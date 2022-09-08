Do姐遇貼心SA讚「經驗老到」　港Youtuber分享金牌售貨員氹客4步

【鄭裕玲｜Do姐｜售貨員反感行為】購物原是件賞心樂事，但若遇上態度差的售貨員，或會令人感到「貼錢買難受」。相信不少女生都愛買名牌，女星鄭裕玲（Do姐）亦不例外，日前通過主持電台節目《口水多過浪花》，分享自己的購物經歷，不僅稱讚店員服務體貼，還與其他主持人探討4個令人生厭的售貨員行為，不知道大家也有遇過相似經歷？



鄭裕玲｜Do姐鍾愛Gucci品牌，擁有品牌與Balenciaga聯乘手袋。(IG@do_do_cheng)

鄭裕玲｜Do姐是loafer愛好者。(IG@do_do_cheng)

眾所周知，一般名牌專門店陳列款式不多，若想看更多的話，便要到更大型或旗艦店碰運。Do姐近日經朋友介紹，到近月翻新重開的中環「意大利名店」購物，表示除了參觀店鋪裝潢，亦打算去看更多loafers鞋款。不過，她認為店內鞋款不算多，正當感失望之際，售貸員隨即表示可以訂貨，還給她同款皮革及金屬扣款作參考，並稱記得Do姐「穿37.5碼」。由於Do姐不常光顧該門店，與該售貨員亦只有數面之緣，故對於對方記得自己尺碼大感暖心，笑言原打算不買都會被對方打動，「經驗老到，是成功的售貨員。」

鄭裕玲｜Do姐與其他主持人在節目中歸納出售貨員的4大「反面教材」。(IG@do_do_cheng)

4大「反面教材」：店員一直尾隨

有好的售貨員，定必也有經驗尚淺的。Do姐與其他主持人（余迪偉和余德丞）亦在節目中歸納出4大「反面教材」，若然遇到或會令人感到一肚氣。相信不少人都曾遇過，進店後店員一直尾隨，並不時開口叫人試穿，令原來舒適的空間，頓轉為無比壓力。Do姐亦指不喜歡這類售貨員的行為，表示自己較喜歡悠閒的氛圍。

4大「反面教材」：以明星作賣點

不少女星用過的款式，都會得到粉絲們追捧，因此部分售貨員都以明星作賣點，吸引顧客購買。不過，主持人們都異口同聲指對這行為反感，認為每個人的購物準則不同，不能因某位明星加持，就代表適合所有人，而余迪偉更直斥這是「沒做功課」的行為。

4大「反面教材」：所有評語都是稱讚

無論自己試穿任何款式，售貨員都會大讚的話，易令人留下「說話很假」的印象。Do姐表示每當對款式選擇感迷惘，都會詢問售貨員意見，但若對方意見不夠中肯，「我便一對都不會買！」余德丞亦言，曾遇過這類事件，認為「幾好」或「OK」的評語，反讓自己更加迷惘。

4大「反面教材」：推介最貴款式

余德丞亦提到一次光顧西餐廳的經歷，指自己向待應詢問推介時，對方一口推介餐牌上最貴的菜式，「不肯定是否最好食，總之是最貴。」而余迪偉亦表示，自己曾在酒樓點例湯，怎料對方盛出「鮑參翅肚」，行為令人反感。

鄭裕玲｜本地Youtuber「im TF」曾拍片分享「金牌售貨員」的4步銷售手法。(Youtube:im TF)

擁有8年零售界工作經驗的本地Youtuber「im TF」亦曾拍片《銷售劈客四部曲》，分享「金牌售貨員」的銷售手法。他指出，一般經驗豐富的售貨員，都不會一下子迫人購物，因此會為客人「預先熱身」，而第一步便是擁有好儀表。

儀容予人留下第一印象，故「im TF」認為外表非常重要，但若然外形一般的話，則要透過銷售技巧取勝，如對客人虛寒問暖，如「你吃過飯了嗎？」、「你周末過得怎樣？」和「平時有甚麼活動」等，讓對方的戒心慢慢降低。

透過關心對方喜好，便能抓住對方的共通點，讓對方的防備心更為降低。他指出，「如果你在談話間透露端倪，讓售貨員知道與你的共通點，並找話題拉近距離，你就會很易墮入『銷售環節』。」此外，他亦表示售貨員會透過稱讚，讓客人虛榮心不停提高，從而出手購買，因此若遇到這種「老練銷售」的情況，便要小心提防了。

資料來源：Youtube@im TF