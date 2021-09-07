心理測驗｜選指甲顏色反映孤獨指數　喜歡這種顏色代表沒安全感？

心理測驗｜你害怕孤獨嗎？大家難免有獨處的時候，有人享受其中，一個人自由自在；有人則害怕孤獨，不願獨處需要人陪伴。日本人氣心理測驗，透過選擇指甲顏色反映一個人內心的孤獨指數，你是享受獨處時光，還是無時無刻需要陪伴？



有人享受孤獨，需要獨處時光；有人則害怕獨自一人，經常感到落寞。（《紀念日》劇照）

選「這個顏色」代表內心易焦慮不安 渴望他人陪伴？

你是否常常感到孤獨？生活中難免遇到一個人獨處的時候，不過性格使然，每個人面對孤獨都有不同感受，有人難忍寂寞，一個人會感到莫名焦慮，需要他人陪伴；有人則需要獨立自處空間，享受一個人生活，即使獨自吃飯、看電影甚至去旅行，也覺得自在。

在人來人往的城市裡，你可能早已成為不需要陪伴與愛情的獨行俠？日本網站curazy人氣心理測驗，透過選擇不同的指甲顏色，反映內心孤獨指數，窺探你的真實個性！

▼▼▼【按圖看心理測驗結果】指甲顏色反映孤獨指數：選擇「這種顏色」代表害怕孤獨，為了主動討好別人而迷失自我？▼▼▼

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