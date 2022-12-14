長大後反而更享受獨處？港女獨遊主題樂園惹爭議　網民列優點力撐

迪士尼樂園是不少情侶、閨密的假日好去處，不時在園中看到三五成群打卡及大玩遊樂設施。本來是閨密好友約會好地方，但最近卻有越來越多女生喜歡獨自入園？有網民在香港討論區以「為甚麼會有女仕自己一個人去迪士尼？」為題發帖文，質疑女生獨自入主題樂園究竟抱著甚麼心態，引起網民紛紛熱議。



有網民在香港討論區以「為甚麼會有女仕自己一個人去迪士尼？」為題發帖文，質疑女生獨自入主題樂園究竟抱著甚麼心態，引起網民紛紛熱議。（rositakpyy＠IG）

主題樂園向來給人的印象都是家庭樂及約會好地方，網上曾經瘋傳一張「國際孤獨等級表」，「一個人去遊樂園」被列為第8級孤獨，僅次於「一個人搬家」及「一個人去做手術」，所以獨自去主題樂園給人的刻板印象就是「非常孤獨」！

網上曾經瘋傳一個「國際孤獨等級表」，「一個人去遊樂園」被列為第8級孤獨！（FB@Amoxil Wang）

大家可能認為自己一個人去主題樂園感覺匪夷所思，但事實上近年越來越多女生的確會獨自一人入園遊玩。近日，有網民在香港討論區分享指自己在迪士尼樂園看到不少自己入園的女生，並以「為甚麼會有女仕自己一個人去迪士尼？」為題發帖文，質疑她們究竟抱著甚麼心態！

樓主指出：「當自己一個入場，見到別人三五成群、一雙一對時，不是會更突顯自己一個跟別人的歡樂氣氛格格不入嗎？」帖文一出瞬間引起網民紛紛熱議，有網民認同樓主的說法，並指出：「我自己單身一個會去很多地方，但仍未有勇氣一個去迪士尼同海洋公園」。

大家可能認為自己一個人去主題樂園感覺匪夷所思，但事實上近年越來越多女生的確會獨自一人入園遊玩。（arryuu@IG）

不過，似乎有不少網民抱有不一樣的看法，不少女生都會購買迪士尼全年通行證（年卡），買了之後就可以無限次入園，而且入園次數越多，除開平均每次入園價錢就會更抵，正因為這樣女生獨自入園就顯得更平常，網民認為一個人入園不用跟朋友就時間，隨時想去就去，「當一個人散下步，放鬆下，都是metime一種享受」！

另外亦有網民表示，「自己一個人喜歡玩甚麼就玩甚麼，吃飯看甚麼都不用遷就別人，去洗手間不用等人」，但唯一的缺點就是沒有人幫你揸機拍照而已， 但如果本身不喜歡拍照，間中拍下景物或自拍的話，其實也完全沒問題的！

有網民認為一個人去迪士尼都是一種metime享受！（arryuu@IG）

網民對獨自去主題樂園的做法反應兩極，記者就認為獨遊迪士尼及一個人去旅行其實都是大同小異，雖然外人看起來很孤獨，但獨個兒的自由也的確要經歷過才會明白！一班人去主題樂園，有些人不喜歡玩機動遊戲，有些人又熱愛瘋狂打卡，總會有意見不合的時候，與其要互相遷就，勉強配合一些不如自己所願的行程，不如獨自入園，盡情享受遊玩時光吧！

小時候總是害怕孤獨，當有空閒就會約閨密好友出來聚一聚，難以接受獨自一人吃飯、逛街，但人漸長大，反而開始享受獨處時光。在工作以外，給自己一點「屬於自己的時間」，拋開應酬聯誼，靜靜的享受生活，其實也很不錯！孤獨與否其實也是取決於自己的想法而已。