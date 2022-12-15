65歲鄭裕玲勇離舒適圈 首拍MV、拍新節目、追星　年齡從不是問題

現年65歲的鄭裕玲（Do姐）日前正式離開了效力44年的無綫電視（TVB），回復自由身的她不久就宣布會為HOY TV拍攝旅遊節目，當以為還要再等一段時間才會再見到Do姐出現在螢幕前，昨晚（12月15日）郭嘉駿（193）新MV竟邀請到Do姐客串出演，以一身英國貴婦出席葬禮造型現身，造型相當優雅又高貴。在看到Do姐破天荒的演出，讓人不禁想起她在離巢時的回應，希望有新的開始可以更自由以及嘗試更多的新事物，而現在沒了合約約束後的她，不斷開展不同的新嘗試，也在告訴大家年齡從不是問題。



Do姐 鄭裕玲｜相隔20年再次拍戲 為郭嘉駿拍攝新MV

出道47年曾效力佳藝電視及無綫電視的鄭裕玲（Do姐），曾出演過多部膾炙人口的電視劇與電影，更曾榮獲香港電影金像獎及台灣電影金馬獎的最佳女主角，以及曾獲得TVB「本年度我最喜愛的女主角」，是香港首位齊集影后、視后的女藝人，後來尋求突破開始涉獵主持工作，成為一位全能型藝人。

這次為郭嘉駿（193）拍攝新MV﹐不僅是Do姐首次出演MV，更是她繼2000年電視劇《男親女愛》及2002年電影《慳錢家族》後再次拍戲。相隔20年，演技不僅沒生疏，更將貴婦形象演繹得相當高貴！

Do姐 鄭裕玲｜勇於離開舒適圈 尋求更多新嘗試

Do姐 鄭裕玲｜勇於離開舒適圈，尋求更多新嘗試（IG@do_do_cheng）

鄭裕玲（Do姐）在TVB已經效力44年，已有一定地位，在外界眼中相當穩定，一直做到退休都沒問題，但她卻今年選擇結束多年賓主關係，當時不少人都相當愕然。Do姐後來在主持電台節目《口水多過浪花》時，除了證實消息外，更親自回應選擇不續約並不是一時衝動，而是想跳出舒適圈，回復自由身嘗試更多，同時豐富工作經歷，為觀眾帶來新鮮感。

鄭裕玲（Do姐）在節目中更提到，「這幾年身邊有很多人離世，我又有好多事想做，但因為合約而做不到，覺得好可惜」，而Do姐在10月宣布結束合約後，短短兩個月內隨即就出演郭嘉駿的MV，接下來更會HOY TV拍攝旅遊節目，讓人期待Do姐更多的新動向！

Do姐 鄭裕玲｜與後輩打成一片 保持心境年輕

鄭裕玲（Do姐）為人隨和、沒「阿姐」架子，近年更常常看到她與後輩打成一片，難怪ERROR、農夫或其他年輕藝人都可以經常大膽的與她開玩笑，Do姐近年也常與年輕藝人搭檔拍攝節目和常與他們互動，讓他們可以快速讓觀眾認識，非常提攜後輩！

Do姐認為這樣能接觸更多新事物，以及讓自己更有幽默感，保持年輕狀態！像是這次郭嘉駿以「零片酬」邀請到Do姐出演MV，在想要如何報答她，Do姐則輕描淡寫表示：「家家有求，將來有事需要你幫忙，就找你幫忙」，常以平等的狀態與年輕藝人交流，相當平易近人！

Do姐 鄭裕玲｜追星族一員 愛看BL劇自認是「腐女」

追星並不是年輕人的專利，這位「神枱級阿姐」鄭裕玲（Do姐）也是追星族一員！常年與不少藝人合作的Do姐，相當喜歡韓國的帥氣男星，防彈少年團（BTS）成員V、車銀優、朴敘俊等，但最讓人意想不到的是她也像迷妹收藏BTS公仔，更為最愛的成員V公仔換衣服！但提到Do姐最喜歡的男星應該就是姜濤和王嘉爾，畢竟她的Instagram就只有追蹤他們二人！除此之外，緊貼潮流的Do姐，近期也迷上了BL劇，更公開自認是「腐女」，相當貼地！