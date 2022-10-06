Coffee著瑜伽褲掃墓惹爭議｜發起穿瑜伽褲30日　捍衛女生穿衣自由

怎麼樣的穿著，算是「過分暴露」？相信每個人對暴露的尺度有不同的定義，但只要在不犯法的範圍內，無論男女都有權力選擇自己喜歡的穿著。



近日前TVB女星，現已成瘦身影片創作者的林芊妤上傳了一組家庭照，林芊妤配文描述當日是帶4歲的兒子行山祭拜先人。文中好開心提及這是兒子第一次體驗掃墓，並且也用心地進行祭拜儀式，度過了充實的一天。沒想到一系列關於家庭樂的照片，被道德魔人看成敗壞風氣的照片，指林芊妤「穿著不當」。

Coffee 林芊妤發起 「30days of leggings」對抗網路欺凌，捍衛女生穿衣自由。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這一組照片中，林芊妤上半身穿了白色運動修身上衣，下半身穿了紫藍色的瑜伽褲，搭上白色球鞋，看起來就是輕鬆休閒，還將林芊妤的肌肉線條完美展現。整體的打扮非常適合跑山，休閒又方便。但在留言區，有網民直接調侃表示，祖先看了要流鼻血了，甚至有人指她穿著暴露，還指他衣著不得體引人犯罪。

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面對惡評，林芊妤高EQ用英語回應：「謝謝！」隨後，她本人與自己的社交媒體帳號上發文為《女生穿瑜伽褲被指是衣著不得體》發聲。她在文中描述女生穿瑜伽褲的輿論一直未減退，部份人甚至將穿瑜伽褲出門貼上壞的標籤。對於這樣的說法，林芊妤指不明白為什麼穿自己喜歡的衣出門，為何要被討論呢？更直指自己認為人生一輩子，需要討好的人只有自己。為了反擊這些抨擊「女生穿瑜伽褲不雅觀」的輿論，林芊妤以行動反擊，挑戰30天都穿瑜伽褲並且會在IG Story打卡！

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其實，林芊妤所說的的確有道理，人生就只要討好自己，不要身材焦慮更不要衣照焦慮，穿你認為你喜歡的就好！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】