英國已故戴安娜王妃於1997年逝世，本周三（8月31日）迎來第25周年。戴安娜王妃生前形象親切優雅，受到當地民眾歡迎，除了大批正面報道，當時還有不少時尚品牌，都設計出以戴妃命名的手袋，可見出其在時尚界的影響力。不僅有為人熟悉的Lady Dior，不知以下的6款手袋，大家又是否認識？



戴安娜王妃｜戴安娜王妃常以Lady Dior手袋出席公共場合。(Getty Images)

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款一：Dior Lady Dior Bag



相信喜歡名牌的女生，都會認識Dior的Lady Dior手袋，以筆挺的外形線條，加上粗手柄和英文標誌金屬扣飾，散發出典雅的少女氣質，不會過於強勢。這款袋其實早期被名為Chouchou，直至1995至1996年期間，因戴妃在出席場合時，常以它作時尚配搭，而於1996年1月所推出的同款手袋，更得到大眾爭風搶購。因此，品牌在同年2月，為向戴妃致敬，特別將手袋更名為Lady Dior，自此便成為代表經典的其中一個袋款。

戴安娜王妃｜Gucci近年特別重新演繹Gucci Diana手袋，以螢光色綁帶作點綴。(IG@gucci)

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款二：Gucci Diana Bag



戴安娜王妃生前其中一個愛用袋款，便是Gucci的竹節Tote Bag，曾以衛衣和單車褲配搭手袋，亦會穿白恤衫襯牛仔褲和手袋，締造出運動悠閒時尚。手袋當年以戴妃命名，體積容量較大，故戴妃在健身和旅遊時，都用以收納大型物品。Gucci近年特別重新演繹Gucci Diana手袋，設計保留原本的外形，並將原本附贈、用以維持手柄形狀的綁帶，轉成充滿活力的螢光色，加在手袋上以作點綴。

戴安娜王妃｜戴妃特別委託Lana J. Marks設計手袋。(Getty Images)

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款三：Lana Marks Princess Diana Bag



大家或對這個奢侈皮革品牌或不太熟悉，但卻擄獲戴安娜王妃的青睞。據指戴妃當年在雜誌上看到品牌的廣告後深感喜歡，於是特別拜托當時的巴西駐華盛頓大使夫人，取得Lana J. Marks的聯絡，並邀請品牌為自己設計一款手袋，Princess Diana Bag因而誕生。戴妃在收到手袋後非常滿意，據聞當時還特意向對方寫了封親筆感謝信。手袋設計簡潔，散發低調和優雅的氣質，戴妃在出席活動時，以天藍色針織套裝作配搭，看來超高雅大方。

戴安娜王妃｜在戴妃逝世後，Tod’s特意將其生前愛用的品牌手袋命名為D Bag。(Tod’s)

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款四：Tod’s D Bag



大型實用的Tod’s D Bag也是戴妃的愛用款，更曾在戴妃外交參訪時亮相。這款袋設計簡約易搭，適用於任何場合，故深受戴妃喜愛。而品牌亦在戴妃逝世後，據指為紀念這位王妃，特意將手袋重新命名為「D Bag」，其中「D」取自「Diana」的字母。

戴安娜王妃｜戴妃愛以較鮮色上衣配搭Lady D手袋。(Getty Images)

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款五：Salvatore Ferragamo Lady D Bag



戴妃所用的手袋款，一般都是簡單和經典的，其中以戴妃命名的Salvatore Ferragamo Lady D手袋，便以信封袋外形，搭以Gancini金屬扣和長鍊帶，締造出典雅的感覺。戴妃一般以較鮮色上衣配搭手袋，以提升活力的感覺。

戴安娜王妃｜戴妃出席好友Versace的喪禮，並以品牌的Diana Bag向好友作最後道別。

【戴安娜王妃】以戴安娜王妃命名袋款六：Versace Diana Bag



品牌創辦人Gianni Versace是戴妃的好友，當年亦為對方設計出Diana手袋，以兩個刻有標誌圖案的圓形鈕扣及金屬鎖頭，營造出優雅的感覺。據指Gianni Versace曾在1997年為戴妃講話，指「我想這是她在人生中找到自己的一刻，並找到她想生活的方式。」不過，他其後遭連環殺手槍殺，戴妃出席其喪禮時，亦以這款手袋向好友作最後道別。